Formula 1: Πού θα δείτε τον «τελικό» του Άμπου Ντάμπι - Τα σενάρια για τον πρωταθλητή

Μετά τη νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix του Κατάρ, τρεις οδηγοί θα διεκδικήσουν τον τίτλο της Formula 1 μέχρι και την τελευταία στροφή του πρωταθλήματος, στο Γκραν Πρι του Άμπου Ντάμπι.

Με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά και για τον Λάντο Νόρις (408β.), τον Μαξ Φερστάπεν (396β.) και τον Όσκαρ Πιάστρι (392β.).

Εκτός από το προβάδισμά του στην βαθμολογία, ο Βρετανός οδηγός της McLaren έχει ένα μοναδικό πλεονέκτημα, έναντι των δύο αντιπάλων του, καθώς υπερέχει σε περίπτωση ισοβαθμίας τόσο με τον Ολλανδό της RedBull (σ.σ. στους 414 βαθμούς), όσο και με τον Αυστραλό ομόσταυλό του (σ.σ. στους 410 βαθμούς), καθώς παρότι θα έχει και με τους δύο τον ίδιο αριθμό νικών (7), θα έχει περισσότερες δεύτερες θέσεις.

Τα σενάρια για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή στη Formula 1:

Ο Νόρις θα είναι πρωταθλητής εάν...

- Τερματίσει στο βάθρο

- Τερματίσει 4ος ή 5ος και δεν νικήσει ο Φερστάπεν

- Τερματίσει 6ος και δεν νικήσουν, ούτε ο Φερστάπεν, ούτε ο Πιάστρι

- Τερματίσει 7ος ή 8ος, ο Πιάστρι δεν νικήσει και ο Φερστάπεν τερματίσει 3ος

- Τερματίσει 9ος, ο Πιάστρι δεν νικήσει και ο Φερστάπεν είναι εκτός βάθρου

- Τερματίσει 10ος, ο Πιάστρι 3ος και ο Φερστάπεν είναι εκτός βάθρου.

- Δεν συγκεντρώσει βαθμούς, ο Πιάστρι τερματίσει 3ος και ο Φερστάπεν είναι εκτός βάθρου

Ο Φερστάπεν θα είναι πρωταθλητής εάν...

- Νικήσει και ο Νόρις τερματίσει 4ος

- Τερματίσει 2ος, δεν νικήσει ο Πιάστρι και ο Νόρις τερματίσει 8ος

- Τερματίσει 3ος, δεν νικήσει ο Πιάστρι και ο Norris τερματίσει 9ος

Ο Πιάστρι θα είναι πρωταθλητής εάν...

- Νικήσει και ο Νόρις τερματίσει 6ος

- Τερματίσει 2ος, ο Φερστάπεν δεν ανέβει στο βάθρο και ο Νόρις είναι 10ος

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του 24ου φετινού αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1, από σήμερα Παρασκευή (5/12) μέχρι τον αγώνα της Κυριακής (7/12), και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το GP του Άμπου Ντάμπι:

Πρόγραμμα GP Άμπου Ντάμπι 2025

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

11:30-12:30: Ελεύθερες Δοκιμές 1 (FP1)

15:00-16:00: Ελεύθερες Δοκιμές 2 (FP2)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

12:30-13:30: Ελεύθερες Δοκιμές3 (FP3)

16:00-17:00: Δοκιμές κατάταξης (Q)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

15:00: Αγώνας (GP)

Πού θα δείτε τον «τελικό»

Το 24ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1, που θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι, θα μεταδοθεί την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, στις 15:00, ζωντανά, αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μεταδόσεων:

FP1 – 5/12 – 11:30 – ANT1+

FP2 – 5/12 – 15:00 – ANT1+

FP3 – 6/12 – 12:30 – ANT1+

Qualifying – 6/12 – 16:00 – ANT1+

Race – 7/12 – 15:00 – ANT1, ANT1+

GP Άμπου Ντάμπι 2025 / 5-7 Δεκεμβρίου 2025

Πρώτο GP: 2009

Μήκος πίστας: 5,281 km

Γύροι: 58

Συνολική διαδρομή: 306,183 km

Ρεκόρ γύρου: Κέβιν Μάγκνουσεν, 1:25.637 (2024)

Νικητής 2024: Λάντο Νόρις

Περισσότερες νίκες: 5 (Λιούις Χάμιλτον)

Πιθανότητα εισόδου του οχήματος ασφαλείας: 38%

Απώλεια χρόνου στο πιτ-στοπ: 21,93’’ (εκ των οποίων τα 2,5’’ σε στάση)

Πρόβλεψη θερμοκρασίας αέρα: 26° C (Κυριακή), 26-28° C (Σάββατο), 26-28° C (Παρασκευή)

Πιθανότητα βροχής: 0% (Κυριακή), 0% (Σάββατο), 0% (Παρασκευή)