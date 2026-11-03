Τζένιφερ Λόρενς: Μιλάει ανοιχτά για τα σημάδια της μητρότητας στο σώμα της - Και είναι μπελάς

Snapshot Η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι μετά τον τοκετό ο πρωκτός της δεν επανήλθε στην αρχική του κατάσταση, σε αντίθεση με τον κόλπο.

Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός μπορούν να προκαλέσουν αιμορροΐδες, ρήξεις και τραυματισμούς στο πυελικό έδαφος, που σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται χρόνια προβλήματα.

Μυϊκοί τραυματισμοί στο πυελικό έδαφος μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες ελέγχου του εντέρου και πρόπτωση ορθού, που συχνά απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Η πρόληψη της δυσκοιλιότητας, η φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους και οι θεραπείες αιμορροΐδων μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μετά τον τοκετό.

Πολλές γυναίκες δεν αναφέρουν προβλήματα μετά τον τοκετό, παρόλο που μπορεί να υποφέρουν, και οι ειδικοί προτρέπουν να μη ντρέπονται να συζητούν αυτά τα ζητήματα. Snapshot powered by AI

Η μητρότητα, πέρα από τα καλά της, έχει και τις δυσκολίες της, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν στις αλλαγές, κάποιες μόνιμες που επιφέρει στο γυναικείο σώμα.

Η Νew York Post με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις της διάσημης ηθοποιούς Τζένιφερ Λόρενς, μητέρας δύο παιδιών, η οποία προχώρησε σε αποκαλύψεις για τις μόνιμες αλλαγές στο σώμα της, μετά τα δύο παιδιά της, ρώτησε σχετικά τρεις ειδικούς, για το τι μπορεί να κάνει ο τοκετός στο πίσω μέρος σας - και πώς οι νέες μαμάδες μπορούν να ανακουφιστούν.

Σύμφωνα με τη Λόρενς, και όσα είπε στην εκπομπή «Call Her Daddy» και την Άλεξ Κούπερ, «ο κόλπος σου θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, ο πρωκτός σου όμως όχι».

Η 36χρονη σταρ παραδέχτηκε ότι ήταν «εντελώς απροετοίμαστη» για αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες.

«Δεν υπάρχει επιστροφή», είπε η Λόρενς που έχει δύο παιδιά με τον σύζυγό της, διευθυντή γκαλερί τέχνης Cooke Maroney. Ο πρώτος γιος του ζευγαριού, ο Cy, γεννήθηκε το 2022 και καλωσόρισαν το δεύτερο αγοράκι τους στις αρχές του 2025.

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«Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός ασκούν ακραίες πιέσεις στο πυελικό έδαφος και μπορεί να προκαλέσουν αιμορροΐδες, ρωγμές και αδυναμία και τραυματισμούς του σφιγκτήρα», δήλωσε η Δρ Πόπι Άντισον, χειρουργός παχέος εντέρου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Staten Island του Northwell.

«Αυτά είναι πολύ κοινά προβλήματα που συνήθως βελτιώνονται μέσα στις πρώτες εβδομάδες του τοκετού, αλλά για μερικούς ανθρώπους μπορεί να γίνουν χρόνια».

Κατά τη διάρκεια του κολπικού τοκετού, η πίεση και η καταπόνηση που συνεπάγεται η ώθηση μπορεί να προκαλέσει διόγκωση των φλεβών γύρω από τον πρωκτό, οδηγώντας σε αιμορροΐδες.

Αφού υποχωρήσει το πρήξιμο, ορισμένες γυναίκες μένουν με αυτό που είναι γνωστό ως υπολειμματική εξωτερική αιμορροϊδική δερματική ετικέτα.

«Αυτά είναι τεντωμένο δέρμα και συνήθως δεν υποχωρούν, αν και η εμφάνιση μπορεί να αλλάξει ελάχιστα αν είναι μικρά», δήλωσε η Δρ Κάρμεν Φονγκ, χειρουργός παχέος εντέρου και επικεφαλής ιατρός στο Bummed.

Οι μύες που είναι υπεύθυνοι για την υποστήριξη του ορθού και τον έλεγχο των κινήσεων του εντέρου μπορούν επίσης να τεντωθούν ή να τραυματιστούν καθώς το μωρό περνάει μέσα από το κανάλι γέννησης.

«Μερικές φορές αναρρώνουν πλήρως, αλλά μερικές φορές το τέντωμα ή ο τραυματισμός αφήνει μόνιμες αλλαγές», δήλωσε ο Δρ Αμίρ Σάι, γυναικολόγος χειρουργός και ιατρικός σύμβουλος OB-GYN για το Bummed.

Αυτό μπορεί να σημαίνει πρόβλημα συγκράτησης αερίων, επείγουσα ανάγκη χρήσης του μπάνιου ή δυσκολία να αδειάσουν εντελώς τα έντερά τους.

Και η σοβαρά εξασθενημένη στήριξη του πυελικού εδάφους μπορεί να οδηγήσει σε πρόπτωση του ορθού, μια κατάσταση κατά την οποία το ορθό γλιστρά προς τα κάτω και προεξέχει μέσω του πρωκτού.

«Μπορεί να επανέλθει, αλλά η πρόπτωση συνήθως δεν υποχωρεί μέχρι να αφαιρεθεί χειρουργικά», είπε η Φονγκ, αν και σημείωσε ότι η θεραπεία του πυελικού εδάφους μπορεί να βοηθήσει.

Στη συνέχεια, εμφανίζονται ρήξεις. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, αυτές μπορεί να «επεκταθούν μέχρι τον πρωκτό και η αποκατάσταση μπορεί να αφήσει ουλή ή ακόμη και συρίγγιο».

Ορισμένες γυναίκες εμφανίζουν μάλιστα πρωκτικές ραγάδες — μικρές, επώδυνες ρήξεις στο δέρμα γύρω από τον πρωκτό — μετά τον τοκετό, συχνά λόγω δυσκοιλιότητας.

Kαισαρική τομή

Οι γυναίκες που κάνουν καισαρική τομή μπορεί επίσης να έχουν αιμορροΐδες, καθώς μελέτες σύμφωνα με τον Δρ Σάι, δείχνουν ότι περίπου μία στις τέσσερις έως μία στις τρεις γυναίκες εμφανίζουν αιμορροΐδες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μετά τον τοκετό, αντίστοιχα.

«Πιο σοβαρές ρήξεις που αφορούν τους μύες που ελέγχουν τις κινήσεις του εντέρου συμβαίνουν σε περίπου 3% των κολπικών τοκετών».

Ευτυχώς, οι περισσότερες γυναίκες δεν αναπτύσσουν συνεχή προβλήματα ελέγχου του εντέρου, είπε ο Σάι - αλλά όσες το κάνουν μπορεί να υποφέρουν σιωπηλά. Πολλές γυναίκες σύμφωνα με τους ειδικούς δεν αναφέρουν αυτά τα συμπτώματα μετά τον τοκετό.

Πώς να τα αντιμετωπίσετε

Τα καλά νέα είναι ότι πολλά προβλήματα πρωκτού και πυελικού εδάφους μετά τον τοκετό μπορούν να αντιμετωπιστούν και μερικά μπορεί ακόμη και να προληφθούν.

«Η πρόληψη της δυσκοιλιότητας είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα», είπε ο Σάι. «Η κατανάλωση αρκετού νερού, η κατανάλωση φυτικών ινών και η χρήση μαλακτικών κοπράνων όταν χρειάζεται μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της πίεσης στην περιοχή του πρωκτού».

Τα ζεστά μπάνια και οι θεραπείες αιμορροΐδων, συμπεριλαμβανομένων των συνταγογραφούμενων τοπικών κρεμών, μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ανακούφιση της ενόχλησης.

Η Φονγκ συνιστά επίσης φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους για την ενίσχυση και τη βελτίωση των μυών τόσο πριν όσο και μετά τον τοκετό, ενώ η Δρ Άντισον συμβουλεύει επίσκεψη σε χειρουργό παχέος εντέρου αν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκοιλιότητα, πόνο ή αιμορραγία ή οτιδήποτε άλλο ανησυχητικό, ανεξάρτητα από το στάδιο της εγκυμοσύνης.

Όπως λένε οι ειδικοί, οι γυναίκες αφιερώνουν πολύ χρόνο στην προετοιμασία για τον τοκετό, αλλά πολύ λιγότερο χρόνο μαθαίνοντας τι συμβαίνει στο σώμα τους μετά και δεν πρέπει να ντρέπονται να μιλήσουν γι' αυτό.