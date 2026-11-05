Κιμ Καρντάσιαν - Τζένιφερ Λόρενς: Έκαναν τη βραδινή τους έξοδο με… πιτζάμες στη Νέα Υόρκη

Η Κιμ Καρντάσιαν και η Τζένιφερ Λόρενς με τις πιτζάμες τους στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Snapshot Η Κιμ Καρντάσιαν και η Τζένιφερ Λόρενς εμφανίστηκαν στη Νέα Υόρκη φορώντας ασορτί πιτζάμες σε χαλαρή βραδινή έξοδο.

Η Καρντάσιαν επέλεξε μια περιορισμένης έκδοσης συλλογή της SKIMS με μοτίβα ελαφιών και λουλουδιών σε μαύρο φόντο.

Η Λόρενς φορούσε βελούδινη ρόμπα και παντελόνι από τη συλλογή ύπνου της εταιρείας, συνδυασμένα με μακρυμάνικο τοπ.

Η φιλία της Λόρενς με την οικογένεια Καρντάσιαν είναι γνωστή και έχει εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό της για το τηλεοπτικό σόι.

Το 2015, η Κρις Τζένερ είχε παραβρεθεί στο πάρτι γενεθλίων της Λόρενς, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση μεταξύ τους. Snapshot powered by AI

Με ασορτί πιτζάμες και διάθεση για χαλαρή βραδινή έξοδο εμφανίστηκαν η Κιμ Καρντάσιαν και η Τζένιφερ Λόρενς στη Νέα Υόρκη. Οι δύο σταρ επέλεξαν να αφήσουν στην άκρη τα εντυπωσιακά σύνολα και να βγουν στους δρόμους της πόλης φορώντας τις ίδιες πιτζάμες.

Οι δύο γυναίκες εμφανίστηκαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, κατά την έξοδό τους από το ξενοδοχείο Four Seasons. Η Κιμ Καρντάσιαν, 46 ετών, και η Τζένιφερ Λόρενς, 36 ετών, είχαν επιλέξει σχεδόν πανομοιότυπα σύνολα, με τη γνωστή επιχειρηματία να δίνει, φυσικά, το στίγμα του δικού της brand.

Η Καρντάσιαν φόρεσε ένα σετ ύπνου με τοπ και παντελόνι από την περιορισμένης έκδοσης συλλογή της SKIMS, με ιδιαίτερο μοτίβο που απεικονίζει ελάφια και λουλούδια σε μαύρο φόντο.

Στο ίδιο στιλιστικό ύφος κινήθηκε και η Τζένιφερ Λόρενς. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φόρεσε την ίδια βελούδινη ρόμπα και το αντίστοιχο παντελόνι, επιλέγοντας από μέσα ένα μακρυμάνικο τοπ από τη συλλογή ύπνου της εταιρείας.

Η φιλική σχέση της Τζένιφερ Λόρενς με την οικογένεια Καρντάσιαν δεν είναι καινούργια. Η ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια τον θαυμασμό της για το διάσημο τηλεοπτικό σόι και τις εκπομπές του.

Μάλιστα, το 2015, όταν έκλεισε τα 25 της χρόνια, η Κρις Τζένερ είχε εμφανιστεί απρόσμενα στο πάρτι γενεθλίων της, το οποίο πραγματοποιήθηκε παρουσία συγγενών και φίλων.

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