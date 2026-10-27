Κιμ Καρντάσιαν: Φόρεσε την πιο αποκαλυπτική πουά τουαλέτα και έκλεψε τις εντυπώσεις

Snapshot Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης με μια τολμηρή ασπρόμαυρη πουά τουαλέτα του οίκου Galia Lahav από τη συλλογή Φθινόπωρο 2027.

Το φόρεμα ξεχώριζε για τον κορσέ που αγκάλιαζε τη σιλουέτα, το βαθύ ντεκολτέ και τα πλαϊνά ανοίγματα με δαντέλα, ενώ η ογκώδης φούστα πρόσθετε δραματικότητα στην εμφάνιση.

Η Κιμ προωθεί τη σειρά «All’s Fair» με τη βοήθεια του στιλίστα Law Roach, ο οποίος επιλέγει εμφανίσεις εμπνευσμένες από διαφορετικές εποχές της μόδας.

Η εμφάνιση της Κιμ στη Ρώμη θυμίζει το πουά φόρεμα της αδελφής της, Κένταλ Τζένερ, υποδεικνύοντας κοινή στιλιστική αναφορά στα ασπρόμαυρα μοτίβα.

Το κόκκινο χαλί αποτελεί για την Καρντάσιαν ένα πεδίο όπου η μόδα συνδυάζει τολμηρές αναλογίες, ιστορικές αναφορές και σύγχρονη αισθητική. Snapshot powered by AI

Με μια εντυπωσιακή ασπρόμαυρη τουαλέτα με πουά μοτίβο εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν στη Ρώμη, τραβώντας τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί του 21ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης.

Η σταρ έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της σειράς «All’s Fair», επιλέγοντας μια τολμηρή δημιουργία της Galia Lahav που συνδύαζε τη θεατρικότητα με τη σύγχρονη αισθητική της υψηλής ραπτικής.

Το φόρεμα προέρχεται από τη συλλογή Φθινόπωρο 2027 του οίκου και είχε παρουσιαστεί στην Εβδομάδα Νυφικής Μόδας της Νέας Υόρκης. Με αυτό το look, η Καρντάσιαν έδωσε μια διαφορετική εκδοχή στο νυφικό ύφος, απομακρύνοντάς το από τις κλασικές γραμμές και προσθέτοντας μια πιο τολμηρή, παιχνιδιάρικη διάθεση.

Ο κορσές, τα ανοίγματα και η φούστα που έκλεψε την παράσταση

Το φόρεμα ξεχώριζε για το βαθύ ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς και τον κορσέ που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της. Τα ανοίγματα στα δύο πλαϊνά, διακοσμημένα με λεπτή δαντέλα σε κυματιστό τελείωμα, έδιναν στη δημιουργία έναν πιο αποκαλυπτικό χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/p/De9d7uZG_Gu/

Η ογκώδης φούστα έπεφτε μέχρι το πάτωμα, προσθέτοντας κίνηση σε κάθε βήμα της. Τα παπούτσια Jimmy Choo που επέλεξε ο στιλίστας της, Law Roach, παρέμειναν σχεδόν κρυμμένα κάτω από το ύφασμα, αφήνοντας όλη την προσοχή να στραφεί στη δημιουργία.

Το beauty look κινήθηκε σε αντίστοιχα λαμπερούς τόνους. Ο Δημήτρης Γιαννέτος επιμελήθηκε τα μαλλιά της, δημιουργώντας μια ψηλή αλογοουρά με όγκο και κίνηση, ενώ η Melissa Hurkman ανέλαβε το μακιγιάζ, με έντονες βλεφαρίδες και γυαλιστερά ροζ χείλη.

Η υπογραφή του Law Roach και οι εμφανίσεις που προηγήθηκαν

Η εμφάνιση στη Ρώμη αποτελεί μέρος μιας ιδιαίτερα έντονης στιλιστικής περιόδου για την Κιμ Καρντάσιαν, η οποία προωθεί τη σειρά «All’s Fair» με τη βοήθεια του Law Roach. Ο διάσημος στιλίστας έχει επιλέξει για εκείνη δημιουργίες που αντλούν έμπνευση από διαφορετικές εποχές της μόδας, δίνοντας έμφαση σε εντυπωσιακές σιλουέτες και αρχειακά κομμάτια.

Ανάμεσα στις εμφανίσεις που ξεχώρισαν το ίδιο Σαββατοκύριακο ήταν και ένα φόρεμα με λεοπάρ μοτίβο από τη συλλογή Υψηλής Ραπτικής Φθινόπωρο 1986 του οίκου Saint Laurent. Η Καρντάσιαν φόρεσε επίσης μια ιβουάρ δημιουργία του Balenciaga από το 1951 για το Academy Museum Gala.

Το πουά που θυμίζει την εμφάνιση της Κένταλ Τζένερ

Η ασπρόμαυρη δημιουργία της Καρντάσιαν θύμισε, παράλληλα, το πουά φόρεμα Valentino του Alessandro Michele που επέλεξε η μικρότερη αδελφή της, Κένταλ Τζένερ, για το Academy Museum Gala την προηγούμενη εβδομάδα.

https://www.instagram.com/reel/De5su-6Re_z/

Η Κένταλ είχε εμφανιστεί στο πλευρό του συντρόφου της, Τζέικομπ Ελόρντι, με μια εντυπωσιακή δημιουργία που έδωσε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στο κλασικό μοτίβο.

Διαβάστε επίσης