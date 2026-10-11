Κιμ Καρντάσιαν: Ζήτησε συγγνώμη από τον δημοσιογράφο που αγνόησε σε αγώνα της F1

Snapshot Η Κιμ Καρντάσιαν ζήτησε συγγνώμη από τον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπράντλ για το γεγονός ότι τον αγνόησε σε αγώνα της F1.

Η αρνητική αντίδραση προκλήθηκε όταν αρνήθηκε να μιλήσει στον Μπράντλ στον πρώτο αγώνα που παρακολούθησε τον Λούις Χάμιλτον από κοντά.

Στο Grand Prix της Σιγκαπούρης η Καρντάσιαν αστειεύτηκε με τον δημοσιογράφο για την αρχική τους αμηχανία στη συνέντευξη.

Η Καρντάσιαν χαρακτήρισε τον αγώνα της F1 ως καταπληκτικό, διασκεδαστικό και πρωτόγνωρο για εκείνη.

Εκδήλωσε την υποστήριξή της και τις ευχές της για νίκη του συντρόφου της, Λούις Χάμιλτον. Snapshot powered by AI

Συγγνώμη από τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο Μάρτιν Μπράντλ του Sky Sports, τον οποίο αγνόησε σε αγώνα της F1 όταν προσπάθησε να της μιλήσει, ζήτησε η Κιμ Καρντάσιαν.

Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας και influencer είχε δεχθεί σφοδρές επικρίσεις επειδή αρνήθηκε να μιλήσει στο μικρόφωνο στον πρώτο αγώνα που παρακολούθησε από κοντά τον σύντροφό της, Λούις Χάμιλτον.

Τώρα βρέθηκε στο Grand Prix της Σιγκαπούρης και όταν ο δημοσιογράφος την πλησίασε για δεύτερη φορά για μία σύντομη συνέντευξη εκείνη δεν αρνήθηκε φυσικά. Μάλιστα η Καρντάσιαν του είπε αστειευόμενη ότι η σχέση τους ξεκίνησε λάθος. «Δεν ήξερα τους κανόνες; Μήπως ξεκινήσαμε με λάθος τρόπο;» είπε με χαμόγελο στον Μπραντλ η Κιμ Καρντάσιαν.

Πράγματι οι κανόνες καλής ευγένειας στους αγώνες της F1 ορίζουν ότι όποιος βρίσκεται κοντά στην πίστα μαζί με τις ομάδες πάντα μιλάει στους δημοσιογράφους εάν του ζητηθεί.

Για τον αγώνα της F1 είπε: «Νομίζω ότι είναι καταπληκτικός, διασκεδαστικός και τρελός, και κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Είναι καταπληκτικός». Για το εάν θα κερδίσει ο σύντροφός της τον αγώνα η Καρντάσιαν απάντησε ότι προσεύχεται για το καλύτερο.

«Απλώς προσεύχομαι για το καλύτερο απόψε. Ναι, είναι πολύ σίγουρος (σ.σ. ότι θα κερδίσει) και το ίδιο κι εγώ, απλώς πρέπει να προσευχηθούμε για το καλύτερο», ανέφερε η Καρντάσιαν.