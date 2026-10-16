Μαρούσι: Υπεγράφη από τον Νίκο Χαρδαλιά η σύμβαση για το αντιπλημμυρικό έργο στο Ρέμα Σαπφούς

Snapshot Υπεγράφη η σύμβαση για το αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς στο Μαρούσι με προϋπολογισμό 18,52 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027».

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες σε μήκος 4.160 μέτρων, με διατήρηση φυσικής κοίτης σε τμήμα 1.180 μέτρων και συνοδά έργα αντιστήριξης, σήμανσης, οδικής ασφάλειας και αποκατάστασης δικτύων κοινής ωφέλειας.

Η διευθέτηση του ρέματος αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για την αντιπλημμυρική προστασία του Βόρειου Τομέα Αθηνών, μετά από πολυετείς καθυστερήσεις και διοικητικές διαδικασίες.

Το έργο εντάσσεται σε συνολικό σχέδιο 64 αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική, με το 67,19% ήδη δρομολογημένο, με στόχο την πρόληψη των πλημμυρών και την προστασία πολιτών και περιουσιών.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων περιοχών όπως το Μαρούσι και γειτονικοί δήμοι, μετά από σοβαρά πλημμυρικά επεισόδια το 2018. Snapshot powered by AI

Σύμβαση έργου για ένα από τα σημαντικότερα αντιπλημμυρικά έργα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών υπεγράφη σήμερα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση και του δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου

Πρόκειται για το έργο διευθέτησης του Ρέματος Σαπφούς στο Μαρούσι, συνολικού προϋπολογισμού 18,52 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027», στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη).

Τι περιλαμβάνει το έργο

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη διευθέτηση του Ρέματος Σαπφούς, από τα όρια των Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευσης της Αττικής Οδού, σε συνολικό μήκος 4.160 μέτρων, ενώ σε τμήμα μήκους 1.180 μέτρων προβλέπεται η διατήρηση της κοίτης στη φυσική της μορφή, με κατασκευή πασσαλότοιχου.

Παράλληλα, προβλέπονται συνοδά έργα αντιστήριξης παρακείμενων κτισμάτων και δομικών κατασκευών, παρεμβάσεις σήμανσης και οδικής ασφάλειας, προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών αποχέτευσης ομβρίων, καθώς και αποκατάσταση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται επίσης οι αναγκαίες απαλλοτριώσεις και η αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών.

Πρόκειται για μια παρέμβαση κομβικής σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία μιας ευρύτερης περιοχής του Βόρειου Τομέα, η οποία επί σειρά ετών αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα από την υπερχείλιση του ρέματος κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Με την υπογραφή της σύμβασης, ολοκληρώνεται μια μακρά περίοδος διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών, αναβολών και καθυστερήσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή ενός έργου που αποτελεί διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομικών Βασίλης Σιαδήμας, η Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου, ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας Έρρικα Πρεζεράκου, η Εντεταλμένη Σύμβουλος Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Εβίνα Γιακουμάτου, η περιφερειακή σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού Λουκία Κεφαλογιάννη, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Μιλτιάδης Κύρκος και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Μαίρη Μίσκα.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Κλείνουμε εκκρεμότητες ετών – Η ασφάλεια των πολιτών δεν μπορεί να περιμένει»

Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε: «Σήμερα κάνουμε το ουσιαστικό βήμα για να κλείσει μια εκκρεμότητα που επί χρόνια δοκίμασε την υπομονή των κατοίκων του Βόρειου Τομέα και δημιούργησε εύλογη ανησυχία για την ασφάλειά τους. Το Ρέμα Σαπφούς συνδέθηκε με πλημμυρικά φαινόμενα, μεγάλες καταστροφές, αλλεπάλληλες καθυστερήσεις και τεχνικά εμπόδια.

Πλέον, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 18,52 εκατ. ευρώ, περνάμε από τη μακρά περίοδο των εκκρεμοτήτων στη φάση της υλοποίησης.Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση για την καθοριστική συνδρομή του στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και γι’ αυτό το μεγάλο έργο. Η στενή και άψογη συνεργασία μας, μας έχει προσφέρει την ευκαιρία να μοχλεύσουμε πολύτιμα κονδύλια για έργα και παρεμβάσεις που αλλάζουν την ποιότητα ζωής σε κάθε γειτονιά της Αττικής.

Ασφαλώς, θέλω να ευχαριστήσω τον άξιο δήμαρχο Θεόδωρο Αμπατζόγλου για τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία μας.Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι όταν η Πολιτεία και η Αυτοδιοίκηση συντονίζονται, ακόμη και δύσκολες εκκρεμότητες μπορούν να αντιμετωπιστούν.Για εμάς, η διευθέτηση του Ρέματος Σαπφούς δεν είναι μεμονωμένη παρέμβαση. Είναι μέρος ενός συνολικού σχεδίου 64 αντιπλημμυρικών έργων και παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Αττική, με το 67,19% να έχει ήδη δρομολογηθεί.

Σε μια Περιφέρεια που διατρέχεται από 448 ρέματα, με συνολικό μήκος 880 χιλιομέτρων, η πρόληψη είναι διαρκής υποχρέωση. Η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Έχουμε βιώσει τις συνέπειες της ανεπαρκούς προστασίας, ακόμη και με απώλειες ανθρώπινων ζωών. Γι' αυτό επιμένουμε σε έργα με συγκεκριμένο αντικείμενο, εξασφαλισμένους πόρους και σαφή συνέχεια. Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η προστασία της περιουσίας τους δεν μπορούν να περιμένουν».

Νίκος Παπαθανάσης: «Κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη, ενισχύουμε την ασφάλεια, βελτιώνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Ένα σημαντικό έργο υποδομής για τους δήμους της Βόρειας Αθήνας, συνολικά για την Αττική, η διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς, μπαίνει στην τελική ευθεία υλοποίησής του.

Χάρη στην άψογη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θόδωρο Αμπατζόγλου, δύο εξαιρετικά μεθοδικούς εργατικούς και αποτελεσματικούς παράγοντες της Αυτοδιοίκησης, αλλά και με το σύνολο των τοπικών φορέων και υπηρεσιών, βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών.

Έργα όπως αυτό, για τα οποία εξασφαλίσαμε τους αναγκαίους πόρους, αλλά το σύνολο των παρεμβάσεων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις μας δεν μένουν στα χαρτιά αλλά γίνονται πράξη.

Με σχέδιο, ευθύνη και αποφασιστικότητα, επιταχύνουμε την προσπάθεια με στόχο οι πολίτες, σε κάθε γειτονιά, σε ολόκληρη τη χώρα, να νοιώθουν και να είναι ασφαλείς, να ζουν σε μια καθημερινότητα που συνεχώς βελτιώνεται, σε μια Ελλάδα που πηγαίνει σταθερά μπροστά, χάρη σε μια δυναμική οικονομία που επιστρέφει μόνιμα το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία».

Θεόδωρος Αμπατζόγλου: «Ιστορική ημέρα για το Μαρούσι και ολόκληρο τον Βόρειο Τομέα»

Από πλευράς του, ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε: «Σήμερα είναι ιστορική ημέρα για το Μαρούσι. Με την υπογραφή της σύμβασης για τη διευθέτηση του Ρέματος Σαπφούς, ένα έργο που η πόλη μας περίμενε και διεκδικούσε επί δεκαετίες, περνά στην υλοποίηση. Η σημασία του είναι τεράστια για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και για ολόκληρο τον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Η αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχών όπως η Νέα Λέσβος, τα Καρπάθικα, τα Ηπειρώτικα, η Δωδώνη, το Νέο Μαρούσι, ο Σωρός, οι Εργατικές Κατοικίες και ο Άγιος Θωμάς, προστατεύει ανθρώπους και περιουσίες. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για συνοδά έργα διαχείρισης ομβρίων, όπως στις οδούς Κονίτσης και Παραδείσου.

Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τη συμβολή του στην προώθηση και χρηματοδότηση του έργου, καθώς και τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για τον καθοριστικό ρόλο του, ώστε να φτάσουμε στη σημερινή υπογραφή και να ξεκινήσει η υλοποίησή του.Σήμερα, η υπόσχεση και δέσμευσή μας, γίνεται πράξη».

Από την πολυετή εκκρεμότητα στην υλοποίηση – Το ιστορικό του Ρέματος Σαπφούς

Το Ρέμα Σαπφούς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη φυσική απορροή των ομβρίων υδάτων, καθώς εξυπηρετεί όχι μόνο το Μαρούσι, αλλά και γειτονικούς δήμους, όπως η Πεντέλη, η Κηφισιά, η Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα και η Φιλοθέη – Ψυχικό. Η ανάγκη διευθέτησής του είχε αναγνωριστεί εδώ και πολλά χρόνια, με τον Δήμο Αμαρουσίου να υποβάλλει ήδη από το 2016 την αρχική τεχνική μελέτη για την υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Η σοβαρότητα του προβλήματος αναδείχθηκε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο τον Ιούλιο του 2018, όταν η υπερχείλιση του ρέματος, εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σημαντικές υλικές καταστροφές στο Μαρούσι. Οι εικόνες από τα πλημμυρισμένα σημεία της πόλης και τα δεκάδες οχήματα που παρασύρθηκαν ή υπέστησαν ζημιές, κατέδειξαν την ανάγκη άμεσης και ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής παρέμβασης.

Ωστόσο, η πορεία του έργου αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς μεσολάβησαν πολυετείς καθυστερήσεις, τεχνικές εκκρεμότητες και διοικητικές διαδικασίες, που δεν επέτρεψαν την έγκαιρη δρομολόγησή του.

Καθοριστικό βήμα για την επανεκκίνηση των διαδικασιών αποτέλεσε η πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά για την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης. Η Περιφέρεια, ως δικαιούχος φορέας, επικαιροποίησε μελέτες, εξασφάλισε τις προαπαιτούμενες αδειοδοτήσεις και υπέβαλε ολοκληρωμένο φάκελο-πρόταση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027», η οποία εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 2024, διασφαλίζοντας τη χρηματοδοτική βάση για την υλοποίησή του.

Ακολούθησε μια συστηματική προσπάθεια επίσπευσης των απαιτούμενων διαδικασιών, επανειλημμένες αυτοψίες του Περιφερειάρχη στην περιοχή, συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και διαρκής συντονισμός με τον Δήμο Αμαρουσίου και τα συναρμόδια υπουργεία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αντιμετώπιση των εκκρεμών τεχνικών ζητημάτων, η προώθηση των διοικητικών εγκρίσεων και η ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών για τη δημοπράτηση του έργου.

Η προσπάθεια αυτή απέδωσε συγκεκριμένο αποτέλεσμα στις 12 Φεβρουαρίου 2026, όταν η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην επίσημη δημοπράτηση του έργου, σηματοδοτώντας τη μετάβασή του από το στάδιο της πολύχρονης προετοιμασίας στη διαδικασία ανάθεσης. Κατά τους επόμενους μήνες προχώρησε η διαγωνιστική διαδικασία και η ανάδειξη αναδόχου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την ολοκλήρωση αυτού του κρίσιμου σταδίου, η διευθέτηση του Ρέματος Σαπφούς περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, ένα έργο που αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής και να συμβάλει στην ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.

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