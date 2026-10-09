Χαρδαλιάς: «Η Αττική χρειάζεται ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό»

Snapshot Ο Περιφερειάρχ Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαίο μητροπολιτικό σχεδιασμό και διοίκηση στο Λεκανοπέδιο με σαφείς αρμοδιότητες και συντονισμό.

Η Αττική παράγει το 48% του εθνικού ΑΕΠ, φιλοξενεί σχεδόν το μισό πληθυσμό της χώρας και δέχεται περίπου 9 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Η Περιφέρεια υλοποιεί πρόγραμμα 352 έργων έως το 2028, με έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία, τη διαχείριση απορριμμάτων και την αναβάθμιση υποδομών και δημόσιου χώρου.

Δίνεται προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ πολιτείας, Δήμων, επιστημονικής κοινότητας και Περιφέρειας για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ανθεκτικότητας της πόλης.

Το συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα» συγκέντρωσε σημαντικούς πολιτικούς και ακαδημαϊκούς για την ιστορική ταυτότητα, τις προκλήσεις και το μέλλον της Αθήνας και της Αττικής. Snapshot powered by AI

Την ανάγκη για ένα σύγχρονο, ενιαίο μοντέλο μητροπολιτικού σχεδιασμού και διοίκησης στο Λεκανοπέδιο, με σαφείς αρμοδιότητες, ουσιαστικό συντονισμό και μετρήσιμα αποτελέσματα, ανέδειξε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο που διοργάνωσε «ΤΟ ΒΗΜΑ», υπό τον τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».

Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, η συζήτηση για το μέλλον της πρωτεύουσας δεν μπορεί να εξαντλείται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί μια συνολική θεώρηση για την Αθήνα και ολόκληρη την Αττική. «Η Περιφέρεια πρέπει να έχει τον μητροπολιτικό σχεδιασμό όλων όσων συμβαίνουν στο Λεκανοπέδιο, ειδικά στα ζητήματα των μεταφορών και του κυκλοφοριακού, της αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανθεκτικότητας των πόλεων, τόσο σε όλη την Αττική όσο και στην Αθήνα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι απαιτείται «συνέργεια της πολιτείας, των συναρμόδιων υπουργείων, της επιστημονικής κοινότητας, των Δήμων» με την Περιφέρεια να διαδραματίζει «έναν πολύ σημαντικό συντονιστικό ρόλο σε όλο αυτό».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη βαρύτητα της Αττικής για το σύνολο της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι την Αττική παράγεται το 48% του εθνικού ΑΕΠ, διαμένει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας και κάθε χρόνο φιλοξενούνται περίπου 9 εκατομμύρια επισκέπτες. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αποσπασματικές λογικές», τόνισε, προσθέτοντας ότι για τον συνολικό σχεδιασμό «χρειάζεται να ακολουθήσουμε καλά παραδείγματα όπως σε μεγάλες μητροπόλεις όλου του κόσμου, εκεί που μητροπολιτικά ένας σχεδιάζει, ένας συντονίζει, με μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες».

Αναφερόμενος στη διαχρονική ταυτότητα της Αθήνας, ο Περιφερειάρχης επεσήμανε: «Το ερώτημα για εμάς είναι πώς θα τιμήσουμε όσα κληρονομήσαμε, δίνοντας ταυτόχρονα λύσεις σε όσα αντιμετωπίζουμε σήμερα», σημειώνοντας ότι η πρόοδος στην απασχόληση, στα εισοδήματα, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και στις δημόσιες υποδομές «πρέπει να φτάνει σε κάθε γειτονιά» και να γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών. Σε αυτή την κατεύθυνση, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 352 έργων και παρεμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής, με ορίζοντα υλοποίησης το 2028, που καλύπτει από τις υποδομές και την οικονομία έως την κλιματική αλλαγή, την κοινωνική συνοχή και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Περιφερειάρχης στην ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της πρωτεύουσας, χαρακτηρίζοντας την αντιπλημμυρική προστασία ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα. «Έχουμε υλοποιήσει το 68% των έργων για τα οποία έχουμε δεσμευτεί, βρισκόμενοι συνεχώς στο πεδίο», τόνισε. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στο μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στο Λεκανοπέδιο, δηλώνοντας ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να παρουσιάσει την τελική της πρόταση, το αμέσως επόμενο διάστημα.

«Θέλουμε μια Αθήνα και μια Αττική ζωντανή, εξωστρεφή, ελκυστική. Μια Μητροπολιτική Αττική που προσφέρει ευκαιρίες, αλλά πάνω απ’ όλα μια καλύτερη καθημερινότητα στους κατοίκους της», σημείωσε , δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με το κεντρικό κράτος, τους 66 Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στις μεγάλες παρεμβάσεις που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής, όπως στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, έκτασης 741 στρεμμάτων, το οποίο επανασυνδέει την Αθήνα με τη θάλασσα έπειτα από σχεδόν έξι δεκαετίες, καθώς και στη σχεδιαζόμενη μετατροπή του Tae Kwon Do σε σύγχρονο συνεδριακό, πολιτιστικό και εκθεσιακό κέντρο. Αναφέρθηκε ακόμη στις αναπλάσεις σε ολόκληρη την Αττική, στους μεγάλους πνεύμονες πρασίνου, όπως το Πεδίον του Άρεως, το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και το Αττικό Άλσος, καθώς και στις 64 αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Χαρδαλιάς έδωσε επίσης έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την τοπική οικονομία, αναφερόμενος ιδιαίτερα στη στήριξη κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη χρηματοδότηση 5,4 εκατ. ευρώ για την ψηφιακή αναβάθμιση των Επιμελητηρίων και την ενίσχυση 1.044 επενδυτικών σχεδίων μέσω του «Attiki On», συνολικού ύψους 95,5 εκατ. ευρώ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Αθήνα του μέλλοντος πρέπει να σχεδιάζεται πρωτίστως για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται σε αυτήν. «Για το παιδί που θέλει χώρο να παίξει, για τον εργαζόμενο που μετακινείται καθημερινά, για τον ηλικιωμένο που χρειάζεται μια προσβάσιμη πλατεία, για τον επαγγελματία που προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτή την επιχείρησή του».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι «ο διάλογος για την Αθήνα έχει αξία όταν μας βοηθά να δούμε καθαρά τις δυσκολίες της και να συμφωνήσουμε σε πράξεις», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Περιφέρειας να εργάζεται καθημερινά, μαζί με τους δήμους και τους πολίτες, «ώστε η Αθήνα και ολόκληρη η Αττική να προχωρούν με περισσότερη ασφάλεια, περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Βήμα δημόσιου διαλόγου για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον της Πρωτεύουσας

Το διήμερο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη» πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πρωτοβουλία του «ΒΗΜΑΤΟΣ», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Η διοργάνωση προσέγγισε την εξέλιξη της Αθήνας μέσα από τρεις αλληλένδετους άξονες –το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον– φέρνοντας στο ίδιο βήμα εκπροσώπους της πολιτικής, της Αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του πολιτισμού και διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, η οικονομία και η καθημερινότητα, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής ανθεκτικότητας, της βιώσιμης κινητικότητας, του δημόσιου χώρου και της μελλοντικής εξέλιξης της μητρόπολης.

Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές του συνεδρίου ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στις εργασίες συμμετείχαν επίσης η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι πρώην Πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και πρώην Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, η πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρία Δαμανάκη, η πρώην Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου και ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, καθώς και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας.

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