Χαρδαλιάς για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη: «Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν είναι λευκή επιταγή»

Επετειακή ανάρτηση του Περιφερειάρχη Αττικής – Ο απολογισμός των 352 έργων και παρεμβάσεων, το μήνυμα ενότητας και η δέσμευση για την Αττική του 2030

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Χαρδαλιάς για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη: «Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν είναι λευκή επιταγή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Χαρδαλιάς γιορτάζει τρία χρόνια από την εκλογική του νίκη ως Περιφερειάρχης Αττικής, τονίζοντας την ευθύνη και τη λογοδοσία που συνεπάγεται η εμπιστοσύνη των πολιτών.
  • Μέχρι σήμερα έχουν δρομολογηθεί πάνω από 352 έργα και παρεμβάσεις στην Αττική, με έμφαση στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των πολιτών.
  • Ο Χαρδαλιάς προωθεί πολιτικό μήνυμα ενότητας και συνεργασίας, αποφεύγοντας κομματικές διαχωριστικές γραμμές προς όφελος του κοινού καλού.
  • Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες και δεσμεύεται να συνεχίσει με σκληρή δουλειά και παρουσία στις γειτονιές της Αττικής.
  • Η δέσμευση για το μέλλον της Αττικής μέχρι το 2030 επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών και στην ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας.
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Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εκλογική νίκη του Νίκου Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής και ο ίδιος επέλεξε να τιμήσει την επέτειο με μια ιδιαίτερα προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα για τη φιλοσοφία με την οποία ασκεί τη διοίκηση, τις προτεραιότητες της περιφερειακής αρχής και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την νίκη τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, όταν επικράτησε από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 46,75%, ο Περιφερειάρχης αναφέρεται στην εμπιστοσύνη που του έδειξαν οι πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι αυτή συνεπάγεται πρωτίστως ευθύνη και καθημερινή λογοδοσία.

«Από τότε, κάθε μέρα προσπαθώ και παλεύω να τιμώ αυτή την εμπιστοσύνη. Με σκληρή καθημερινή δουλειά, με συνέπεια σε όσα δεσμευτήκαμε, με παρουσία πάντα στο πεδίο, στις γειτονιές μας, εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με νόημα: «Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν είναι λευκή επιταγή. Είναι καθημερινή υποχρέωση και διαρκής λογοδοσία».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον δημόσιο απολογισμό του περασμένου Ιουλίου, στο μέσο της θητείας του, κατά τον οποίο παρουσιάστηκαν 352 έργα και παρεμβάσεις σε ολόκληρη την Αττική, με περισσότερα από τα μισά να έχουν ήδη δρομολογηθεί. Όπως επισημαίνει, πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών και η υποχρέωση της Περιφέρειας να δίνει ουσιαστικές λύσεις, διεκδικώντας ταυτόχρονα έναν ισχυρότερο μητροπολιτικό ρόλο, με περισσότερες αρμοδιότητες και δυνατότητες παρέμβασης.

Ξεχωριστή θέση στην ανάρτησή του έχει και το πολιτικό μήνυμα της ενότητας και της συνεργασίας, πέρα από παραταξιακές αντιπαραθέσεις και κομματικά στεγανά. «Χωρίς να αφήνουμε τις διαφορές μας, τα ψευτοδιλήμματα και τις διαχωριστικές γραμμές του χθες να μπαίνουν πάνω από το κοινό καλό. Γιατί η Αττική μάς χρειάζεται όλους. Και κανείς, μα κανείς, δεν περισσεύει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν παραλείπει να σταθεί και στην ανθρώπινη διάσταση της μέχρι σήμερα διαδρομής του, στις καθημερινές συναντήσεις και στις αγωνίες των κατοίκων της Αττικής, αναγνωρίζοντας ότι, παρά τα βήματα που έχουν γίνει, παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες. «Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Ούτε την εμπιστοσύνη ούτε τον χρόνο που μας δόθηκε», τονίζει, δίνοντας το στίγμα για το δεύτερο μισό της θητείας του.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, στρέφει το βλέμμα στην Αττική του 2030, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του για συνέχιση της προσπάθειας με επίκεντρο τις ανάγκες των πολιτών: «Γιατί αυτή η διαδρομή έχει συνέχεια. Και η δική μας δέσμευση παραμένει ίδια: να είμαστε χρήσιμοι στην Αττική, στις γειτονιές και στους ανθρώπους της».

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