Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα σε κάθε γειτονιά της Αττικής»

Στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Αττικής για τις διαπραγματεύσεις του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 2028-2034 – Στόχος η ενίσχυση της χρηματοδότησης των Περιφερειών, με έμφαση στην κοινωνική συνοχή και στα έργα υποδομής

Ανθή Κουρεντζή

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα σε κάθε γειτονιά της Αττικής»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ζητά περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για έργα που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και αναπτυξιακές ανισότητες στην Αττική.
  • Η Αττική προτεραιοποιεί έργα όπως αντιπλημμυρική θωράκιση, αστικές αναπλάσεις και βελτίωση κοινωνικών δομών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.
  • Η Περιφέρεια επιδιώκει μεγαλύτερο ρόλο στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε περιοχής.
  • Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034 θεωρείται κρίσιμος για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση επαρκών κονδυλίων για κοινωνική συνοχή.
  • Ο Χαρδαλιάς τόνισε ότι η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε γειτονιά, δίνοντας έμφαση στις λαϊκές συνοικίες με διαχρονικές ελλείψεις σε υποδομές.
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Την ανάγκη εξασφάλισης περισσότερων ευρωπαϊκών πόρων για την υλοποίηση σημαντικών έργων στην Αττική, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανισότητες, ανέδειξε από τις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος κατέχει παράλληλα τη θέση του Α΄ Αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (EPP-CoR), συμμετείχε στην 173η Σύνοδο Ολομέλειας του ευρωπαϊκού οργάνου, καθώς και σε συνεδριάσεις της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ.

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Η παρουσία του πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει την επταετία 2028-2034.

Κεντρικό διακύβευμα αποτελεί το ύψος των κονδυλίων που θα κατευθυνθούν στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και ο βαθμός συμμετοχής των ίδιων των Περιφερειών στον σχεδιασμό και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

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Χαρδαλιάς: «Οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να φτάνουν εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές κοινωνικές ανάγκες»

Σε δήλωσή του από τις Βρυξέλλες, ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Αττική και οι υπόλοιπες ελληνικές Περιφέρειες διεκδικούν αυξημένες χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες των πολιτών.

«Από την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Βρυξέλλες, στέλνουμε ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα: Η Αττική και οι Περιφέρειες της χώρας μας διεκδικούν με αποφασιστικότητα τους πόρους που δικαιούνται οι πολίτες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως επισήμανε, οι αποφάσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τις αναπτυξιακές δυνατότητες των ευρωπαϊκών Περιφερειών τα επόμενα χρόνια.

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«Η ενίσχυση των περιφερειακών προγραμμάτων και η διασφάλιση επαρκών πόρων για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», τόνισε.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπογράμμισε παράλληλα ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές που διασφαλίζουν την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη, αν δεν εξασφαλίζουμε παράλληλα ότι οι πόλεις μας, οι τοπικές κοινωνίες και οι άνθρωποί τους έχουν τα μέσα και τις ευκαιρίες να προοδεύσουν», σημείωσε.

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Στο επίκεντρο αντιπλημμυρικά έργα, αναπλάσεις και ασφαλέστερες πόλεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Χαρδαλιάς στις ανάγκες της Αττικής, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της Περιφέρειας περιλαμβάνονται η κατασκευή σύγχρονων υποδομών, η αντιπλημμυρική θωράκιση, οι αστικές αναπλάσεις, η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και η ενίσχυση των κοινωνικών δομών.

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Όπως ανέφερε, η Αττική χρειάζεται περισσότερες χρηματοδοτικές δυνατότητες προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πόλεών της και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους.

«Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους, μεγαλύτερη ευελιξία και λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές πολιτικές που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής και να μετατρέπονται σε μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες», επισήμανε.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη οι Περιφέρειες να διατηρήσουν ουσιαστικό ρόλο στις αποφάσεις για την κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν παρεμβάσεις σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

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«Η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι»

Ξεχωριστή θέση στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Αττικής κατέλαβε η ανάγκη ενίσχυσης των λαϊκών συνοικιών και των περιοχών του Λεκανοπεδίου που αντιμετωπίζουν διαχρονικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι πρέπει να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στις περιοχές όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες κοινωνικές ανάγκες, προκειμένου η ανάπτυξη να μην περιορίζεται σε συγκεκριμένα τμήματα της Αττικής.

«Δεν μπορεί η πρόοδος να περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές και να αφήνει άλλες πίσω. Η κοινωνική συνοχή αποκτά πραγματικό νόημα όταν κάθε συμπολίτης μας, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου κατοικεί, έχει πρόσβαση σε καλύτερες υπηρεσίες, ασφαλέστερες υποδομές και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης», δήλωσε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, έστειλε το μήνυμα ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να διεκδικεί ενισχυμένους πόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολίτη. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε με συνέπεια, επιμονή και αποφασιστικότητα μέχρι τέλους», υπογράμμισε.

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Στο επίκεντρο των συζητήσεων ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, ο Περιφερειάρχης Αττικής συμμετείχε αρχικά στη συνεδρίαση του Προεδρείου της πολιτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Jacques Delors.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν ζητήματα συντονισμού των μελών της πολιτικής ομάδας, καθώς και η προετοιμασία των εργασιών της Ολομέλειας.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Χαρδαλιάς παρέστη στην επίσημη έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων 2026, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με κεντρικό σύνθημα «Ισχυρές Περιφέρειες, Ισχυρή Ευρώπη».

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες ετήσιες ευρωπαϊκές διοργανώσεις στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών, αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις συζητήσεις της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ κυριάρχησε η προετοιμασία του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, με τις ευρωπαϊκές Περιφέρειες να επιδιώκουν τη διατήρηση ισχυρού και διακριτού ρόλου στη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων.

Η επόμενη επταετία θεωρείται καθοριστική, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα επηρεάσουν τόσο το ύψος των διαθέσιμων πόρων όσο και τις δυνατότητες υλοποίησης μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών έργων.

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Συναντήσεις με Αντόνιο Κόστα, Ραφαέλε Φίτο και Ευρωπαίους αξιωματούχους

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Νίκος Χαρδαλιάς είχε σειρά επαφών με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών.

Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο.

Παράλληλα, συναντήθηκε με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Κάτα Τίτο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχη Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, καθώς και την πρόεδρο της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σάρι Ράουτιο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής είχε επίσης επαφές με Έλληνες ευρωβουλευτές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Περιφέρειας, στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν οι προκλήσεις της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής και η ανάγκη διασφάλισης επαρκών χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων που ενισχύουν τις δημόσιες υποδομές και την κοινωνική συνοχή.

Κεντρική επιδίωξη της Περιφέρειας Αττικής παραμένει η εξασφάλιση αυξημένων ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε ο σχεδιασμός για την αναβάθμιση των υποδομών, την αντιπλημμυρική προστασία και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών να μετατραπεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια.

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