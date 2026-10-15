Χρυσοχοΐδης: Θα απαγορευθούν οι υπομισθώσεις διαμερισμάτων σε δεκάδες αλλοδαπούς ταυτόχρονα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός και στις τηλεφωνικές απάτες, κάνοντας λόγο για έντονη αύξηση των περιστατικών - Τι είπε για Marfin και εκλογές

Μίλτος Τσεκούρας

Χρυσοχοΐδης: Θα απαγορευθούν οι υπομισθώσεις διαμερισμάτων σε δεκάδες αλλοδαπούς ταυτόχρονα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση υπομισθώσεων διαμερισμάτων σε περιοχές όπως τα Πατήσια και ο Άγιος Παντελεήμονας, όπου σε ένα διαμέρισμα μπορούν να διαμένουν έως και 30 άτομα ταυτόχρονα.
  • Προωθούνται αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκδίωξη παράνομων ενοίκων από τα διαμερίσματα που υπομισθώνονται σε πολλούς αλλοδαπούς.
  • Ο υπουργός τόνισε την αύξηση των τηλεφωνικών απατών και την ύπαρξη οργανωμένων κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τηλεφωνικά κέντρα σε κατοικίες, ενώ σχεδιάζεται αυστηροποίηση των ποινών για τέτοιες απάτες, ειδικά όταν θύματα είναι ευάλωτες ομάδες.
  • Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στην υπόθεση Marfin προήλθε από την ανάκριση και όχι από την Αστυνομία, με την επίθεση να χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια.
  • Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, αποφεύγοντας να σχολιάσει ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, και ανέφερε ότι έγιναν περίπου δέκα συλλήψεις μετά από επεισόδια με οπαδούς της Μπόρατς στο ΟΑΚΑ.
Snapshot powered by AI

Αλλαγές στο καθεστώς μίσθωσης και υπομίσθωσης κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, περιγράφοντας ένα μοντέλο εκμετάλλευσης διαμερισμάτων στο οποίο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, μπορεί να διαμένουν ακόμη και 30 άτομα ταυτόχρονα, καταβάλλοντας ημερήσιο αντίτιμο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών, με επίκεντρο περιοχές όπως τα Πατήσια και ο Άγιος Παντελεήμονας. Όπως υποστήριξε, ορισμένοι ιδιοκτήτες νοικιάζουν τα ακίνητά τους σε τρίτους, οι οποίοι στη συνέχεια τα υπομισθώνουν σε πολλούς ενοίκους, χρεώνοντας από 10 έως 30 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση.

«Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι διαθέτουν διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός, ο οποίος χρεώνει κάθε βράδυ σε έναν φουκαρά αλλοδαπό από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθεί στο διαμέρισμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται σε ένα διαμέρισμα έως και 30 άτομα, δημιουργώντας προβλήματα στους υπόλοιπους ενοίκους των πολυκατοικιών.

«Φέρνουμε διάταξη για να απαγορευτούν όλες αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις»

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει νομοθετική παρέμβαση, ενώ προανήγγειλε και αστυνομικές επιχειρήσεις στους συγκεκριμένους χώρους.

«Φέρνουμε διάταξη προκειμένου να απαγορευτούν όλες αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παράλληλα οργανώνονται επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των διαμερισμάτων όπου εφαρμόζονται τέτοιες πρακτικές.

«Οργανώνουμε επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω από τα διαμερίσματα», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τις παρεμβάσεις με ένα ευρύτερο σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στις γειτονιές του κέντρου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε, επίσης, στη φύλαξη των πλατειών και στην ανάγκη αντιμετώπισης της παραβατικότητας. «Το επόμενο διάστημα θα επιχειρήσουμε η κοινωνική ασφάλεια και ειρήνη σε περιοχές με πολλούς αλλοδαπούς να είναι μια πραγματικότητα», σημείωσε.

Οι καταγγελίες για εγκληματικότητα στο κέντρο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπουργός υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν αλλοδαποί που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν μεταβεί στην Ελλάδα για εργασία αλλά για να διαπράξουν εγκληματικές πράξεις. Οι δηλώσεις του εντάχθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης των σχεδιαζόμενων αστυνομικών παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες συνοικίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης σε περιοχή της Αττικής, όπου οδηγοί συγκεντρώνονταν με τα οχήματά τους και έπαιζαν μουσική σε υψηλή ένταση, μετατρέποντας ουσιαστικά τον χώρο σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης.

Όπως αποκάλυψε, στο πλαίσιο των σχετικών επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί 82 οχήματα.

Στο στόχαστρο οι τηλεφωνικές απάτες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός και στις τηλεφωνικές απάτες, κάνοντας λόγο για έντονη αύξηση των περιστατικών και για οργανωμένες ομάδες που χρησιμοποιούν τηλεφωνικά κέντρα μέσα σε κατοικίες, με στόχο την εξαπάτηση πολιτών.

«Έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτόν τον καιρό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον περιορισμό του φαινομένου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε οκτώ Ρομά από τη Δυτική Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, βρίσκονταν υπό κράτηση και επρόκειτο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Παράλληλα, υπενθύμισε πρόσφατη εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικών απατών από το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», με οκτώ συλλήψεις και λεία άνω των 800.000 ευρώ.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι η εντατικοποίηση των αστυνομικών επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι το διαδικτυακό έγκλημα αποτελεί μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς μεγάλα χρηματικά ποσά μπορούν να μεταφερθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην αυστηροποίηση των ποινών για τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ιδιαίτερα όταν τα θύματα είναι ηλικιωμένοι ή ανήλικοι. Όπως είπε, το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των ηλικιωμένων, τόσο απέναντι σε οργανωμένα κυκλώματα όσο και σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η υπόθεση της Marfin και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Αναφερόμενος στη συμπληρωματική ποινική δίωξη στην υπόθεση της Marfin, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου δεν αποτέλεσε απόφαση της Αστυνομίας.

«Αυτό προήλθε από ενέργειες και πρωτοβουλίες της ανάκρισης», δήλωσε, εξηγώντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάζει τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες αξιολογούν το υλικό.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια, αναφερόμενος στον θάνατο τριών ανθρώπων και στον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο υποκατάστημα.

Εκλογές και ενδεχόμενες συνεργασίες

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέρριψε τον χαρακτηρισμό της συγκέντρωσης που πραγματοποίησε στο Περιστέρι ως προσωπικής προεκλογικής προετοιμασίας, υποστηρίζοντας ότι η επαφή με τους πολίτες αποτελεί διαρκή υποχρέωση ενός πολιτικού.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, απέφυγε να επιλέξει μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως σημείωσε, το βασικό ζητούμενο είναι το εκλογικό αποτέλεσμα και η δυνατότητα σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης.

Για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ήταν σαφής: «Οι εκλογές θα γίνουν όπως έχει υποσχεθεί ο πρωθυπουργός και όπως πρέπει να γίνεται στη δημοκρατία, στο τέλος της θητείας».

Περίπου δέκα συλλήψεις μετά τα επεισόδια με οπαδούς της Μπόρατς

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε στα περιστατικά έντασης με οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Conference League.

Όπως ανέφερε, είχαν πραγματοποιηθεί περίπου δέκα συλλήψεις έπειτα από διαπληκτισμούς μεταξύ οπαδών. Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε ζητήσει από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να απομακρυνθούν όσοι δεν προτίθενται να παρακολουθήσουν τον αγώνα χωρίς να προκαλέσουν επεισόδια.

«Σε λάθος χώρα ήρθανε», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των πολιτών και των φιλάθλων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28NEWSBOMB

Μητσοτάκης για τιμές ενέργειας: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία εντός του πλαισίου

15:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κάλαμος: Είχαν στήσει εργοστάσιο κάνναβης στην αυλή σπιτιού - Συνελήφθησαν τρία άτομα

15:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Αντίστροφη μέτρηση για τη μέρα των μεγάλων εκπτώσεων – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

15:08ANNOUNCEMENTS

Tarja: Η εμβληματική φωνή που έχει σημαδέψει το συμφωνικό metal έρχεται στην Ελλάδα για δύο μοναδικές συναυλίες

15:06ΥΓΕΙΑ

Θριάσιο νοσοκομείο: Αναπληρώθηκαν τα αποθέματα αίματος - Χωρίς πρόβλημα η εφημερία

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανικοί πύραυλοι Neptune χτύπησαν αεροδρόμιο - Ζημιές σε έξι ρωσικά βομβαρδιστικά Su-34M

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Ράμα σε διαδηλωτές: «Δεν θα παραιτηθώ - Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές»   

14:59ΕΥ ΖΗΝ

Οι λευκές κηλίδες στα νύχια υποδηλώνουν έλλειψη ασβεστίου;

14:58ANNOUNCEMENTS

Νατάσα Θεοδωρίδου & Δέσποινα Βανδή: Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα τους στο NOX!

14:58ANNOUNCEMENTS

Vodafone - Generation Next: Δέκα χρόνια καινοτομίας, με τη νέα γενιά να σχεδιάζει το μέλλον

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κατέρρευσε σκεπή εγκαταλελειμμένου κτιρίου, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους

14:54ΚΟΣΜΟΣ

«Πότε είναι η σειρά μου;» - Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας

14:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη αντέχει στα διαδοχικά σοκ – Εύσημα από ΔΝΤ στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα κατακλύζει τον πλανήτη με κοτόπουλο και κερδίζει δισ. από την εκρηκτική αύξηση εξαγωγών - Πώς το Πεκίνο πέτυχε το θαύμα και ποια αντίμετρα σχεδιάζει η Ευρώπη

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Προχωρά η διαδικασία εκταφών και εξετάσεων σε εργαστήριο της Ολλανδίας - Νέα εισαγγελική παραγγελία

14:43TRAVEL

Πού θα σε υποδεχτούν με το πιο ζεστό χαμόγελο: Οι 15 πόλεις της Ευρώπης που λάτρεψαν οι ταξιδιώτες το 2026

14:43NEWSBOMB

ΕΡΤ: Ανακοινώθηκαν οι νέοι διευθυντές Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου

14:39ANNOUNCEMENTS

Η Mastercard ενεργοποιεί τις offline πληρωμές σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος ή δικτύου στην Ευρώπη

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,8% η ΝΔ, πρώτη σε οκτακομματική Βουλή - Δεν εμπιστεύονται τους «γιατρούς των social» οι πολίτες, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

14:25ANNOUNCEMENTS

«Το λίκνο της Δημοκρατίας»: Πρεμιέρα για τη νέα διεθνή συμπαραγωγή της MagentaTV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,8% η ΝΔ, πρώτη σε οκτακομματική Βουλή - Δεν εμπιστεύονται τους «γιατρούς των social» οι πολίτες, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

14:00LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση - Ήταν η θρυλική «Λωξάντρα»

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Μεταξουργείο: Σοβαρό τραύμα στον πνεύμονα από τις μαχαιριές υπέστη ο 18χρονος - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

14:54ΚΟΣΜΟΣ

«Πότε είναι η σειρά μου;» - Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Ελλάδα έχασε έναν πολύτιμο σύμμαχό της για την κατάργηση του τουρκολιβυκού μνημονίου - Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης Σάλεχ

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Διασώστες σώζουν 92χρονη που ήθελε να αυτοκτονήσει μετά από τηλεφωνική απάτη

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: «Θα απαγορευθούν οι υπομισθώσεις διαμερισμάτων σε δεκάδες αλλοδαπούς ταυτόχρονα - Θα τους πετάξουμε έξω»

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα κατακλύζει τον πλανήτη με κοτόπουλο και κερδίζει δισ. από την εκρηκτική αύξηση εξαγωγών - Πώς το Πεκίνο πέτυχε το θαύμα και ποια αντίμετρα σχεδιάζει η Ευρώπη

10:54LIFESTYLE

Φίλιππος Σοφιανός: «Η Βάνα Μπάρμπα ζητούσε 1 εκατ. δραχμές για ένα επεισόδιο και έτσι έσπασε την πιάτσα»

11:49LIFESTYLE

Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ: Τι τηλεθέαση έκανε ο αγώνας στο MEGA

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε τμήμα όλμου στον Πειραιά - Διακοπή κυκλοφορίας

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Κλιματολόγος προειδοποιεί: Πιθανός ένας ακραίος χειμώνας με El Niño πρωτοφανούς έντασης

12:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έπαιρνε βαριά φάρμακα, σεβαστείτε μας»: Η έκκληση της οικογένειας του άνδρα που σκοτώθηκε από τίγρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ