Χρυσοχοΐδης: Θα απαγορευθούν οι υπομισθώσεις διαμερισμάτων σε δεκάδες αλλοδαπούς ταυτόχρονα

Snapshot Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση υπομισθώσεων διαμερισμάτων σε περιοχές όπως τα Πατήσια και ο Άγιος Παντελεήμονας, όπου σε ένα διαμέρισμα μπορούν να διαμένουν έως και 30 άτομα ταυτόχρονα.

Προωθούνται αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και την εκδίωξη παράνομων ενοίκων από τα διαμερίσματα που υπομισθώνονται σε πολλούς αλλοδαπούς.

Ο υπουργός τόνισε την αύξηση των τηλεφωνικών απατών και την ύπαρξη οργανωμένων κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τηλεφωνικά κέντρα σε κατοικίες, ενώ σχεδιάζεται αυστηροποίηση των ποινών για τέτοιες απάτες, ειδικά όταν θύματα είναι ευάλωτες ομάδες.

Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου στην υπόθεση Marfin προήλθε από την ανάκριση και όχι από την Αστυνομία, με την επίθεση να χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ενέργεια.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, αποφεύγοντας να σχολιάσει ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες, και ανέφερε ότι έγιναν περίπου δέκα συλλήψεις μετά από επεισόδια με οπαδούς της Μπόρατς στο ΟΑΚΑ. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στο καθεστώς μίσθωσης και υπομίσθωσης κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, περιγράφοντας ένα μοντέλο εκμετάλλευσης διαμερισμάτων στο οποίο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, μπορεί να διαμένουν ακόμη και 30 άτομα ταυτόχρονα, καταβάλλοντας ημερήσιο αντίτιμο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση τέτοιων πρακτικών, με επίκεντρο περιοχές όπως τα Πατήσια και ο Άγιος Παντελεήμονας. Όπως υποστήριξε, ορισμένοι ιδιοκτήτες νοικιάζουν τα ακίνητά τους σε τρίτους, οι οποίοι στη συνέχεια τα υπομισθώνουν σε πολλούς ενοίκους, χρεώνοντας από 10 έως 30 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση.

«Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι διαθέτουν διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα τα νοικιάζει ένας αλλοδαπός, ο οποίος χρεώνει κάθε βράδυ σε έναν φουκαρά αλλοδαπό από 10 έως 30 ευρώ για να κοιμηθεί στο διαμέρισμα αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται σε ένα διαμέρισμα έως και 30 άτομα, δημιουργώντας προβλήματα στους υπόλοιπους ενοίκους των πολυκατοικιών.

«Φέρνουμε διάταξη για να απαγορευτούν όλες αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις»

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει νομοθετική παρέμβαση, ενώ προανήγγειλε και αστυνομικές επιχειρήσεις στους συγκεκριμένους χώρους.

«Φέρνουμε διάταξη προκειμένου να απαγορευτούν όλες αυτές οι μισθώσεις και οι υπομισθώσεις», δήλωσε, προσθέτοντας ότι παράλληλα οργανώνονται επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των διαμερισμάτων όπου εφαρμόζονται τέτοιες πρακτικές.

«Οργανώνουμε επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ούτως ώστε να τους πετάξουμε έξω από τα διαμερίσματα», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τις παρεμβάσεις με ένα ευρύτερο σχέδιο για την ενίσχυση της ασφάλειας στις γειτονιές του κέντρου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε, επίσης, στη φύλαξη των πλατειών και στην ανάγκη αντιμετώπισης της παραβατικότητας. «Το επόμενο διάστημα θα επιχειρήσουμε η κοινωνική ασφάλεια και ειρήνη σε περιοχές με πολλούς αλλοδαπούς να είναι μια πραγματικότητα», σημείωσε.

Οι καταγγελίες για εγκληματικότητα στο κέντρο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπουργός υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν αλλοδαποί που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν μεταβεί στην Ελλάδα για εργασία αλλά για να διαπράξουν εγκληματικές πράξεις. Οι δηλώσεις του εντάχθηκαν στο πλαίσιο της παρουσίασης των σχεδιαζόμενων αστυνομικών παρεμβάσεων στις συγκεκριμένες συνοικίες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης σε περιοχή της Αττικής, όπου οδηγοί συγκεντρώνονταν με τα οχήματά τους και έπαιζαν μουσική σε υψηλή ένταση, μετατρέποντας ουσιαστικά τον χώρο σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης.

Όπως αποκάλυψε, στο πλαίσιο των σχετικών επιχειρήσεων έχουν κατασχεθεί 82 οχήματα.

Στο στόχαστρο οι τηλεφωνικές απάτες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός και στις τηλεφωνικές απάτες, κάνοντας λόγο για έντονη αύξηση των περιστατικών και για οργανωμένες ομάδες που χρησιμοποιούν τηλεφωνικά κέντρα μέσα σε κατοικίες, με στόχο την εξαπάτηση πολιτών.

«Έχει μια έξαρση σαν επιδημία αυτόν τον καιρό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη προσπάθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον περιορισμό του φαινομένου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε οκτώ Ρομά από τη Δυτική Αττική, οι οποίοι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, βρίσκονταν υπό κράτηση και επρόκειτο να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Παράλληλα, υπενθύμισε πρόσφατη εξάρθρωση κυκλώματος τηλεφωνικών απατών από το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI», με οκτώ συλλήψεις και λεία άνω των 800.000 ευρώ.

Ο υπουργός εκτίμησε ότι η εντατικοποίηση των αστυνομικών επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου, προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι το διαδικτυακό έγκλημα αποτελεί μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς μεγάλα χρηματικά ποσά μπορούν να μεταφερθούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην αυστηροποίηση των ποινών για τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, ιδιαίτερα όταν τα θύματα είναι ηλικιωμένοι ή ανήλικοι. Όπως είπε, το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας των ηλικιωμένων, τόσο απέναντι σε οργανωμένα κυκλώματα όσο και σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Η υπόθεση της Marfin και η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Αναφερόμενος στη συμπληρωματική ποινική δίωξη στην υπόθεση της Marfin, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου δεν αποτέλεσε απόφαση της Αστυνομίας.

«Αυτό προήλθε από ενέργειες και πρωτοβουλίες της ανάκρισης», δήλωσε, εξηγώντας ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαβιβάζει τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες αξιολογούν το υλικό.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια, αναφερόμενος στον θάνατο τριών ανθρώπων και στον κίνδυνο στον οποίο εκτέθηκαν οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο υποκατάστημα.

Εκλογές και ενδεχόμενες συνεργασίες

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απέρριψε τον χαρακτηρισμό της συγκέντρωσης που πραγματοποίησε στο Περιστέρι ως προσωπικής προεκλογικής προετοιμασίας, υποστηρίζοντας ότι η επαφή με τους πολίτες αποτελεί διαρκή υποχρέωση ενός πολιτικού.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, απέφυγε να επιλέξει μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως σημείωσε, το βασικό ζητούμενο είναι το εκλογικό αποτέλεσμα και η δυνατότητα σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης.

Για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ήταν σαφής: «Οι εκλογές θα γίνουν όπως έχει υποσχεθεί ο πρωθυπουργός και όπως πρέπει να γίνεται στη δημοκρατία, στο τέλος της θητείας».

Περίπου δέκα συλλήψεις μετά τα επεισόδια με οπαδούς της Μπόρατς

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε στα περιστατικά έντασης με οπαδούς της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, οι οποίοι είχαν έρθει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του Conference League.

Όπως ανέφερε, είχαν πραγματοποιηθεί περίπου δέκα συλλήψεις έπειτα από διαπληκτισμούς μεταξύ οπαδών. Παράλληλα, σημείωσε ότι είχε ζητήσει από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να απομακρυνθούν όσοι δεν προτίθενται να παρακολουθήσουν τον αγώνα χωρίς να προκαλέσουν επεισόδια.

«Σε λάθος χώρα ήρθανε», δήλωσε, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν θα γίνουν ανεκτές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των πολιτών και των φιλάθλων.

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