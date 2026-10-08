Συνάντηση Χρυσοχοΐδη με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών: Τουρκική μαφία, όπλα και μεταναστευτικό

Snapshot Οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Ελλάδας και Τουρκίας συζήτησαν την αντιμετώπιση της τουρκικής μαφίας, της διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, και προώθησαν την έκδοση Ερυθρών Αγγελιών για διεθνείς συλλήψεις.

Ζητήθηκε εντατικοποίηση της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών για τον περιορισμό των δικτύων όπλων και εγκληματικότητας υψηλού κινδύνου.

Προτάθηκε η επανεκκίνηση τακτικών συναντήσεων εμπειρογνωμόνων στα χερσαία σύνορα και η ενίσχυση της συνεργασίας μέσω του Κοινού Κέντρου Επαφής «Καπιτάν Αντρέεβο».

Ο Τούρκος υπουργός προσκάλεσε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη συνάντηση του Τριμερούς Μηχανισμού Αντιμετώπισης που θα γίνει τον Νοέμβριο στην Τουρκία.

Η τουρκική αντιπροσωπεία περιελάμβανε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, υποδηλώνοντας προθέσεις για ευρύτερη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με αιχμή τη δράση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, και η διακίνηση όπλων από την Τουρκία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν το πρωί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με τον Τούρκο ομόλογό του, Mustafa Çiftçi.

Η επαφή έγινε παρουσία του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., στελεχών της Αντιτρομοκρατικής και της νέας διεύθυνσης που λειτουργεί ως ελληνικό FBI.

Ο Έλληνας υπουργός άνοιξε ευθέως το ζήτημα της δράσης εγκληματικών δικτύων της γείτονος εντός των ελληνικών συνόρων. Όπως ανακοινώθηκε, ζήτησε από τις τουρκικές Αρχές να προχωρούν στην έκδοση Ερυθρών Αγγελιών Διεθνών Αναζητήσεων για τις υποθέσεις όπου εκκρεμούν εθνικά εντάλματα σύλληψης. Η πρακτική αυτή θα επιτρέψει στις ελληνικές διωκτικές αρχές να προχωρούν άμεσα σε συλλήψεις και στην παράδοση των υπαιτίων. Την ίδια ώρα, ο κ. Χρυσοχοΐδης έθεσε στο τραπέζι τον φάκελο της εισαγωγής όπλων από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προτείνοντας την εντατικοποίηση της ανταλλαγής επιχειρησιακών πληροφοριών με αυστηρή στόχευση σε δίκτυα υψηλού κινδύνου. Οι δύο πλευρές εξέτασαν τις κοινές προκλήσεις απέναντι στην τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό και τα δίκτυα διακίνησης μεταναστών και ναρκωτικών, διαπιστώνοντας πως η συνεργασία των υπηρεσιών βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Επανεκκίνηση επαφών στον Έβρο

Η επικοινωνία των δύο χωρών πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, η αναβάθμιση αυτή οφείλει να βασιστεί σε νέες πρακτικές. Συγκεκριμένα, πρότεινε να ξεκινήσουν ξανά οι τακτικές συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων στα χερσαία σύνορα. Ζήτησε την ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας μέσω του Κοινού Κέντρου Επαφής «Καπιτάν Αντρέεβο» στη Βουλγαρία, το οποίο χαρακτήρισε ως βέλτιστη πρακτική αστυνομικής διαχείρισης.

Πρόσκληση για τον Νοέμβριο

Ο Mustafa Çiftçi προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος στις επαφές της Αθήνας, χαρακτηρίζοντας την επίσκεψή του «Υψηλόβαθμη Αποστολή». Στο πλαίσιο των συζητήσεων για το μεταναστευτικό και τα εγκληματικά δίκτυα, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας απηύθυνε πρόσκληση στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη προκειμένου να παραστεί στη συνάντηση του Τριμερούς Μηχανισμού Αντιμετώπισης που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στη γειτονική χώρα. Κι όμως, το μέγεθος του κλιμακίου της Άγκυρας καταδεικνύει τις προθέσεις για ευρύτερη συνεννόηση σε επίπεδο ασφάλειας.

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από κορυφαίους αξιωματούχους, ανάμεσα στους οποίους ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Çağatay Erciyes, ο γενικός διοικητής της Χωροφυλακής, Ali Çardakcı, και ο επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας, Ali Fidan. Συμμετείχαν επίσης ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης Λαθρεμπορίου, Rüştü Yılmaz, ο προϊστάμενος Διεθνών Σχέσεων, Sezer Işıktaş, καθώς και ο επικεφαλής του τμήματος Interpol-Europol της τουρκικής αστυνομίας, M. Serkan Sabanca.

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