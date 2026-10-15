Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στη Σαουδική Αραβία - Συνάντήθηκε με τον Διάδοχο του Θρόνου

Snapshot Ο Υπουργός Εθνικής Άμυναςίκος Δένδιας πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία και συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα Διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Κατά τις συνομιλίες συζητήθηκε η παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και η μηνιαία αξιολόγησή της.

Επισημάνθηκε η αύξηση των επιθέσεων των Χούθι κατά των υποδομών της Σαουδικής Αραβίας και εκφράστηκε ρητή καταδίκη γι' αυτές.

Οι δύο πλευρές εξέτασαν την υφιστάμενη αμυντική συνεργασία και αναζήτησαν τρόπους για περαιτέρω ενίσχυσή της.

Αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις των επιθέσεων στη συνολική ασφάλεια και σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής. Snapshot powered by AI

Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, επίσημη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της οποίας είχε διαδοχικές διμερείς συνομιλίες υψηλού επιπέδου με την ηγεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Ριάντ, ο Έλληνας υπουργός έγινε δεκτός από τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ενώ παράλληλα είχε κατ' ιδίαν επαφές και με τον ομόλογό του, υπουργό Άμυνας Πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν.



Είναι σαφές ότι επί τάπητος τέθηκε το ζήτημα της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στην Σαουδική Αραβία, καθώς από την μια πλευρά υπάρχει η μηνιαία πλέον αξιολόγηση της παρουσίας της στην Αραβική Χερσόνησο, ενώ από την άλλη οι επιθέσεις των Χούθι κατά των υποδομών της χώρας που την φιλοξενεί έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η εμβάθυνση των στρατηγικών δεσμών των δύο κρατών, με έμφαση στα ζητήματα αμυντικής σύμπραξης. Όπως δήλωσε ο Σαουδάραβας Υπουργός Άμυνας, οι δύο πλευρές εξέτασαν το πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας και αναζήτησαν τρόπους για την περαιτέρω ενίσχυσή της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι εκφράστηκε ρητή καταδίκη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις των ανταρτών Χούθι κατά του Βασιλείου, ενώ αξιολογήθηκαν εκτενώς οι επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες αυτές στη συνολική ασφάλεια και σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

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