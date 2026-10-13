Δένδιας: Νέες δυνατότητες για το Πολεμικό Ναυτικό από τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας τόνισε τη σημασία των μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

Τα νέα συστήματα προσφέρουν δυνατότητες στην επιτήρηση, την αναγνώριση, την προστασία λιμένων, τον ναρκοπόλεμο και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Το Πολεμικό Ναυτικό θα μπορεί να προστατεύει την εθνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα ενεργειακά και επικοινωνιακά δίκτυα στον βυθό.

Τα αυτόνομα συστήματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Πολεμικού Ναυτικού στο Αρχιπέλαγος.

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του Πολεμικού Ναυτικού. Snapshot powered by AI

Στη σημασία των μη επανδρωμένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή τα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του Πολεμικού Ναυτικού.

Όπως τόνισε, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την επιτήρηση και την αναγνώριση στο Αρχιπέλαγος, την προστασία των λιμένων, τον ναρκοπόλεμο, αλλά και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε, παράλληλα, ότι το Πολεμικό Ναυτικό, με την αξιοποίηση σύγχρονων πλατφορμών, θα μπορεί να ενισχύσει την προστασία όχι μόνο της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και των ενεργειακών και επικοινωνιακών δικτύων στον βυθό, τα οποία αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια της χώρας.

«Ένα περαιτέρω βήμα, που δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες για το Πολεμικό Ναυτικό μας στο Αρχιπέλαγος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, επισημαίνοντας τον ρόλο των αυτόνομων συστημάτων στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στα εγκαίνια της Διακλαδικής Σχολής Μη Επανδρωμένων, αλλά και των Αυτονόμων Συστημάτων Θάλασσας. Ένα περαιτέρω βήμα, που δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες για το Πολεμικό Ναυτικό μας στο Αρχιπέλαγος, με τα Αυτόνομα Συστήματα τα οποία μπορούν να προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες στην επιτήρηση και αναγνώριση, στην προστασία των λιμένων, στον ναρκοπόλεμο και στην ασφάλεια των υποδομών. Αυτό το νέο Πολεμικό Ναυτικό με τις σύγχρονες πλατφόρμες, θα μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και τα ενεργειακά και επικοινωνιακά δίκτυα στον βυθό, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα για την ασφάλεια της Πατρίδας. (από τον χαιρετισμό μου στην τελετή των εγκαινίων του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του ΠΝ) #HellenicNavy — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 13, 2026

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