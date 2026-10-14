Στο Πεδίο Βολής Κρήτης Δένδιας και Πιστόριους: Συμπαραγωγή όπλων και βολές IRIS-T SLM στο επίκεντρο

Οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Γερμανίας παρακολούθησαν την άσκηση «Spartan Arrow - 26» στα Χανιά, θέτοντας τις βάσεις για βαθύτερη στρατιωτική συνεργασία και συνεκπαίδευση απέναντι στις περιφερειακές απειλές

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Στο Πεδίο Βολής Κρήτης Δένδιας και Πιστόριους: Συμπαραγωγή όπλων και βολές IRIS-T SLM στο επίκεντρο
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  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Γερμανός ομόλογός του Μπόρις Πιστόριους παρακολούθησαν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων στο Πεδίο Βολής Κρήτης στο πλαίσιο της άσκησης «Spartan Arrow – 26».
  • Κατά τη διμερή συνάντηση, ο κ. Δένδιας πρότεινε στενότερη στρατιωτική συνεργασία με τη Γερμανία, εστιάζοντας σε συνεκπαίδευση, κυβερνοάμυνα και συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων.
  • Τονίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας ως συμπληρωματική προς το ΝΑΤΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές προκλήσεις σε Μεσόγειο, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή.
  • Ο κ. Δένδιας προσκάλεσε τον Γερμανό υπουργό να επισκεφθεί την Αθήνα για περαιτέρω συνεργασία και διάλογο.
  • Στη συνάντηση συμμετείχαν ανώτατοι αξιωματικοί και διπλωματικοί εκπρόσωποι των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής αμυντικής προσπάθειας.
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Στο Πεδίο Βολής Κρήτης βρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Γερμανός ομόλογός του Μπόρις Πιστόριους, παρακολουθώντας βολές αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, Leflasys-Ozelot και την πιστοποίηση του νέου IRIS-T SLM στο πλαίσιο της άσκησης «Spartan Arrow - 26».

Κατά τη διμερή συνάντηση, ο κ. Δένδιας έθεσε τις βάσεις για στενότερη στρατιωτική συνεργασία με το Βερολίνο, εστιάζοντας στην «Ατζέντα 2030», τη συνεκπαίδευση, την κυβερνοάμυνα και τη συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων. Την ίδια ώρα, ανέδειξε τις προκλήσεις ασφαλείας 360 μοιρών σε Μεσόγειο, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ.

Τέλος, ο Έλληνας Υπουργός προσκάλεσε τον ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα.

Στη συνέχεια, οι κ.κ. Δένδιας και Pistorius παρακολούθησαν βολές των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT, LEFLASYS-OZELOT, καθώς και βολή – πιστοποίηση του νέου συστήματος αεράμυνας IRIS-Τ SLM, στο πλαίσιο της άσκησης αεράμυνας «SPARTAN ARROW – 26». Η άσκηση «SPARTAN ARROW» διοργανώνεται ετησίως από τις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις στο NATO MISSILE FIRING INSTALLATION – NAMFI (Πεδίο Βολής Κρήτης).

Παρευρέθησαν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα Αντρέας Κιντλ, καθώς επίσης ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο κρατών.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στις κοινές δηλώσεις με τον Γερμανό ομόλογό του, ανέφερε:

«Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ Μπόρις,

Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να σε καλωσορίζω στην Ελλάδα και ιδίως στην Κρήτη, σε μια περίοδο που είναι τόσο απαιτητική για την ασφάλεια της Ευρώπης.

Τόσο η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία όσο και η Ελλάδα είναι χώρες στον πυρήνα των εξελίξεων, και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα, ότι η θέληση της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι να ενισχύσουμε τις αμυντικές και τις στρατιωτικές μας σχέσεις με τη Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, με τη φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, με ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, με δημιουργία και απόκτηση κοινών πλατφορμών.

Και οι δύο χώρες βρίσκονται σε μια κρίσιμη καμπή, ριζικής αναδιάρθρωσης των Ενόπλων τους Δυνάμεων ενόψει των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε.

Στην Ελλάδα, με την Ατζέντα 2030, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο υλοποίησης αυτής της προσπάθειας, με καταληκτική ημερομηνία – όπως λέει το ίδιο το όνομα- το 2030 και η Γερμανία έχει ήδη ανακοινώσει ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και σημαντικό εξοπλιστικό πρόγραμμα. Υπάρχει, λοιπόν, πολύ μεγάλο περιθώριο συνεργασίας.

Και όχι μόνο σε παραδοσιακούς τομείς, σε παραδοσιακές πλατφόρμες, αλλά στην Κυβερνοάμυνα, στα μη επανδρωμένα, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες. Μπορούμε να περάσουμε από μια απλή συνεργασία σε μια κοινή παραγωγή και, επίσης στην ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων.

Επίσης, λόγω της διαφορετικής θέσης των χωρών μας στον ευρωπαϊκό χάρτη, έχουμε και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο 360 μοιρών.

Γιατί, όπως νομίζω – είναι εύκολο κανείς να αντιληφθεί – η ασφάλεια δεν είναι μια θεωρητική έννοια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και τους πολίτες μας σε καθημερινή βάση.

Δεν μπορούμε, λοιπόν, να αγνοήσουμε την ευρύτερη γεωγραφία, πέρα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον Βορρά, ιδίως μετά τη ρωσική εισβολή στη Ουκρανία. Η Βόρεια Αφρική, το Σαχέλ, η Μέση Ανατολή, δεν είναι μακρινές και αδιάφορες περιοχές για την Ευρώπη. Είναι χώροι που διακυβεύονται επίσης, η ειρήνη, η ασφάλεια, η οικονομική ανθεκτικότητά μας.

Το άλλο θέμα το οποίο συζητήσαμε είναι το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενότητας, της ενιαίας ευρωπαϊκής παρουσίας μας, τόσο μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ – ανοίγω παρένθεση – και οι δυο χώρες πιστεύουμε στην διατλαντική συνεργασία, πιστεύουμε στο μέλλον του ΝΑΤΟ, πιστεύουμε επίσης στο ότι η Ευρώπη και οι αμυντικές της δυνατότητες δεν είναι κάτι που είναι αντίθετο του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που είναι συμπληρωματικό στο ΝΑΤΟ.

Αυτό είναι, λοιπόν, το κοινό πεδίο της ευρωπαϊκής μας ενότητας, στο οποίο νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να συμφωνήσουμε όταν διακυβεύονται ουσιώδη.

Είχα επίσης την ευκαιρία να εξηγήσω στον κύριο Υπουργό τη δική μας αντίληψη, τον τρόπο που εμείς αισθανόμαστε στην περιοχή μας, τις προκλήσεις για την ασφάλειά μας. Και να ζητήσω να έχουμε μια διαρκή επαφή, ώστε να μπορούμε, ειλικρινά και μέσα στο πλαίσιο ενός – αν θέλετε – διαλόγου και μιας σαφούς κατανόησης, να θέτουμε τα ζητήματα τα οποία σε διαρκή βάση αφορούν τις χώρες μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μπόρις, τον κύριο Υπουργό και Γερμανό ομόλογό μου, για τη σημερινή μας συνάντηση, για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Να επαναλάβω την πρόσκλησή μου, να μας κάνει την χαρά και την τιμή να επισκεφθεί και την Αθήνα μετά τη Κρήτη, και να τον διαβεβαιώσω ότι η Ελληνική Δημοκρατία είναι πάντοτε ένας ειλικρινής και έντιμος συνομιλητής της Γερμανίας.

Καλώς ήρθες, αγαπητέ Μπόρις, σήμερα εδώ στην Κρήτη.

Ευχαριστώ».

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