Χαρδαλιάς:«Αναβαθμίζουμε τη Λεωφόρο Λαμπράκη στο Κερατσίνι, δημιουργώντας νέα προσβάσιμα πεζοδρόμια»

Υπεγράφη η σχετική σύμβαση ανάπλασης ύψους 4,268 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) με το έργο να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Χαρδαλιάς:«Αναβαθμίζουμε τη Λεωφόρο Λαμπράκη στο Κερατσίνι, δημιουργώντας νέα προσβάσιμα πεζοδρόμια»
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  • Υπογράφηκε σύμβαση 4,268 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση πεζοδρομίων της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι, χρηματοδοτούμενη από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
  • Το έργο περιλαμβάνει ανακατασκευή πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες, δημιουργία ζωνών πρασίνου, αστικού εξοπλισμού και προσβάσιμων διαβάσεων για άτομα με αναπηρία.
  • Η παρέμβαση καλύπτει το τμήμα από τη Λεωφόρο Σχιστού έως την οδό Μαραθωνομάχων, με στόχο την ασφάλεια και την καθολική προσβασιμότητα των πεζών.
  • Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι το έργο βελτιώνει την καθημερινότητα, δίνοντας προτεραιότητα στην άνετη και ασφαλή μετακίνηση όλων των πολιτών.
  • Ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα πεζοδρόμια.
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Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά υπεγράφη η σύμβαση για την ανάπλαση των πεζοδρομίων της Λεωφόρου Γρηγορίου Λαμπράκη στην περιοχή του Κερατσινίου, συνολικού προϋπολογισμού 4.268.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και προβλέπει την αναμόρφωση του δημόσιου χώρου εκατέρωθεν ενός από τους κεντρικότερους οδικούς άξονες της περιοχής, δίνοντας έμφαση στην ασφαλή μετακίνηση των πεζών, την καθολική προσβασιμότητα και την ενίσχυση του πρασίνου.Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Γιώργος Κορμάς με τον ανάδοχο του έργου, παρόντος και του Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου.

Η παρέμβαση καλύπτει το σύνολο του άξονα της Λεωφόρου, από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Σχιστού έως τη διασταύρωση με την οδό Μαραθωνομάχων, στο διοικητικό όριο με τον Δήμο Νίκαιας.Η φθορά και η ανομοιομορφία των υφιστάμενων πεζοδρομίων κατέστησαν αναγκαία την ανάπλασή τους, ώστε να βελτιωθούν το συντομότερο δυνατό οι συνθήκες καθημερινής μετακίνησης των κατοίκων και των επισκεπτών. Με τη χρήση κοινών υλικών, ενιαίων σχεδιαστικών μοτίβων και αστικού εξοπλισμού, αναμένεται να διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα ένας νέος λειτουργικός δημόσιος χώρος με συνεκτική αισθητική εικόνα σε όλο το μήκος της παρέμβασης.

Οι εργασίες που προβλέπεται να υλοποιηθούν

Η ανάπλαση περιλαμβάνει την ανακατασκευή των πεζοδρομίων και την ανανέωση του εξοπλισμού τους, με πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση και των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα, το τεχνικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Αποξήλωση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και του αστικού εξοπλισμού.
  • Κατασκευή νέων πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες.
  • Δημιουργία ζωνών πρασίνου με κατάλληλη φύτευση, για τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος.
  • Διαμόρφωση ζώνης αστικού εξοπλισμού με φωτιστικά, κάδους απορριμμάτων και καθιστικά.
  • Κατασκευή ζωνών όδευσης για άτομα με αναπηρία καθώς και διαβάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθολικής προσβασιμότητας.
  • Αναβάθμιση της κεντρικής νησίδας της Λεωφόρου.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε δήλωσή του αναφέρει τα εξής:

«Αναβαθμίζουμε τη Γρηγορίου Λαμπράκη στο Κερατσίνι, με ασφαλή και προσβάσιμα πεζοδρόμια για όλους. Σε έναν από τους βασικότερους δρόμους της περιοχής, οι κάτοικοι χρειάζονται υποδομές που να τους επιτρέπουν να περπατούν με άνεση και ασφάλεια, να έχουν πρόσβαση στις καθημερινές τους δραστηριότητες και να χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο χωρίς αποκλεισμούς. Η μετακίνηση ενός ανθρώπου με αναπηρία, ενός ηλικιωμένου ή ενός γονιού με παιδικό καρότσι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε παρέμβαση που σχεδιάζουμε.

Αυτή την ανάγκη υπηρετεί και το συγκεκριμένο έργο. Διαθέτουμε ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής για μια ολοκληρωμένη ανάπλαση που θα βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα του Κερατσινίου. Τα νέα πεζοδρόμια, οι προσβάσιμες οδεύσεις και διαβάσεις, οι φυτεύσεις και ο αστικός εξοπλισμός θα διαμορφώσουν καλύτερες συνθήκες για όσους ζουν, εργάζονται και κινούνται στην περιοχή. Για εμάς, η αξία αυτής της επένδυσης βρίσκεται στη δυνατότητα που θα προσφέρει στους πολίτες να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη άνεση και αυτονομία έναν δρόμο που αποτελεί μέρος της καθημερινής τους ζωής.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας και τη Νέα Μητροπολιτική Αττική, προχωρούμε στην υλοποίηση μιας παρέμβασης με σαφές αντικείμενο και άμεσο όφελος για την τοπική κοινωνία. Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για να αντιμετωπιστούν οι φθορές και τα προβλήματα των υφιστάμενων πεζοδρομίων.

Η ασφάλεια των πεζών, η προσβασιμότητα και η ποιότητα των υποδομών είναι βασικά κριτήρια με τα οποία κατευθύνουμε τους πόρους μας στις ανάγκες όσων ζουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής».

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Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος δηλώνει τα εξής:

«Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή ενός πολύ σημαντικού έργου για την περιοχή της Αμφιάλης κι έναν κεντρικό δρόμο, την Γρηγορίου Λαμπράκη, που ήταν μη προσπελάσιμος για τους ανθρώπους στα πεζοδρόμια.

Με τη βοήθεια της Περιφέρειας Αττικής θα γίνει ένα σημαντικό έργο που επιτέλους θα δώσει τη δυνατότητα στην πόλη να ανασάνει, στους ανθρώπους να κυκλοφορούν με άνεση και ασφάλεια στην πόλη τους. Το υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Καλό ξεκίνημα να έχει».

Το «παρών» στην υπογραφή της σύμβασης έδωσαν πέραν των προαναφερθέντων, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας και η Γενική Διευθύντρια της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε. Έφη Φιλιοπούλου.

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