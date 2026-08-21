Μίλτος Πασχαλίδης: Έρχεται και δεύτερη συναυλία στον Λυκαβηττό - Sold Out η πρώτη

Snapshot Η πρώτη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη στον Λυκαβηττό είναι sold out και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, έχει προγραμματιστεί επιπλέον συναυλία την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης θα παρουσιάσει τραγούδια από όλη την καριέρα του, συνοδευόμενος από την τραγουδοποιό Παυλίνα Βουλγαράκη.

Ο Μίλτος έχει 31 χρόνια δισκογραφίας και έχει καταφέρει να δημιουργήσει συναυλίες με έντονη αμεσότητα και κοινή μνήμη με το κοινό. Snapshot powered by AI

Μετά από τρεις συνεχόμενες sold out βραδιές στο Θέατρο Βράχων με 20.000 θεατές και ένα γεμάτο καλοκαίρι με κατάμεστα θέατρα σε όλη την Ελλάδα, ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Μίλτος βρίσκεται σε μια στιγμή σπάνιας σκηνικής πληρότητας: με 31 χρόνια δισκογραφίας πίσω του, με ρεπερτόριο που έχει περάσει πια στη συλλογική γλώσσα, με τον τρόπο ενός τραγουδοποιού που ξέρει να κρατά τη συναυλία ζωντανή από την πρώτη κουβέντα ως το τελευταίο τραγούδι. Με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, τρυφερότητα και ειλικρίνειά του, έχει κατορθώσει οι συναυλίες του να είναι εμπειρίες γλυκιάς συνενοχής και κοινής μνήμης.

Στον Λυκαβηττό, με φόντο τη φωτισμένη Αθήνα, θα ακούσουμε τραγούδια από όλη τη μεγάλη διαδρομή του: τις «Κακές συνήθειες», τα «Παραμύθια», όσα «ζουν λαθραία», τα «Ξημερώματα», τις «Περσείδες», αλλά και παλιές και νέες ιστορίες.Μαζί του στον Λυκαβηττό θα είναι η Παυλίνα Βουλγαράκη, μια τραγουδοποιός που τα τελευταία χρόνια -με τους δίσκους της της «Λαβύρινθοι», «Μωβ Καληνύχτες», «Λύκοι»- έχει διαμορφώσει μια καθαρά δική της γραφή στο ελληνικό τραγούδι.

Μετά την πρόσφατη δισκογραφική τους συνάντηση με τον Μίλτο στο «Κρυφά του Κόσμου» η συνεργασία τους συνεχίζεται στη σκηνή.Λίγο πριν αποχαιρετίσουμε και αυτό το καλοκαίρι, ο Λυκαβηττός παίρνει τη σκυτάλη. Δύο μεγάλες συναυλίες του Μίλτου στην καρδιά της Αθήνας.

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