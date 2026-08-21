Βασιλιάς Κάρολος: Σύσκεψη στη βασιλική οικογένεια για την άφιξη των πρίγκιπα Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ

Η είδηση ότι ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφουν στη Βρετανία ξάφνιασε τη βασιλική οικογένεια που μαζεύτηκε στη εξοχική κατοικία του βασιλιά Καρόλου

Εύη Απολλωνάτου

Βασιλιάς Κάρολος: Σύσκεψη στη βασιλική οικογένεια για την άφιξη των πρίγκιπα Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε στο Μπαλμόραλ για έκτακτη σύσκεψη σχετικά με την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία.
  • Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έχουν ήδη βρει σχολεία για τα παιδιά τους και σκοπεύουν να ζήσουν στη Βρετανία, χωρίς να διαμείνουν σε βασιλικές κατοικίες.
  • Η οικογένεια συζητά τη δημόσια στάση απέναντι στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, καθώς δεν είναι εργαζόμενα μέλη του Παλατιού.
  • Υπάρχει αβεβαιότητα για την ασφάλεια της οικογένειας Σάσεξ και ποιος θα αναλάβει το κόστος της προσωπικής τους ασφάλειας.
  • Ο πρίγκιπας Χάρι έχασε δικαστική μάχη για να λάβει αστυνομική προστασία από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες δεν παρέχουν ασφάλεια σε μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.
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Μία έκτακτη σύσκεψη θα έχουν τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στην εξοχική κατοικία του βασιλιά Καρόλου στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας προκειμένου να συζητήσουν την επικείμενη άφιξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία.

Η είδηση ότι το ζευγάρι έχει ήδη βρει σχολεία για τα δύο παιδιά του και ετοιμάζεται να διαμείνει στη Βρετανία ξάφνιασε τους πάντες στη βασιλική οικογένεια. Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ περνά τις καλοκαιρινές διακοπές του στο κτήμα του στο Αμπερντίνσαϊρ μαζί με τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον και τα παιδιά τους, πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις.

Σύμφωνα με τη Daily Mail θα συναντηθούν με τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα, καθώς και με τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, για το ετήσιο ταξίδι της βασιλικής οικογένειας στα Χάιλαντς. Ο βασιλιάς Κάρολος έφτασε στη την περασμένη Τρίτη στο Μπαλμόραλ για να ξεκινήσει τις διακοπές του.

Την ίδια ημέρα στο κάστρο εθεάθησαν τα ανίψια του Ζάρα Τίνταλ με τον σύζυγό της και ο Πίτερ Φίλιπς με τη νέα σύζυγό του. Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας βρίσκονταν στο Μπαλμόραλ όταν έγινε δημόσια γνωστή την Τετάρτη το βράδυ η είδηση ότι ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ επιστρέφουν στη Βρετανία μετά από έξι χρόνια παραμονής στις ΗΠΑ.

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε ενημερωθεί για την επιστροφή του νεότερου γιου του μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, την Κυριακή. Και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ενημερώθηκε πριν την ανακοίνωση. Η είδηση, όμως, αποτέλεσε έκπληξη καθώς πηγές επιμένουν στην Daily Mail ότι το θέμα της επιστροφής στη Βρετανία δεν τέθηκε από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ στη ιδιωτική συνάντηση που είχαν με τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα στο Χάιγκροουβ στις αρχές Ιουλίου.

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Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / Πηγή: AP

Αυτό που η βασιλική οικογένεια αναμένεται να συζητήσει είναι ποια «γραμμή» θα ακολουθηθεί δημοσίως έναντι της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι καθώς δεν είναι εργαζόμενα μέλη του Παλατιού. Επίσης ένα μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει με την ασφάλεια του δευτερότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου και της οικογένειάς του.

Η οικογένεια έχει αποφασίσει να μην διαμείνει σε βασιλική κατοικία, η οποία έχει το δικό της προσωπικό ασφαλείας. Έτσι όταν τα παιδιά των Σάσεξ ξεκινήσουν το σχολείο τον Σεπτέμβριο θεωρείται βέβαιο ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιου είδους προσωπική ασφάλεια. Το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα κληθεί να πληρώσει για τους άνδρες της ασφάλειας της οικογένειας.

Ο πρίγκιπας Χάρι έδωσε μία μεγάλη δικαστική μάχη, την οποία έχασε, καθώς θεωρούσε ότι οι βρετανικές αρχές θα πρέπει να προσφέρουν αστυνομικούς για την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του. Ωστόσο οι αρχές στη Βρετανία επιμένουν ότι δεν μπορούν να παρέχουν αστυνομικούς που πληρώνονται με χρήματα φορολογουμένων σε μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

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