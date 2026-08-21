Η Alpine δεν θέλει να γίνει… Porsche!

Snapshot Η Alpine σχεδιάζει να έχει έως 6 μοντέλα μακροπρόθεσμα, χωρίς να στοχεύει σε μεγάλους όγκους πωλήσεων.

Ο CEO Philippe Krief δήλωσε ότι η εταιρεία θέλει να διατηρήσει την αποκλειστικότητα και να παραμείνει πιο niche από την Porsche.

Σήμερα η Alpine διαθέτει δύο ηλεκτρικά μοντέλα, A290 και A390, και ετοιμάζει την αμιγώς ηλεκτρική A110.

Η επέκταση της γκάμας με επιπλέον μοντέλα αναμένεται μετά το 2030, ενώ η γεωγραφική επέκταση θα επικεντρωθεί στον Καναδά και τις ΗΠΑ.

Τα σχέδια για μεγάλο SUV προορισμένο για τις ΗΠΑ έχουν προσωρινά εγκαταλειφθεί λόγω έλλειψης κατάλληλης πλατφόρμας στον όμιλο Renault. Snapshot powered by AI

Tου Γιάννη Σκουφή

Η Alpine βρίσκεται σε φάση σημαντικής διεύρυνσης της γκάμας της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σκοπεύει να μετατραπεί σε έναν κατασκευαστή μεγάλου όγκου. Αντίθετα, η γαλλική εταιρεία θέλει να διατηρήσει το exclusivity των μοντέλων της και να κινηθεί σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων από αυτά της Porsche.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τις δηλώσεις του CEO της Alpine, Philippe Krief, ο οποίος τοποθέτησε τον μακροπρόθεσμο στόχο κοντά στις 15.000 πωλήσεις ετησίως.

«Δεν είμαστε Ferrari, φυσικά, και δεν προσπαθούμε να γίνουμε Porsche. Στόχος μας είναι να είμαστε πιο niche από την Porsche. Θέλουμε να διατηρήσουμε την αποκλειστικότητα και την κερδοφορία των μοντέλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της συμβατικής A110, η Alpine διαθέτει δύο μοντέλα, τα ηλεκτρικά A290 και A390, τα οποία βασίζονται σε πλατφόρμες του ομίλου Renault. Το επόμενο μεγάλο βήμα θα είναι η νέα, αμιγώς ηλεκτρική A110.

Μακροπρόθεσμα, πάντως, η γκάμα θα μπορούσε να φτάσει συνολικά τα έξι μοντέλα. Μετά τη νέα A110 και ένα επερχόμενο σπορ μοντέλο των 2+2 θέσεων, ο Krief παραδέχεται ότι η εταιρεία θα χρειαστεί δύο επιπλέον επιλογές στη γκάμα της. Αυτό όμως δεν αναμένεται να συμβεί πριν από το 2030.

Μέχρι τότε, η Alpine θα επικεντρωθεί κυρίως στη γεωγραφική της επέκταση. Στα σχέδια βρίσκεται η είσοδος στην αγορά του Καναδά προς το τέλος της δεκαετίας και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, μια αγορά που αντιπροσωπεύει περίπου το μισό της παγκόσμιας αγοράς των σπορ αυτοκινήτων.

Αντίθετα, τα προηγούμενα σχέδια για ένα μεγάλο SUV με προορισμό τις ΗΠΑ έχουν εγκαταλειφθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, καθώς σύμφωνα με τον Krief στον όμιλο Renault δεν υπάρχει σήμερα κατάλληλη πλατφόρμα.

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