Η Ελβετία κατασκευάζει καταφύγια στις Άλπεις για να προστατεύσει τις περιουσίες των billionaires

Η αυξανόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα γέννησε μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχειρηματική ευκαιρία κάτω από τα βουνά της Ελβετίας. Μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία στις εξορύξεις και τις ανατινάξεις διανοίγει τις Άλπεις για την κατασκευή ενός απόρθητου υπογείου συγκροτήματος.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πλήρως θωρακισμένου χώρου, όπου οι ισχυροί του πλούτου θα μπορούν να ασφαλίσουν τα πολυτιμότερα υπάρχοντά τους, με το κόστος της μίσθωσης να αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

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