Φωτιά στη Μεσσηνία - Πέντε ενάερια μέσα συνδράμουν από αέρος για την κατάσβεση, ήχησε το 112
Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρι Μεσσηνίας το μεσημέρι της Παρασκευής.
Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεση. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου.
Στις 15:51 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
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