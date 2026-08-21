Φωτιά στη Μεσσηνία - Πέντε ενάερια μέσα συνδράμουν από αέρος για την κατάσβεση, ήχησε το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρι Μεσσηνίας το μεσημέρι της Παρασκευής.

Κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεση. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου.

Στις 15:51 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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