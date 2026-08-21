Φωτιά σε δάσος στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δάσος στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις 15:43 ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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