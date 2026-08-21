Φωτιά σε δάσος στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά σε δάσος στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δάσος στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στις 15:43 ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:37ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Τρίκαλα στην περιοχή Γενέσι - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο έξω από τη Λάρισα – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Αρκετοί τραυματίες έπειτα από επίθεση με σπαθί σε σχολείο

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος έως τις 30 Αυγούστου - Πού αναμένεται μεγαλύτερο θερμικό φορτίο

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στη Λήμνο - Ήχησε το 112 για εκκένωση περιοχών, μέτωπα και σε Μεσσηνία, Νευροκόπι

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας σε επαρχιακή οδό της Ψάθας λόγω μεταφοράς συντριμμιών του ελικοπτέρου

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Νετανιάχου

16:00LIFESTYLE

Η εκρηκτική Λένα Ζευγαρά έρχεται στις 28 Αυγούστου στην παραλία Βραχατίου για μία μοναδική βραδιά

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μεσσηνία - Πέντε ενάερια μέσα συνδράμουν από αέρος για την κατάσβεση, ήχησε το 112

15:44LIFESTYLE

Μάργκαρετ Κουάλεϊ: Τα «ξυπόλυτα» σανδάλια που έγιναν viral - Οι αντιδράσεις στα social media

15:43ΥΓΕΙΑ

Μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια φορείς του Ιού Δυτικού Νείλου – Τι να κάνετε στο σπίτι σας

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Νευροκόπι - Τέσσερα εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

15:31LIFESTYLE

4,5 λεπτά με τα πόδια τραπεζαρία - κουζίνα: To νέο κάστρο του Ζούκερμπεργκ στην Ιρλανδία με μια «δολοφονική» πινελιά

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στη Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

15:24WHAT THE FACT

«Θα μπορούσα να παίζω video games» - 13χρονος μαζεύει 1,5 εκατ. κουτιά και δωρίζει 21.000€

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τα καλύτερά μας χρόνια» στις 22 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου με Μπέσσυ Αργυράκη, Λάκη Τζορντανέλλι και Γιώργο Πολυχρονιάδη

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόνιτσα: Μαχαιρώθηκαν για τα... μάτια μιας γυναίκας στο πανηγύρι του χωριού

15:14WHAT THE FACT

Η Ελβετία κατασκευάζει καταφύγια στις Άλπεις για να προστατεύσει τις περιουσίες των billionaires

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στη Λήμνο - Ήχησε το 112 για εκκένωση περιοχών, δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:12ΥΓΕΙΑ

Συμπτώματα Ιού Δυτικού Νείλου: Πώς θα καταλάβετε αν έχετε μολυνθεί - Τι να κάνετε επιτόπου

14:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα με 42άρια - Πότε θα πέσει ξανά η θερμοκρασία

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το ισχυρότερο Super El Nino εδώ 100 χρόνια - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στη Λήμνο - Ήχησε το 112 για εκκένωση περιοχών, μέτωπα και σε Μεσσηνία, Νευροκόπι

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος στο Newsbomb: «Εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία» από Rearm και F-35

13:25LIFESTYLE

Σάκης Αρσενίου: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό τραγουδιστή - Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μεσσηνία - Πέντε ενάερια μέσα συνδράμουν από αέρος για την κατάσβεση, ήχησε το 112

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Πανούτσος: Πώς κατέληξε στη ΜΕΘ από τον ιό του Δυτικού Νείλου - Οι 40 μέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό»

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Η δραματική ιστορία του 16χρονου που ζει εδώ και 5 χρόνια μέσα σε μια λίμνη - Η σπάνια ασθένεια

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόνιτσα: Μαχαιρώθηκαν για τα... μάτια μιας γυναίκας στο πανηγύρι του χωριού

15:31LIFESTYLE

4,5 λεπτά με τα πόδια τραπεζαρία - κουζίνα: To νέο κάστρο του Ζούκερμπεργκ στην Ιρλανδία με μια «δολοφονική» πινελιά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Γιατί συνετρίβη τελικά το ελικόπτερο; Ο αεροναυπηγός Φαίδων Καραϊωσηφίδης αναλύει στο Newsbomb το επικρατέστερο σενάριο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Μαστοράκης για Μαντόνα: «Κάντε την υπουργό για να έρθουν high class τουρίστες αντί φθηνού υπερτουρισμού»

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι επόμενες δύσκολες 96 ώρες - Η πρόγνωση του ECMWF για την Ελλάδα

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ζητά από την Ιντερπόλ την έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον Νετανιάχου

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας: Συνταξιούχος αστυνομικός εκτέλεσε τη Γεωργιανή φίλη του

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Σύσκεψη στη βασιλική οικογένεια για την άφιξη των πρίγκιπα Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων περικύκλωσε ανήλικους σε πάρκο - Κάλεσαν το 100 για να σωθούν

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη πυρκαγιά στη Λήμνο - Ήχησε το 112 για εκκένωση περιοχών, δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ