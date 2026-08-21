Φωτιά στην Κάρυστο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κόμιτο της Καρύστου Ευβοίας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και 11 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Υδροφόρες ΟΤΑ παρέχουν επιπλέον συνδρομή στην κατάσβεση. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κόμιτο της Καρύστου Ευβοίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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