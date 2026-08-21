Φωτιά στην Κάρυστο - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κόμιτο της Καρύστου Ευβοίας.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, εθελοντές και 11 οχήματα.
- Από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
- Υδροφόρες ΟΤΑ παρέχουν επιπλέον συνδρομή στην κατάσβεση.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κόμιτο της Καρύστου Ευβοίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:07 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Λήμνο - Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες
15:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Alpine δεν θέλει να γίνει… Porsche!
14:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ