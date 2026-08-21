Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Ζωνιανά κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης σε χαμηλή βλάστηση.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.
  • Ένα ελικόπτερο επιχειρεί από αέρος για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Στην επιχείρηση συμβάλλουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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Φωτιά ξέσπασε στις 11:45 το πρωί της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου στην Κρήτη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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