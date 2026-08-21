Φωτιά στην Τουρτούγια Λάρισας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις
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- Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας.
- Στην αρχική κινητοποίηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
- Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σε 38 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, με συνδρομή υδροφόρων από τον Δήμο Τεμπών.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, και ένα ελικόπτερο, ενώ σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Τεμπών.
Με την άμεση κινητοποίηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τη φωτιά.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμο.
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