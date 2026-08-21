Ματ Ντέιμον: Γιόρτασε τα 18α γενέθλια της κόρης του στη Disneyland με όλη την οικογένεια

Οι φωτογραφίες μπροστά από το κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης και οικογενειακές στιγμές στο πάρκο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ματ Ντέιμον: Γιόρτασε τα 18α γενέθλια της κόρης του στη Disneyland με όλη την οικογένεια
LIFESTYLE
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  • Ο Ματ Ντέιμον γιόρτασε τα 18α γενέθλια της κόρης του Τζία στη Disneyland με όλη την οικογένεια, φορώντας ασορτί μπλουζάκια.
  • Η οικογένεια επισκέφθηκε το πάρκο πριν την έναρξη της περιόδου Halloween Time, που διαρκεί από 21 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου.
  • Ο ηθοποιός έχει δημόσια εκφράσει τον στενό δεσμό του με τις κόρες του και την εκτίμηση για τη στήριξη της οικογένειάς του στις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις.
  • Η κόρη του Αλέξια εργάζεται στον κινηματογραφικό χώρο ως φωτογράφος και videographer, ενώ η Ιζαμπέλα έχει υπογράψει συμβόλαιο με διεθνές πρακτορείο μοντέλων.
  • Η οικογένεια Ντέιμον είναι συνηθισμένη στα ταξίδια λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του Ματ Ντέιμον σε διάφορες χώρες.
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Ο Ματ Ντέιμον και η οικογένειά του γιόρτασαν τα 18α γενέθλια της κόρης του, Τζία, στη Disneyland, επιλέγοντας μάλιστα να φορέσουν όλοι ασορτί μπλουζάκια για τη μεγάλη ημέρα.

Ο 55χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πόζαρε για φωτογραφίες μπροστά από τη χαρακτηριστική κολοκύθα με τον Μίκυ Μάους στην Main Street, U.S.A., στη Disneyland, την Πέμπτη 20 Αυγούστου. Μαζί του ήταν η σύζυγός του, Λουσιάνα, και οι κόρες τους Αλέξια, 27 ετών, Ιζαμπέλα, 20 ετών, Τζία, 18 ετών, και Στέλλα, 15 ετών.

Η οικογένεια επισκέφθηκε το πάρκο λίγο πριν από την επίσημη έναρξη της φετινής περιόδου Halloween Time, η οποία ξεκινά στις 21 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου.

Τα ασορτί μπλουζάκια για την Τζία

Για να γιορτάσουν το σημαντικό ορόσημο της Τζία, όλα τα μέλη της οικογένειας φόρεσαν ειδικά σχεδιασμένα μπλουζάκια.

Στο μπλουζάκι της Τζία υπήρχε το περίγραμμα του κάστρου της Ωραίας Κοιμωμένης, πλαισιωμένο από τα αυτιά του Μίκυ Μάους, ενώ πάνω του αναγραφόταν η φράση «birthday girl».

Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας φορούσαν μπλουζάκια που έγραφαν «birthday crew», δηλαδή «η παρέα των γενεθλίων».

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Η στενή σχέση του Ματ Ντέιμον με τις κόρες του

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τον στενό δεσμό που έχει με τις κόρες του.

Πρόσφατα, μιλώντας στο PEOPLE, αναφέρθηκε στην παρουσία της συζύγου και των παιδιών του στο πλευρό του στην πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο ηθοποιός είχε δηλώσει στην πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που η σύζυγός του και οι κόρες του ήταν μαζί του, καθώς είχαν χρειαστεί να κάνουν αρκετές θυσίες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Όπως είχε εξηγήσει, έλειψε για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της παραγωγής, ενώ η οικογένειά του τον επισκεπτόταν, σημειώνοντας ότι τα γυρίσματα ήταν «πολύ μεγάλα και ιδιαίτερα απαιτητικά». Παράλληλα, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που οι κόρες του θα έβλεπαν τελικά την ταινία.

Η οικογένεια Ντέιμον, μάλιστα, έχει συνηθίσει τις μετακινήσεις και τα ταξίδια, καθώς ο ηθοποιός εργάζεται σε διαφορετικές χώρες για τις ανάγκες των κινηματογραφικών παραγωγών του.

Τον Ιούνιο, ο Ματ Ντέιμον είχε δηλώσει ότι η οικογένειά του είναι πλέον «έμπειρη στα ταξίδια», καθώς ο ίδιος εργάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο, προσθέτοντας ότι τα παιδιά του αγαπούν να ταξιδεύουν.

Τα επόμενα βήματα των παιδιών του

Καθώς οι κόρες του μεγαλώνουν, αρκετές από αυτές έχουν αρχίσει να χαράζουν τη δική τους πορεία στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η Αλέξια, 27 ετών, φαίνεται να ακολουθεί τα επαγγελματικά βήματα των γονιών της στον κινηματογραφικό χώρο. Εργάζεται ως φωτογράφος και videographer, ενώ έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία σε κινηματογραφικές παραγωγές.

Μάλιστα, συμμετείχε στο τμήμα κάμερας της ταινίας του Ματ Ντέιμον και του Μπεν Άφλεκ, «The Instigators», που κυκλοφόρησε το 2024 μέσω του Apple TV.

Η Ιζαμπέλα, 20 ετών, ακολουθεί διαφορετική διαδρομή στον χώρο της μόδας, καθώς πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο με το IMG Models, ένα από τα πιο γνωστά πρακτορεία μοντέλων διεθνώς.

Η οικογένεια, πάντως, φαίνεται πως παραμένει ιδιαίτερα δεμένη, με τον Ματ Ντέιμον να έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη στήριξη που λαμβάνει από τη σύζυγο και τις κόρες του, τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην απαιτητική επαγγελματική του πορεία.

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