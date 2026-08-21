Μάργκαρετ Κουάλεϊ: Τα «ξυπόλυτα» σανδάλια που έγιναν viral - Οι αντιδράσεις στα social media

Snapshot Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Dog Stars» στο Λονδίνο με μαύρο Chanel φόρεμα και μαύρα «barefoot» σανδάλια που άφηναν ακάλυπτα τα δάχτυλα των ποδιών της.

Τα σανδάλια αυτά, που δημιουργούν την εντύπωση ότι η ηθοποιός περπατά σχεδόν ξυπόλυτη, προκάλεσαν διχαστικές αντιδράσεις στα social media.

Τα «barefoot sandals» αποτελούν τάση στην υψηλή μόδα, με λεπτή σόλα και ελάχιστη κάλυψη του ποδιού, και έχουν τις ρίζες τους στις σχεδιαστικές προσεγγίσεις των Ashley και Mary-Kate Olsen και του brand The Row.

Ορισμένοι σχολιαστές εξέφρασαν ειρωνεία και αρνητικά σχόλια για τα παπούτσια, ενώ ένα σχόλιο τόνισε ότι δεν θα φορούσε ποτέ τέτοια παπούτσια σε δημόσια τουαλέτα.

Η τάση των σχεδόν ανύπαρκτων παπουτσιών έχει εισχωρήσει στον χώρο της μόδας, ανοίγοντας δρόμο για νέα αισθητική στα υποδήματα. Snapshot powered by AI

Τα βλέμματα τράβηξε η ηθοποιός Μάργκαρετ Κουάλεϊ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Dog Stars» στο Λονδίνο, όχι μόνο για την εντυπωσιακή εμφάνισή της, αλλά κυρίως για την ιδιαίτερη επιλογή παπουτσιών που έκανε.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με ένα κλασικό μαύρο Chanel φόρεμα με κρόσσια, κοντά μανίκια και βαθύ ντεκολτέ, δημιουργία του σχεδιαστή Matthieu Blazy.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν τα παπούτσια της. Ένα ζευγάρι μαύρα Chanel σανδάλια που άφηναν τα δάχτυλα των ποδιών εντελώς ακάλυπτα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ηθοποιός περπατούσε σχεδόν ξυπόλυτη.

Η εμφάνισή της προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στα social media, με τους χρήστες να διχάζονται για το συγκεκριμένο fashion trend.

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ ποζάρει στους φωτογράφους κατά την άφιξή της στην πρεμιέρα της ταινίας «The Dog Stars» στο Λονδίνο Invision

Τα «ξυπόλυτα» σανδάλια που προκαλούν αντιδράσεις

Τα συγκεκριμένα παπούτσια αποτελούν μέρος μιας τάσης που έχει αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της στον χώρο της υψηλής μόδας.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «barefoot sandals», τα οποία διαθέτουν ουσιαστικά μια λεπτή σόλα και ένα μικρό τμήμα που συγκρατεί το παπούτσι στο πόδι, αφήνοντας τα δάχτυλα και μεγάλο μέρος του πέλματος εκτεθειμένα.

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ αποφάσισε να τα φορέσει ακόμη και στο κόκκινο χαλί, περπατώντας με αυτά πάνω στο γκρι δάπεδο της πρεμιέρας.

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ στην πρεμιέρα της ταινίας «The Dog Stars» στο Λονδίνο με τα «barefoot sandals» Invision

Οι αντιδράσεις των χρηστών ήταν από ειρωνικές μέχρι ιδιαίτερα αρνητικές.

Κάποιοι σχολίασαν ότι η εμφάνιση θυμίζει τη φράση «Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα», ενώ άλλοι έγραψαν με χιούμορ πως «ο Ταραντίνο θα το λάτρευε».

Ένα σχόλιο, ωστόσο, ξεχώρισε για την αφοπλιστική του ειλικρίνεια: «Δεν με νοιάζει αν είναι Chanel, δεν θα τα χρησμιοποιούσα ποτέ σε δημόσια τουαλέτα».

Πώς ξεκίνησε η τάση

Η τάση των σχεδόν ανύπαρκτων παπουτσιών δεν είναι καινούργια. Σύμφωνα με τη Vogue, οι ρίζες της μπορούν να εντοπιστούν στη σχεδιαστική προσέγγιση των Ashley και Mary-Kate Olsen και του fashion brand τους The Row.

Οι σχεδιαστές είχαν παρουσιάσει μοντέλα με εξαιρετικά λεπτές παντόφλες και σανδάλια ακόμη και συνδυασμένα με διάφανες κάλτσες, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα αισθητική στον χώρο των υποδημάτων.

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