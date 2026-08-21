Σάκης Αρσενίου: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό τραγουδιστή - Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο

Η ανάρτησή του που προκάλεσε ανησυχία

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Σάκης Αρσενίου: Δύσκολες ώρες για τον γνωστό τραγουδιστή - Μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο
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  • Ο Σάκης Αρσενίου εισήχθη εκτάκτως σε νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας.
  • Αναγκάστηκε να αναβάλει την προγραμματισμένη εμφάνισή του στη Σάμο.
  • Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το πρόβλημα υγείας του.
  • Η ανάρρωσή του αποτελεί την πρώτη του προτεραιότητα.
  • Θα οριστεί νέα ημερομηνία για την εμφάνισή του όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.
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Ανησυχία προκάλεσε στους διαδικτυακούς του φίλους ο Σάκης Αρσενίου, ο οποίος το πρωί της Παρασκευής 21 Αυγούστου δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι, έχοντας ορό στο χέρι, ενώ γνωστοποίησε πως ένα έκτακτο πρόβλημα υγείας τον αναγκάζει να βάλει προσωρινά στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Έτσι, η προγραμματισμένη εμφάνισή του στη Σάμο δεν θα πραγματοποιηθεί, με τον ίδιο να εξηγεί πως θα οριστεί νέα ημερομηνία όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν

«Για λόγους έκτακτου προβλήματος υγείας δεν θα μπορέσω να είμαι κοντά σας απόψε στην αγαπημένη Σάμο. Πρώτα ο Θεός θα βγάλουμε μια νέα ημερομηνία», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Ο Σάκης Αρσενίου δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη, με την ανάρρωσή του να αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά του.

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