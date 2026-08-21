Μαστοράκης για Μαντόνα:Κάντε την υπουργό να έρθουν high class τουρίστες αντί φθηνού υπερτουρισμού

Βαριές αιχμές του Νίκου Μαστοράκη κατά της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Μαστοράκης για Μαντόνα:Κάντε την υπουργό να έρθουν high class τουρίστες αντί φθηνού υπερτουρισμού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Νίκος Μαστοράκης κατηγορεί την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη για αδράνεια και αναποτελεσματικότητα στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού.
  • Η δημοσίευση βίντεο από τη Μαντόνα για τα γενέθλιά της αναδεικνύεται ως σημαντική και άτυπη προβολή της Ελλάδας σε εκατομμύρια ανθρώπους.
  • Ο Μαστοράκης κρίνει αρνητικά τις καμπάνιες του ΕΟΤ, χαρακτηρίζοντάς τες δαπανηρές και χωρίς στρατηγικό σχέδιο.
  • Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δεν αξιοποιεί σωστά το δυναμικό της για την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος και προτιμά τον φθηνό υπερτουρισμό.
  • Η επιτυχία του τουρισμού παρουσιάζεται μόνο με βάση τον αριθμό αφίξεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα του τουριστικού μοντέλου.
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Η ανάρτηση της Μαντόνα από την Ελλάδα, με αφορμή τα γενέθλιά της, στάθηκε αφορμή για ένα αιχμηρό σχόλιο του Νίκου Μαστοράκη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η χώρα προβάλλεται στο εξωτερικό και τη στρατηγική που ακολουθείται για τον τουρισμό.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παραγωγός, σε ανάρτησή του με τίτλο «MADONA GR», σχολιάζει την παρουσία της Μαντόνα στα social media, υποστηρίζοντας ότι η ίδια λειτούργησε ουσιαστικά ως μια άτυπη «υπουργός Τουρισμού» για την Ελλάδα, καθώς το βίντεό της είχε μεγάλη επιτυχία αι έγινε viral.

Παράλληλα, αφήνει βαριές αιχμές και χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, την οποία χαρακτηρίζει «Μηδεν του Μαξίμου» και υποστηρίζει ότι «κοιμάται τον ύπνο του αδίκου».

«Η Μαντόνα αναλαμβάνει τον άτυπο ρόλο της υπουργού Τουρισμού»

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Μαστοράκης αναφέρεται αρχικά στη Μαντόνα, στα γενέθλιά της και στη σύνδεσή της με την Ελλάδα, σχολιάζοντας ότι «το ένα είναι πιο γεμάτο από το άλλο».

Στη συνέχεια στρέφεται κατά του υπουργείου Τουρισμού, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Και ενώ το υπουργείο Τουρισμού, υπό την υπουργό Μηδέν του Μαξίμου, κοιμάται τον ύπνο του αδίκου, η Μαντόνα αναλαμβάνει τον άτυπο ρόλο της υπουργού Τουρισμού της χώρας μας», αναφέρει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το βίντεο που δημοσίευσε η Μαντόνα στο Instagram λειτουργεί ως μια ιδιαίτερα ισχυρή προβολή της Ελλάδας, καθώς απευθύνεται, όπως σημειώνει, σε εκατομμύρια fans.

Ο Νίκος Μαστοράκης συνεχίζει την κριτική του αναφερόμενος στον ΕΟΤ και στις καμπάνιες του, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις.

Χαρακτηρίζει τα προγράμματα προβολής που, κατά την άποψή του, έχουν σχεδιαστεί ως «δαπανηρά και αθόρυβα», ενώ κάνει λόγο για «π@@@@@ες ρουτίνας χωρίς ένα σχέδιο που να ανοίγει τα μάτια».

https://www.instagram.com/reel/DcRVJvWR15C/

Ο δημοσιογράφος σχολίασε και την αναδημοσίευση του βίντεο της Μαντόνα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γράφοντας: «Ευτυχώς, βέβαια, που το video αυτό το ανέβασε στο FB ο Κυριάκος, όσο η υπουργός του έκανε διακοπές, κουρασμένη από την πολλή σκέψη!»

«Δεν ξέρουμε πώς να την πουλήσουμε»

Στο δεύτερο μέρος της ανάρτησής του, ο Μαστοράκης επικεντρώνεται στο μοντέλο του ελληνικού τουρισμού, εκφράζοντας την άποψη ότι η Ελλάδα δεν αξιοποιεί επαρκώς τη δυνατότητά της να προσελκύσει τουρίστες υψηλού εισοδήματος.

«Εμείς που έχουμε την Ελλάδα, έχουμε κι ένα δολοφονικό κουσούρι: δεν ξέρουμε πώς να την πουλήσουμε στον high class τουρισμό και αντ’ αυτού, απλώς προκαλούμε/προσκαλούμε σε φτηνό υπερτουρισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι στη συνέχεια η επιτυχία παρουσιάζεται μέσα από τους αριθμούς των αφίξεων, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να εξετάζεται αντίστοιχα η ποιότητα του τουριστικού μοντέλου.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Μαστοράκη:

μαστοράκης

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