Γεωργιάδης: Η θεαματική βελτίωση του ΕΣΥ σε όλα τα νησιά είναι εμφανής

Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η πρόοδος αυτή είναι ξεκάθαρη για όσους δεν έχουν πολιτικές ή προσωπικές προκαταλήψεις

Δημήτρης Δρίζος

Γεωργιάδης: Η θεαματική βελτίωση του ΕΣΥ σε όλα τα νησιά είναι εμφανής
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  • Η υποπρόξενος του Βρετανικού Προξενείου στη Ρόδο εξέφρασε θετικά σχόλια για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου της Κω κατά τη φετινή τουριστική σεζόν.
  • Υπάρχει αύξηση του ιατρικού προσωπικού και βελτίωση στη διαχείριση περιστατικών με επιτυχή ολοκλήρωση στο νησί, καθώς και επιτάχυνση των αεροδιακομιδών όταν απαιτείται.
  • Από τον Ιανουάριο του 2024, το Νοσοκομείο της Κω έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, με κάλυψη πάνω από το 75% των κενών θέσεων προσωπικού σε σχέση με το 2019 και εκσυγχρονισμό των Κέντρων Υγείας των νησιών.
  • Η βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης στα νησιά ενισχύει θετικά την εικόνα και το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.
  • Η τοποθέτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου της Κω ήταν προσωπικό στοίχημα του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και θεωρείται επιτυχημένη.
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Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε μέσω ανάρτησής του τη θετική αξιολόγηση της υποπρόξενου του Βρετανικού Προξενείου στη Ρόδο για τη λειτουργία του Νοσοκομείου της Κω. Υπογράμμισε τη σημαντική βελτίωση της υγειονομικής κάλυψης στα νησιά, αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει πως όταν ανέλαβε υπουργός Υγείας στις αρχές Ιανουαρίου 2024, το Νοσοκομείο της Κω βρισκόταν στο επίκεντρο των προβλημάτων και αρνητικών σχολίων. Τρία καλοκαίρια μετά, η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) να παρουσιάζει εμφανή βελτίωση σε όλα τα νησιά, γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχή εφαρμογή των σχετικών πολιτικών και παρεμβάσεων.

Ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η πρόοδος αυτή είναι ξεκάθαρη για όσους δεν έχουν πολιτικές ή προσωπικές προκαταλήψεις, προσθέτοντας ότι αισθάνθηκε υπερήφανος για τη συνολική αναβάθμιση, αλλά και για τη στενή συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου της Κω, η τοποθέτηση του οποίου αποτέλεσε προσωπικό του στοίχημα

.Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Η υποπρόξενος του Βρετανικού Προξενείου στην Ρόδο έστειλε πριν λίγο στον κ. Φανιό, διοικητή του Νοσοκομείου της νήσου Κω την ακόλουθη επιστολή:

«Αγαπητέ κ. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου της Κω,

Αγαπητέ κ. Φανιέ,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατά την πρόσφατη (18/8/26) συνάντηση που το Βρετανικό Υποπροξενείο της Ρόδου είχε με τους εκπροσώπους των Βρετανικών ταξιδιωτικών πρακτορείων της Κω, μελών της Βρετανικής Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ABTA), σχετικά με θέματα που αφορούν τους Βρετανούς επισκέπτες του νησιού της Κω, δεχθήκαμε ιδιαίτερα θετικά σχόλια σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Κω κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής σεζόν.

Συγκεκριμένα, μας αναφέρθηκε η εμφανής αύξηση του ιατρικού προσωπικού, η αύξηση των περιστατικών των οποίων η διαχείριση ολοκληρώνεται με επιτυχία στο νησί, αλλά και η αντίληψη ότι έχουν επισπευσθεί οι διαδικασίες των αεροδιακομιδών σε άλλα νοσοκομεία της χώρας όταν αυτό είναι αναγκαίο, με αποτέλεσμα την πιο άμεση ιατρική φροντίδα των ασθενών.

Θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες τους, αλλά και να σας εκφράσω επίσης και τις δικές μας, για το σοβαρό και εντατικό έργο σας, το οποίο είναι βέβαιο ότι οδήγησε σε αυτά τα θετικά αποτελέσματα.

ΚλείσιμοΣας εύχομαι καλή δύναμη στην συνέχεια, τόσο σε σας, όσο και σε όλο το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κω.

Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστεί σχετικά με Βρετανούς πολίτες που χρειάζονται προξενική συνδρομή.

Με εκτίμηση,

Ράνια Κοσσιώρη

Υποπρόξενος του ΗΒ»

Όταν ορκίστηκα Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για δεύτερη φορά, στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, το Νοσοκομείο της Κω ήταν σε όλα τα πρωτοσέλιδα ως ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και γενικά για νησιά και την υγειονομική τους κάλυψη διάβαζες μόνον ανησυχίες. Τρίτο καλοκαίρι που είμαι σε αυτή την σπουδαία θέση και η θεαματική βελτίωση του ΕΣΥ σε όλα τα νησιά είναι εμφανής σε όσους δεν έχουν πολιτική ή προσωπική εμπάθεια με μένα. Διαθέτουμε τα περισσότερα πτητικά μέσα που είχαμε ποτέ για αεροδιακομιδές, τα περισσότερα πλωτά μέσα και τα πρώτα πλωτά ασθενοφόρα για διακομιδές, έχουμε καλύψει πάνω από το 75% των κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε σχέση με το 2019 και έχουμε ανακαινίσει και επανεξοπλίσει σχεδόν το σύνολο των Κέντρων Υγείας των νησιών μας. Χαίρομαι που οι πελάτες μας στον Τουρισμό, που δεν τους ενδιαφέρουν τα εσωτερικά μας, αυτό το διαπιστώνουν, το επικοινωνούν μεταξύ τους και έτσι βελτιώνεται και το τουριστικό μας προϊόν πράγμα κρίσιμο για την Οικονομία μας. Ένιωσα υπερήφανος σήμερα και φυσικά και για τον Διοικητή του Νοσοκομείου εκεί που η επιλογή του για αυτό το Νοσοκομείο ήταν ένα μεγάλο προσωπικό μου στοίχημα.

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