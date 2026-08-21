Τουρκία: Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας θα εκδώσει ερυθρές αγγελίες για τη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τουρκία: Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, του Αφέκ Μόσκοβιτς.
  • Η ενέργεια σχετίζεται με έρευνα για την αναχαίτιση του «Στολίσκου για την Γάζα» και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν.
  • Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν για κατηγορίες που αφορούν «γενοκτονία» σε επίθεση σε διεθνή ύδατα.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας θα εκδώσει ερυθρές αγγελίες για τη σύλληψη των συγκεκριμένων προσώπων.
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Νέο επεισόδιο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ, καθώς οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη, ανακοίνωσε σήμερα στο X ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ στο πλαίσιο έρευνας για την αναχαίτιση του «Στολίσκου για την Γάζα» και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν.

«Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας σχετικά με την επίθεση σε διεθνή ύδατα εναντίον των ακτιβιστών του Στολίσκου (...) και σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου 2026 κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Αφέκ Μόσκοβιτς για “γενοκτονία”, το υπουργείο Δικαιοσύνης ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό την διεθνή σύλληψή τους», ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός.

Και συνέχισε: «Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την ιδέα ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία εφαρμόζει πολιτική γενοκτονίας στη Γάζα, είναι απρόσβλητη και δεν υπόκειται σε λογοδοσία. Δεν θα επιτρέψουμε να συγκαλυφθούν τα εγκλήματα που διαπράττονται στη Γάζα ούτε να προστατευθούν οι δράστες με την ατιμωρησία. Θα αξιοποιήσουμε αποφασιστικά όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το εθνικό και το διεθνές δίκαιο».

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου μας, της Εξοχότητάς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού, των καταπιεσμένων και της συνείδησης της ανθρωπότητας. Θα λάβουμε με αποφασιστικότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου», κατέληξε ο Ακίν Γκιουρλέκ.

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