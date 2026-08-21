«Θα μπορούσα να παίζω video games» - 13χρονος μαζεύει 1,5 εκατ. κουτιά και δωρίζει 21.000€

Ο μόλις 13 ετών Ράιαν Χιούλανς από το Σόλιχαλ του Γουέστ Μίντλαντς κατάφερε να μετατρέψει μια μικρή προσωπική πρωτοβουλία σε ένα έργο με τεράστιο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Από το 2023 μέχρι σήμερα, ο νεαρός μαζεύει κουτάκια αλουμινίου, τα παραδίδει σε εταιρείες ανακύκλωσης και προσφέρει τα έσοδα σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, έχοντας συγκεντρώσει το εντυπωσιακό νούμερο των 1,5 εκατομμυρίου κουτιών.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta