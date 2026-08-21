Άγριο έγκλημα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας: Συνταξιούχος αστυνομικός εκτέλεσε τη Γεωργιανή φίλη του

Snapshot Συνταξιούχος αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τη σύντροφό του, μια 38χρονη Γεωργιανή μητέρα δύο παιδιών, στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου της Αττάλειας.

Το έγκλημα έγινε στον 2ο τερματικό σταθμό, όπου η γυναίκα εργαζόταν ως σύμβουλος πωλήσεων και είχε σχέση με τον δράστη για δύο χρόνια.

Ο δράστης χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο και συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Ο άνδρας είχε απειλήσει τη γυναίκα πριν από το περιστατικό, εκφράζοντας την πρόθεσή του να την βρει και να την αντιμετωπίσει στο αεροδρόμιο. Snapshot powered by AI

Σκηνή άγριου εγκλήματος έγινε ο χώρος στάθμευσης του αεροδρομίου της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν συνταξιούχος αστυνομικός έστησε ενέδρα στη νεότερη σύντροφό του, και την εκτέλεσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκινγκ του 2ου τερματικού σταθμού.

Ο συνταξιούχος αστυνομικός Hüseyin Durmaz , 52 ετών, πυροβόλησε τη σύντροφό του, την 38χρονη Elina Şengün, που κατάγεται από τη Γεωργία, με το υπηρεσιακό του όπλο.

Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή αστυνομικές και ιατρικές ομάδες, συλλαμβάνοντας τον δράστη, ενώ γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μητέρα δύο παιδιών, υπέκυψε στα τραύματά της.

Η 328χρονη εργαζόταν ως σύμβουλος πωλήσεων στο αεροδρόμιο και διατηρούσε σχέση με τον δράστη εδώ και 2 χρόνια. Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα, ο άνδρας απειλούσε συνεχώς τη γυναίκα, ότι όταν δεν τη βρήκε το πρωί στο σπίτι πήγε στο αεροδρόμιο. Μόλις την είδε, έβγαλε το πιστόλι από το αυτοκίνητό του και την πυροβόλησε..