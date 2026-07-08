Estee Lauder Hellas: Εκτόξευση κερδών, αλλά με μισθούς κάτω από τον κατώτατο για τους εργαζόμενους

Snapshot Οι περίπου 500 εργαζόμενοι της Estee Lauder Hellas απέργησαν διεκδικώντας μισθούς που δεν είναι κάτω από τον κατατο των 920 ευρώ, καθώς η εταιρεία πρότεινε εισαγωγικό μισθό 838 ευρώ μικτά.

Το 2025 η εταιρεία σημείωσε αύξηση κύκλου εργασιών 13,36% στα 75,255 εκατ. ευρώ και εκτίναξη προ φόρων κερδών κατά 221%, με καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 275%.

Η Estee Lauder Hellas λειτουργεί πλέον ως περιφερειακός κόμβος για Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία, με σημαντική κερδοφορία μετά την απόσχιση από την κοινοπραξία με τη Σαράντη το 2022.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τηρεί πλήρως τη νομοθεσία και ότι εφαρμόζει πάντα τον υψηλότερο μισθό μεταξύ του κατώτατου νόμιμου και του μισθολογικού πίνακα της συλλογικής σύμβασης.

Στις διαπραγματεύσεις έχει προταθεί συνολική αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας, νέες παροχές και οικειοθελείς παροχές, με στόχο την υπογραφή νέας σύμβασης που θα διασφαλίζει νομιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Snapshot powered by AI

Στα «κάγκελα» βρίσκονται εδώ και περίπου 6 μήνες οι περίπου 500 εργαζόμενοι της Estee Lauder στην Ελλάδα, καθώς σε όλο αυτό το διάστημα βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της εταιρείας για τη ανανέωση της επιχειρησιακής τους σύμβασης, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να έρθουν σε τελική συμφωνία.

Ο λόγος είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου εργαζόμενων, ότι η διοίκηση προτείνει εισαγωγικό μισθό στα 838 ευρώ μικτά, δηλαδή κατά 83 ευρώ χαμηλότερα από τον θεσμοθετημένο κατώτατο των 920 ευρώ το μήνα.

Για το λόγο αυτό μάλιστα οι εργαζόμενοι της εταιρείας κατέβηκαν χτες σε απεργία, αρνούμενοι να υπογράψουν τη νέα σύμβαση που προσφέρει η εταιρία.

Η συγκεκριμένη πρόταση έχει φέρει σε αδιέξοδο τις δύο πλευρές που προσπαθούν από τις αρχές του έτους να επιλύσουν αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα για κάθε εργαζόμενο και μάλιστα σε μία εταιρεία, που αποτελεί θυγατρική ενός παγκόσμιου κολοσσού των καλλυντικών δηλαδή της αμερικάνικης Estee Lauder.

Οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2026 αφορούν κυρίως σε πωλητές, τεχνικούς και στελέχη καταστημάτων.

Εκτόξευση κερδών το 2025

Αυτό πάντως που προκαλεί εντύπωση, είναι ότι αυτές οι εξελίξεις έρχονται μετά από μία τριετία συνεχών θετικών ειδήσεων για την εταιρεία τόσο σε ότι αφορά τον τζίρο και τα κέρδη που πραγματοποιεί, όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικών συμφωνιών.

Πιο αναλυτικά, κατά την περσινή χρήση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, ο κύκλος εργασιών της ελληνικής θυγατρικής του αμερικανικού κολοσσού ομορφιάς έφτασε τα 75,255 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,36% σε σχέση με το 2024.

Το εντυπωσιακό όμως δεν ήταν τόσο η πορεία του τζίρου, αλλά των κερδών, τα οποία σε επίπεδο προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 2,227 εκατ. ευρώ από 693.000 ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση 221%, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,424 εκατ. ευρώ έναντι 379.000 ευρώ (+275%).

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση της εταιρείας στη νέα εποχή της, μετά το 2022, χρονιά κατά την οποία η Estée Lauder έλυσε τη μακρόχρονη συνεργασία που είχε με την Σαράντης, προχωρώντας στην εξαγορά του 49% που κατείχε η δεύτερη στο κοινό τους σχήμα έναντι 55,2 εκατ. ευρώ, βάζοντας τέλος σε μια κοινοπραξία που διήρκεσε περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Για σύγκριση πάντως να αναφερθεί ότι στις χρήσεις 2019/2020, 2020/2021 και 2021/2022 η εταιρεία, με κορυφαία σήματα, όπως Estée Lauder, M·A·C, Clinique, Tom Ford Beauty, Jo Malone London, Le Labo, Dr. Jart+, La Mer, Darphin Paris, Kilian Paris, Bobbi Brown, Aveda, The Ordinary κ.ά., εμφάνιζε ετήσιες πωλήσεις της τάξης των 84-90 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη μεταξύ 5-10 εκατ. ευρώ.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι υπό την παρούσα διοικητική ομάδα της θυγατρικής της Estee Lauder στην Ελλάδα, η Αθήνα αρχίζει να λειτουργεί ως περιφερειακός κόμβος στην νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς κάτω από την ευθύνη της βρίσκονται αυτή τη στιγμή η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία. Δηλαδή από το 2019 έως σήμερα μόνο η πρώτη χρονιά κατά την οποία η Estée Lauder Hellas διένυσε αυτόνομη πορεία, αυτή του 2022-23, ήταν αρνητική με τον τζίρο να υποχωρεί κατά 18% και τα αποτελέσματα να ανέρχονται σε ζημίες 3,824 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η εικόνα είναι ριζικά αλλαγμένη με την εταιρεία όχι μόνο να μην δείχνει ότι έχει προβλήματα, αλλά να επεκτείνεται και στις αγορές των Βαλκανίων.

Το ερώτημα λοιπόν που σαφώς προκύπτει μετά από όλα τα παραπάνω είναι το εξής:

Για ποιο λόγο η διοίκηση της Estee Lauder Hellas δεν μπορεί να έρθει σε συμφωνία με τους εργαζόμενους για την ανανέωση της εργασιακών συμβάσεων και γιατί, όπως οι ίδιοι με ανακοίνωση τους επισημαίνουν, τους προτείνει χαμηλότερο εισαγωγικό μισθό από τον κατώτατο των 920 ευρώ το μήνα;

Όταν μάλιστα ο διεθνής όμιλος «έριξε» πάνω από 55 εκατ. ευρώ για να προχωρήσει η ελληνική θυγατρική σε αυτόνομη πορεία, η οποία οδήγησε σε σχεδόν τετραπλάσια κερδοφορία, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη οικονομική χρήση της εταιρείας;

Σχεδόν όλες οι διοικήσεις των μεγάλων ομίλων εγχώριων και διεθνών τα τελευταία χρόνια δεν παραλείπουν σε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται να υπογραμμίζουν τη σημασία που έχουν οι εργαζόμενοι για την θετική πορεία τους, χαρακτηρίζοντας τους συνήθως ως το πολυτιμότερο «περιουσιακό» τους στοιχείο.

Ίσως η Estee Lauder Hellas να μην ενστερνίζεται αυτή την άποψη…

Η απάντηση της Estee Lauder Hellas

Η Estee Lauder Hellas δίνει τη δική της εκδοχή στο θέμα που έχει δημιουργηθεί με την απεργία των εργαζομένων της εταιρείας.

Η ανακοίνωση της εταιρείας είναι η ακόλουθη: "Με αφορμή το δημοσίευμα με τίτλο "Σε απεργία οι εργαζόμενοι της Estee Lauder Hellas – Μας ζητούν να υπογράψουμε σύμβαση με μισθούς κάτω από τον κατώτατο" και για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών σας παραθέτουμε τη θέση της εταιρείας μας για το επίμαχο θέμα.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει πλήρως και απαρέγκλιτα την ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Ο εκάστοτε νομοθετημένος κατώτατος μισθός (€920) αποτελεί το απόλυτο κατώτατο όριο αμοιβής για κάθε εργαζόμενο και εφαρμόζεται αυτοδικαίως, ανεξαρτήτως των αριθμών που αποτυπώνονται στον μισθολογικό πίνακα της Συλλογικής Σύμβασης.

Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δημιουργεί εσφαλμένη εικόνα τόσο εντός όσο και εκτός της εταιρείας.

Τι πραγματικά ισχύει για το μισθολογικό πίνακα της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.):

Ο μισθολογικός πίνακας της Ε.Σ.Σ.Ε. δεν είναι δήλωση του κατώτατου μισθού που καταβάλλει η εκάστοτε εταιρεία. Είναι το πλέγμα μισθολογικής εξέλιξης βάσει προϋπηρεσίας, το οποίο, σύμφωνα με τη θεμελιώδη αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης που διέπει το εργατικό δίκαιο, εφαρμόζεται ως εξής:

-Εφόσον ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός είναι υψηλότερος από το αντίστοιχο κλιμάκιο του πίνακα της Ε.Σ.Σ.Ε., ο εργαζόμενος λαμβάνει τον νόμιμο κατώτατο μισθό και, παράλληλα, όλες τις υπόλοιπες παροχές και προνόμια της Ε.Σ.Σ.Ε. (επιδόματα, άδειες, δώρα, πρόσθετες παροχές κ.λπ.).

-Εφόσον, με τη συμπλήρωση ετών προϋπηρεσίας, το κλιμάκιο της Ε.Σ.Σ.Ε. καταστεί ευνοϊκότερο του κατώτατου μισθού, ο εργαζόμενος λαμβάνει τον υψηλότερο μισθό της Ε.Σ.Σ.Ε., μαζί με το σύνολο των λοιπών προνομίων της.

Με απλά λόγια: ό,τι είναι πιο ευνοϊκό για τον εργαζόμενο, αυτό εφαρμόζεται πάντα. Η αναπροσαρμογή του πίνακα λειτουργεί σωρευτικά και συμπληρωματικά προς τον νόμιμο κατώτατο μισθό — ποτέ ως υποκατάστατό του και ποτέ εις βάρος του.

Συνεπώς, η παρουσίαση του θέματος με τρόπο που υπονοεί ότι η εταιρεία καταβάλλει —ή προτίθεται να καταβάλει— αμοιβές κατώτερες του νομοθετημένου κατώτατου μισθού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και λειτουργεί παραπλανητικά για το κοινό.

Η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα τον νόμο, εφαρμόζει πάντοτε την ευνοϊκότερη για τον εργαζόμενο ρύθμιση, καταβάλλει επιπλέον του μισθού το σύνολο των προνομίων της Ε.Σ.Σ.Ε., επενδύει διαρκώς σε παροχές, εκπαίδευση, ευεξία και εξέλιξη των ανθρώπων της.

Πέραν αυτού η πρόταση της εταιρείας δεν εξαντλείται σε μια "οριζόντια" αύξηση. Όπως έχει ήδη τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχει αναλυτικά παρουσιαστεί αφορά συνολική αναβάθμιση της μισθολογικής κλίμακας για τα επόμενα δύο έτη, με επέκταση της κλίμακας έως τα 40 έτη υπηρεσίας, αναγνωρίζοντας εμπράκτως τη μακροχρόνια προσφορά, νέες θεσμοθετημένες παροχές (Gratitude Day, 35ωρο για γονείς παιδιών με αναπηρία ≥50% με πλήρεις αποδοχές), καθώς και σημαντικές οικειοθελείς παροχές (πρόσβαση σε δίκτυο γυμναστηρίων με έκπτωση 25%–33%, ετήσιο supermarket voucher, ετήσιος προληπτικός ιατρικός έλεγχος).

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στον ουσιαστικό, καλόπιστο και τεκμηριωμένο διάλογο με το Σωματείο, με στόχο την έγκαιρη υπογραφή μιας νέας Ε.Σ.Σ.Ε. που θα διασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, θα προστατεύει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης και θα τιμά την προσπάθεια, την εμπειρία και την αφοσίωση κάθε εργαζομένου/ης".

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