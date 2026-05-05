Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

Snapshot Υποβλήθηκαν πάνω από 800.000 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» της ΔΥΠΑ.

Τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εντός της εβδομάδας και θα περιλαμβάνουν αναλυτικούς πίνακες δικαιούχων και αποκλειομένων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, με αυστηρούς όρους τεκμηρίωσης.

Οι οριστικοί δικαιούχοι και η έναρξη του προγράμματος επιδοτούμενων διακοπών αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 25 Μαΐου. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» της ΔΥΠΑ, με το ενδιαφέρον όσων υπέβαλαν αίτηση να στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Το ενδιαφέρον των πολιτών φέτος για το πρόγραμμα ξεπέρασε κάθε προηγούμενο αγγίζοντας τις 800.000 αιτήσεις. Η υπηρεσία θα διαθέσει συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), επιδιώκοντας να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να δώσει μια σημαντική «ανάσα» στον εγχώριο τουρισμό.

Τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα και εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη καθυστέρηση, θα αναρτηθεί το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων, καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες αποκλειομένων.

Στους πίνακες αυτούς, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δουν αναλυτικά στοιχεία, όπως τον αριθμό της αίτησής τους, κρυπτογραφημένα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τα μόρια ανά κριτήριο, τη συνολική τους βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη και, φυσικά, την τελική ένδειξη για την έκδοση ή μη της επιταγής. Σε περίπτωση απουσίας της σχετικής ένδειξης, ο αιτών θεωρείται ότι δεν έχει επιλεγεί.

Αμέσως μετά την ανάρτηση του προσωρινού μητρώου, θα δοθεί το «πράσινο φως» για τον κύκλο των ενστάσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αποκλειστικά μία ένσταση, αμφισβητώντας πιθανά σφάλματα, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ και μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που θα ανακοινωθεί.

Η διαδικασία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι δικαιούχοι πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα τον λόγο της ένστασης (π.χ. λανθασμένη μοριοδότηση ή εσφαλμένος αποκλεισμός) και να τεκμηριώσουν τον ισχυρισμό τους με τα απαραίτητα ηλεκτρονικά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Αυτό ισχύει ακόμη και για στοιχεία που αντλούνται αυτεπάγγελτα από το σύστημα, όπως τα εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για μια αυστηρή διαδικασία χωρίς δικαίωμα δεύτερης ευκαιρίας για υποβολή ένστασης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο στόχος είναι να ανακοινωθούν οι οριστικοί δικαιούχοι και να δοθεί η εκκίνηση στο πρόγραμμα των επιδοτούμενων διακοπών για τους 300.000 ωφελούμενους μέχρι τις 25 Μαΐου.

