Πανηγυρικός εορτασμός των 95 χρόνων Πολεμικής Αεροπορίας με εντυπωσιακό Air show

Πανηγυρικός αναμένεται να είναι ο εορτασμός των 95 χρόνων Πολεμικής Αεροπορίας με εντυπωσιακό Air show που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου στην παραλία Φλοίσβου, στο άγαλμα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στις 18:00.

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει φέτος τα 95 χρόνια ιστορικής πορείας, προσφοράς και αδιάλειπτης παρουσίας στον ελληνικό ουρανό.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια με την ενίσχυση με σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει αναβαθμιστεί στο μέγιστο βαθμό.

Aπό τις αρχές του 2021 στο πλαίσιο υλοποιήσης της σύμβασης 013Γ/20, έχουν ενταχθεί στο οπλοστάσιο της ΠΑ, τα αεροσκάφη Rafale F3R γαλλικής κατασκευής, τα οποία ενσωματώθηκαν στην 332 Μοίρα.

Επίσης το 2021, προστέθηκαν 2 αεροσκάφη Beechcraft King Air 350C και 2 ελικόπτερα AW-109 Trekker, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), όπως επίσης και το Αεροσκάφος Μεταφοράς Υψηλών Προσώπων, Falcon 7X.

Το 2022 εντάχθηκαν τα πρώτα εκσυχρονισμένα F-16 Viper στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού 83 αεροσκαφών F-16 Βlock 52+ και 52+ Αdvanced στην έκδοση “Viper”.

