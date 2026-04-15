Ελληνικές «οχιές»: Η ΕΑΒ και η Lockheed Martin παρέδωσαν το 50ο F-16 Viper

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΕΑΒ συνεχίζει να ισχυροποιεί την τεχνική της εξειδίκευση και να διευρύνει την αεροδιαστημική βιομηχανική ικανότητα της Ελλάδας

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με την παράδοση του 50ού F-16 Viper.

Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε σήμερα το 50ό μαχητικό αεροσκάφος F-16V, το οποίο παραδόθηκε από τη Lockheed Martin σε συνεργασία με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να υλοποιεί ένα από τα πλέον ενεργά προγράμματα εκσυγχρονισμού μαχητικών αεροσκαφών στην Ευρώπη.

Η μετάβαση στη διαμόρφωση Viper ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα της Πολεμικής Αεροπορίας, αναβαθμίζοντας τη δυνατότητα των πιλότων να εντοπίζουν, να ιχνηλατούν και να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Αυτές οι δυνατότητες αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιχειρήσεων υψηλής έντασης, όπως η άσκηση ΗΝΙΟΧΟΣ 2026, όπου οι προηγμένοι αισθητήρες και τα συστήματα αποστολής υποστήριξαν σύνθετες επιχειρήσεις στο πλευρό συμμαχικών δυνάμεων.

«Η παράδοση του 50ού F-16 Viper αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα. Αποδεικνύει ότι μια ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια εξελίσσεται πλέον με σταθερό και επιταχυνόμενο ρυθμό, αποφέροντας ουσιαστικά οφέλη στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση του προγράμματος με συνέπεια και υπευθυνότητα», δήλωσε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΒ.

Πέραν του πτητικού έργου, το πρόγραμμα F-16V επεκτείνει τις εγχώριες βιομηχανικές δυνατότητες. Με την υποστήριξη των ομάδων της Lockheed Martin, οι εργασίες στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ εφοδιάζουν τους Έλληνες μηχανικούς και τεχνικούς με την απαραίτητη εμπειρία για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου εντός της χώρας, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ετοιμότητα.

«Καθώς το πρόγραμμα F-16V προχωρά, η προσοχή εκτείνεται πέρα από την παροχή προηγμένων δυνατοτήτων στον αέρα, στη δημιουργία των θεμελίων για τη διατήρησή τους», δήλωσε ο Mike Shoemaker, αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin. «Η συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελλάδα επικεντρώνεται στην οικοδόμηση διαρκών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, δεξιότητες και υποδομές που θα υποστηρίζουν την Πολεμική Αεροπορία για τα επόμενα χρόνια».

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΕΑΒ συνεχίζει να ισχυροποιεί την τεχνική της εξειδίκευση και να διευρύνει την αεροδιαστημική βιομηχανική ικανότητα της Ελλάδας. Το έργο που επιτελείται στην Τανάγρα επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία να συντηρεί και να εκσυγχρονίζει τον στόλο της εγχώρια, υποστηρίζοντας παράλληλα την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ.

Σχετικά με το F-16

Ο παγκόσμιος στόλος των F-16 Fighting Falcon επιχειρεί σε όλο το φάσμα του σύγχρονου πεδίου μάχης, πετώντας μαζί με μαχητικά πέμπτης γενιάς και συμμαχικές δυνάμεις σε δικτυοκεντρικές επιχειρήσεις, υποστηριζόμενος από ένα παγκόσμιο σύστημα παραγωγής, εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Σχεδιασμένο για ένα ευρύ φάσμα αποστολών, το F-16 έχει συμπληρώσει περισσότερες από 14 εκατομμύρια εξόδους και πάνω από 21 εκατομμύρια ώρες πτήσης, γεγονός που αντανακλά τη διαρκή και ευρείας κλίμακας επιχειρησιακή του χρήση από συμμαχικές δυνάμεις παγκοσμίως.

Η δυναμική της Lockheed Martin

Η Lockheed Martin είναι μια παγκόσμια εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας που προωθεί την καινοτομία και την επιστημονική έρευνα. Οι λύσεις μας για αποστολές σε όλα τα πεδία επιχειρήσεων και το όραμά μας 21st Century Security® επιταχύνουν την παράδοση μετασχηματιστικών τεχνολογιών, διασφαλίζοντας ότι όσοι υπηρετούμε παραμένουν πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Περισσότερες πληροφορίες στο Lockheedmartin.com.

Ποια είναι η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ)

Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), με έδρα την Τανάγρα, είναι ο κορυφαίος βιομηχανικός οργανισμός της χώρας στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Με μισό αιώνα τεχνογνωσίας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν τη συντήρηση, επισκευή και τον εκσυγχρονισμό στρατιωτικών και πολιτικών αεροσκαφών, την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) και προηγμένων αμυντικών συστημάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνή αεροναυπηγικά και διαστημικά προγράμματα.

Διαβάστε επίσης

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μυστήριο με 17χρονη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από πτώση - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον τραυματισμό της

19:25LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης φεύγει στο εξωτερικό για να σωθεί

19:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Πέθανε ο θρυλικός Χοσέ Σανταμαρία – Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

19:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μέσα» οι Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος για το Game 3

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ επενδύει 1,07 δισ. ευρώ σε 57 αμυντικά έργα - Το νέο αμυντικό στοίχημα της Ευρώπης

19:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβλήματα σε Facebook και Messenger αναφέρουν οι χρήστες

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Λυκαβηττός: Τρεις οδηγοί έκαναν drift - Εντοπίστηκαν από την Τροχαία

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ επισκέπτεται το Προεδρικό και βλέπει τον Ορμπάν στο απέναντι μπαλκόνι - Βίντεο

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει και ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός κάλυψης

18:52ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Η φανέλα του Ντόντσιτς πρώτη σε πωλήσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή

18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Με Μαρίν η τελευταία προπόνηση της «Ένωσης» | Δείτε βίντεο του Newsbomb

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε ονόματα και διευθύνσεις ουκρανικών εταιρειών στην Ευρώπη που παράγουν UAV

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγωγή για απάτη σε βάρος του Λιονέλ Μέσι και της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη

18:23ΥΓΕΙΑ

Πικροδάφνη: Περίφραξη περιοχών και σήμανση φυτών συστήνει ο ΕΟΔΥ - Τα συμπτώματα δηλητηρίασης

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

18:20LIFESTYLE

Syd for short: Το νέο, καυτό, βίντεο της Sydney Sweeney για τα σορτς της American Eagle μετά την επιτυχία του genes/jeans

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

18:14ΥΓΕΙΑ

Σε σοβαρή κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης - Ο εμβολισμός και τα κρίσιμα 24ωρα

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρείες αναγκάζουν εργάτες να βιντεοσκοπούν πώς δουλεύουν για να εκπαιδεύσουν ρομπότ μέσω AI

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

19:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβλήματα σε Facebook και Messenger αναφέρουν οι χρήστες

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ένταση στη Νεκρή Ζώνη – Ο κατοχικός στρατός κατέβασε άρματα μάχης

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροί, 20 τραυματίες στο μακελειό

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη με το αμερικανικό drone MQ-4C Triton των 240 εκατ. δολαρίων που χάθηκε εν μέσω εκεχειρίας

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

17:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατούμενος έστησε απάτες με εικονικά τιμολόγια - Πάνω από 200.000 ευρώ η ζημιά

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ