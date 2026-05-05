Finos Film: Το βίντεο για τον Θανάση Βέγγο 15 χρόνια μετά τον θάνατό του - «Όλα είναι ατμός»

Ο φιλόσοφος «Θρασύβουλας» και οι διαχρονικές ατάκες του για τη ζωή και τον θάνατο

Στιγμιότυπο από την ταινία «Ο ατσίδας»

  • Η Finos Film τίμησε τη μνήμη του Θανάση Βέγγου με ένα συγκινητικό βίντεο 15 χρόνια μετά τον θάνατό του.
  • Στο βίντεο, ο Βέγγος ως «φιλόσοφος Θρασύβουλας» στοχάζεται με χιούμορ και σοβαρότητα για τη ζωή και τον θάνατο.
  • Οι ατάκες του, όπως «Όλα είναι ατμός» και «Μόνο ο έρωτας είναι αθάνατος», αναδεικνύουν τη φιλοσοφία του για την ύπαρξη.
  • Το έργο του συνεχίζει να προβάλλεται και να συγκινεί νέες γενιές, διατηρώντας ζωντανή την αυθεντικότητά του.
  • Ο Θανάσης Βέγγος παραμένει σύμβολο που υπενθυμίζει την ανθρώπινη ουσία μέσα σε έναν γρήγορο και συχνά σκληρό κόσμο.
Με ένα συγκινητικό βίντεο τίμησε η Finos Film τη μνήμη του σπουδαίου ηθοποιού Θανάση Βέγγου, με αφορμή την επέτειο θανάτου του, στις 3 Μαΐου 2011.

Στο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε, ο Βέγγος εμφανίζεται σε μια χαρακτηριστική σκηνή δίπλα στον Ντίνο Ηλιόπουλο, όπου – μέσα από τον ρόλο του «φιλοσόφου Θρασύβουλα» – στοχάζεται με χιούμορ αλλά και βαθιά αλήθεια πάνω στη ζωή και τον θάνατο.

«Όλα είναι ατμός», «Ο θάνατος παραμονεύει στην πόρτα» και «Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος», είναι μερικές από τις ατάκες που ξεχωρίζουν, με τον ίδιο να καταλήγει πως «μόνο ο έρωτας είναι αθάνατος».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το μήνυμα: «Σήμερα στοχαζόμαστε με τον φιλόσοφο Θρασύβουλα και θυμόμαστε τον τεράστιο Θανάση Βέγγο που έφυγε σαν σήμερα πριν 15 χρόνια».

Το βίντεο ξύπνησε μνήμες και συγκίνηση, υπενθυμίζοντας το μοναδικό ταλέντο του Βέγγου να ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη βαθιά ανθρώπινη αλήθεια - κάτι που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου.

Ένας άνθρωπος που δεν σταμάτησε ποτέ να τρέχει

Δεκαπέντε χρόνια μετά, οι ταινίες του συνεχίζουν να προβάλλονται, να αναπαράγονται και να συγκινούν. Νέες γενιές τον ανακαλύπτουν, βρίσκοντας στους ρόλους του κάτι αυθεντικό - μια αλήθεια που δύσκολα συναντά κανείς σήμερα. Σε μια εποχή πιο γρήγορη και συχνά πιο σκληρή, η παρουσία του μοιάζει ακόμη πιο απαραίτητη.

Ο Θανάσης Βέγγος δεν έμεινε ποτέ στάσιμος - ούτε ως ηθοποιός ούτε ως σύμβολο. Συνεχίζει να «τρέχει» μέσα από τις ταινίες του, υπενθυμίζοντας κάτι απλό αλλά ουσιαστικό, ότι, μέσα σε όλα, αυτό που μένει είναι το να είσαι «άνθρωπος».

