Finos Film: Το βίντεο για τον Θανάση Βέγγο 15 χρόνια μετά τον θάνατό του - «Όλα είναι ατμός»

Με ένα συγκινητικό βίντεο τίμησε η Finos Film τη μνήμη του σπουδαίου ηθοποιού Θανάση Βέγγου, με αφορμή την επέτειο θανάτου του, στις 3 Μαΐου 2011.

Στο απόσπασμα που δημοσιεύτηκε, ο Βέγγος εμφανίζεται σε μια χαρακτηριστική σκηνή δίπλα στον Ντίνο Ηλιόπουλο, όπου – μέσα από τον ρόλο του «φιλοσόφου Θρασύβουλα» – στοχάζεται με χιούμορ αλλά και βαθιά αλήθεια πάνω στη ζωή και τον θάνατο.

«Όλα είναι ατμός», «Ο θάνατος παραμονεύει στην πόρτα» και «Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος», είναι μερικές από τις ατάκες που ξεχωρίζουν, με τον ίδιο να καταλήγει πως «μόνο ο έρωτας είναι αθάνατος».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από το μήνυμα: «Σήμερα στοχαζόμαστε με τον φιλόσοφο Θρασύβουλα και θυμόμαστε τον τεράστιο Θανάση Βέγγο που έφυγε σαν σήμερα πριν 15 χρόνια».

Το βίντεο ξύπνησε μνήμες και συγκίνηση, υπενθυμίζοντας το μοναδικό ταλέντο του Βέγγου να ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη βαθιά ανθρώπινη αλήθεια - κάτι που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αγαπημένες μορφές του ελληνικού κινηματογράφου.

Ένας άνθρωπος που δεν σταμάτησε ποτέ να τρέχει

Δεκαπέντε χρόνια μετά, οι ταινίες του συνεχίζουν να προβάλλονται, να αναπαράγονται και να συγκινούν. Νέες γενιές τον ανακαλύπτουν, βρίσκοντας στους ρόλους του κάτι αυθεντικό - μια αλήθεια που δύσκολα συναντά κανείς σήμερα. Σε μια εποχή πιο γρήγορη και συχνά πιο σκληρή, η παρουσία του μοιάζει ακόμη πιο απαραίτητη.

Ο Θανάσης Βέγγος δεν έμεινε ποτέ στάσιμος - ούτε ως ηθοποιός ούτε ως σύμβολο. Συνεχίζει να «τρέχει» μέσα από τις ταινίες του, υπενθυμίζοντας κάτι απλό αλλά ουσιαστικό, ότι, μέσα σε όλα, αυτό που μένει είναι το να είσαι «άνθρωπος».

