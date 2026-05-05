Μόσχα: Black out στην πρόσβαση των κινητών στο διαδίκτυο ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαΐου

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι περιορισμοί εφαρμόστηκαν για λόγους ασφαλείας εν μέσω αυξημένου κινδύνου για ουκρανικές επιθέσεις με drones

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μόσχα: Black out στην πρόσβαση των κινητών στο διαδίκτυο ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαΐου

Ρώσοι στρατιώτες κάνουν πρόβες για τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία διέκοψε σήμερα την πρόσβαση των κινητών τηλεφώνων στο διαδίκτυο σε πολλούς πολίτες στη Μόσχα, ενόψει της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρότερη κλίμακα λόγω απειλών της Ουκρανίας για επιθέσεις με drones, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου και τιμά την νίκη έναντι της ναζιστικής Γερμανίας.

Λόγω των περιορισμών στην πρόσβαση των κινητών τηλεφώνων στο διαδίκτυο, εκατομμύρια καταναλωτές αναγκάστηκαν να στραφούν σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, γνωστά και ως VPN.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι περιορισμοί εφαρμόστηκαν για λόγους ασφαλείας εν μέσω αυξημένου κινδύνου για ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Russia Victory Day Parade Rehearsal

Ρώσοι στρατιώτες κάνουν πρόβες για τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου

AP

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απείλησε ευθέως την Ρωσία την Δευτέρα, δηλώνοντας ότι ουκρανικά drones θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και την παρέλαση της 9 Μαΐου για την επέτειο της Ημέρας της Νίκης.

«Η Ρωσία θα κάνει παρέλαση στις 9 Μαΐου. Ωστόσο, στην παρέλαση αυτή δεν θα υπάρξει στρατιωτικός εξοπλισμός. Αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά μετά από πολλά, πολλά χρόνια. Ουκρανικά drones θα μπορούσαν επίσης να πετάξουν πάνω από την παρέλαση αυτή», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης κατά την διάρκεια της Συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν της Αρμενίας.

Έξι δημοσιογράφοι του Reuters στη Μόσχα δήλωσαν ότι τα κινητά τους τηλέφωνα δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο σήμερα από διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους, οι τηλεφωνικές κλήσεις από διάφορες περιοχές της Μόσχας, συνέχιζαν να είναι δυνατές.

Οι ρωσικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δήλωσαν ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση του ίντερνετ σε κινητές συσκευές για λόγους ασφαλείας τις επόμενες ημέρες.

Η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, προειδοποίησε επίσης ότι μπορεί να υπάρξουν ζητήματα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο από κινητές συσκευές και την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Η υπηρεσία ταξί της Yandex, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας διαδικτύου, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με την κλήση μισθωμένων οχημάτων λόγω των περιορισμών στις υπηρεσίες διαδικτύου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:28ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ 40χρονος έπειτα από τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη

13:26ANNOUNCEMENTS

Ιωάννινα Half Marathon 9 και 10 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα διαδικασία για εξώσεις από 1 Μαΐου: Τι αλλάζει στο πλαίσιο – Οδηγός για ιδιοκτήτες

13:17LIFESTYLE

Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στην Αφροδίτη της Μήλου - Οι αδερφές Τζένερ έφεραν την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί του Met Gala

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ιδρύτρια της GAP, Ντόρις Φίσερ - Η γυναίκα που έφερε επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ενδυμάτων

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Πράκτορες πυροβόλησαν άνδρα που άνοιξε πυρ εναντίον τους κοντά στον Λευκό Οίκο

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες αιχμές Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη: Να μάθουν ιστορία, αν την ξέρουν ντροπή τους να λένε ψέμματα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Γιατροί στο κρουαζιερόπλοιο μετά το ξέσπασμα της ασθένειας - Δεν υπάρχουν τρωκτικά στο πλοίο, λέει ο ΠΟΥ

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη σύσκεψη για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες - Νέος σχεδιασμός από την ΕΛ. ΑΣ.

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας μετά την ψυχρή εισβολή – Η εξέλιξη του φαινομένου

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νυχτερινός ολικός αποκλεισμός της Μεγάλης Περιμετρικής - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Πλεύρη για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται σε Σύμη και Κηφισιά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανηγυρικός εορτασμός των 95 χρόνων Πολεμικής Αεροπορίας με εντυπωσιακό Air show

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός σε παραλία της Σύρου: Δεκάδες μωβ μέδουσες στην ακτή

12:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Finos Film: Το βίντεο για τον Θανάση Βέγγο 15 χρόνια μετά τον θάνατό του - «Όλα είναι ατμός»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Black out στην πρόσβαση των κινητών στο διαδίκτυο ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαΐου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Το παραμύθι του Ντουμπάι δεν είχε «χάπι εντ»: Σιγκαπούρη και Ελβετία οι νέες «παιδικές χαρές» των πλουσίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

12:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι υποψήφιοι θα λάβουν την παροχή των 1.000 ευρώ

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

10:55LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

07:30ΥΓΕΙΑ

Το πιο μυστηριώδες όργανο του σώματος μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην μακροζωία και τον καρκίνο

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι λαμπεροί σταρ που παρευρέθηκαν στο Met Gala 2026 - Ποιοι εντυπωσίασαν

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Πλεύρη για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται σε Σύμη και Κηφισιά

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ