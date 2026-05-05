Μόσχα: Black out στην πρόσβαση των κινητών στο διαδίκτυο ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαΐου

Ρώσοι στρατιώτες κάνουν πρόβες για τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου

Η Ρωσία διέκοψε σήμερα την πρόσβαση των κινητών τηλεφώνων στο διαδίκτυο σε πολλούς πολίτες στη Μόσχα, ενόψει της ετήσιας παρέλασης της 9ης Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί σε πολύ μικρότερη κλίμακα λόγω απειλών της Ουκρανίας για επιθέσεις με drones, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου και τιμά την νίκη έναντι της ναζιστικής Γερμανίας.

Λόγω των περιορισμών στην πρόσβαση των κινητών τηλεφώνων στο διαδίκτυο, εκατομμύρια καταναλωτές αναγκάστηκαν να στραφούν σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα, γνωστά και ως VPN.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι περιορισμοί εφαρμόστηκαν για λόγους ασφαλείας εν μέσω αυξημένου κινδύνου για ουκρανικές επιθέσεις με drones.

Ρώσοι στρατιώτες κάνουν πρόβες για τη στρατιωτική παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου AP

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απείλησε ευθέως την Ρωσία την Δευτέρα, δηλώνοντας ότι ουκρανικά drones θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και την παρέλαση της 9 Μαΐου για την επέτειο της Ημέρας της Νίκης.

«Η Ρωσία θα κάνει παρέλαση στις 9 Μαΐου. Ωστόσο, στην παρέλαση αυτή δεν θα υπάρξει στρατιωτικός εξοπλισμός. Αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά μετά από πολλά, πολλά χρόνια. Ουκρανικά drones θα μπορούσαν επίσης να πετάξουν πάνω από την παρέλαση αυτή», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης κατά την διάρκεια της Συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν της Αρμενίας.

? BREAKING: Zelenskyy says Ukrainian drones could reach the parade in Moscow



“Russia has announced a parade on May 9 But there will be no military equipment at this parade. This will happen for the first time in many, many years.Ukrainian drones could also fly over this parade.… pic.twitter.com/bgWxwhZ7qq — NEXTA (@nexta_tv) May 4, 2026

Έξι δημοσιογράφοι του Reuters στη Μόσχα δήλωσαν ότι τα κινητά τους τηλέφωνα δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο σήμερα από διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ίδιους, οι τηλεφωνικές κλήσεις από διάφορες περιοχές της Μόσχας, συνέχιζαν να είναι δυνατές.

Οι ρωσικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δήλωσαν ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τη σύνδεση του ίντερνετ σε κινητές συσκευές για λόγους ασφαλείας τις επόμενες ημέρες.

Η Sberbank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, προειδοποίησε επίσης ότι μπορεί να υπάρξουν ζητήματα με την πρόσβαση στο διαδίκτυο από κινητές συσκευές και την ανταλλαγή μηνυμάτων.

Η υπηρεσία ταξί της Yandex, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρίας διαδικτύου, δήλωσε ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα με την κλήση μισθωμένων οχημάτων λόγω των περιορισμών στις υπηρεσίες διαδικτύου.