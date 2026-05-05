Μυτιλήνη: 76 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 116 εκτροφές

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Στη Μυτιλήνη, από 15 Μαρτίου έως 4 Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 76 κρούσματα αφθώδους πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές από συνολικά 674 ελεγχθείσες εκτροφές.
  • Έγιναν αιμοληψίες σε 22.957 ζώα και εστάλησαν 36.089 δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.
  • Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικούς ελέγχους και παρακολούθηση για την αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων περιορισμού της νόσου.
  • Το Υπουργείο καλεί όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή και διακίνηση ζώων να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και την αποτροπή εξάπλωσης.
  • Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός ιός των παραγωγικών ζώων, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και απαιτεί αυστηρά μέτρα βιοπροφύλαξης και περιορισμού μετακινήσεων.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της επιτήρησης και της δειγματοληψίας στο πεδίο για τον αφθώδη πυρετό στη Μυτιλήνη, κατά το διάστημα από 15 Μαρτίου 2026 έως 4 Μαΐου 2026, έχουν καταγραφεί τα ακόλουθα στοιχεία:

Συνολικά, εξετάστηκαν 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 εκτροφές αιγών, 15 εκτροφές βοοειδών και 72 μικτές εκτροφές.

Κατά τους ελέγχους, εντοπίστηκαν 76 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 116 θετικές εκτροφές. Παράλληλα, 22.957 ζώα εξετάστηκαν με αιμοληψία, ενώ στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς παρελήφθησαν συνολικά 36.089 δείγματα προς εργαστηριακό έλεγχο.

Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση, με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας και την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους κτηνοτρόφους, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τα σφαγεία, τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών. Η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και τη θωράκιση της παραγωγής του νησιού.

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Μεταδίδεται τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα, μέσω μολυσμένων αντικειμένων, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης γειτονικών εκμεταλλεύσεων.

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία, ωστόσο συγκαταλέγεται στα πλέον επικίνδυνα νοσήματα των παραγωγικών ζώων και απαιτεί την άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου, βιοπροφύλαξης και περιορισμού των μετακινήσεων.

