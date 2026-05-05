Επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει μια κρυφή συντόμευση προς τον Άρη

Πώς το ταξίδι από τη Γη στον Άρη θα μπορούσε να διαρκέσει μόλις 153 ημέρες

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει μια κρυφή συντόμευση προς τον Άρη
Unsplash
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια νέα μελέ υποστηρίζει ότι το ταξίδι από τη Γη στον Άρη θα μπορούσε να διαρκέσει μόλις 153 ημέρες.
  • Ο κοσμολόγος Marcelo de Oliveira Souza ανέλυσε την τροχιά του αστεροειδούς 2001 CA21 για να βρει βελτιστοποιημένη διαδρομή μετ’ επιστροφής.
  • Η ιδανική ευθυγράμμιση των πλανητών το 2031 επιτρέπει δύο πλήρεις αποστολές μετ’ επιστροφής διάρκειας μικρότερης του ενός έτους.
  • Παράγοντες όπως μέθοδοι πρόωσης, χωρητικότητα καυσίμων και μάζα ωφέλιμου φορτίου επηρεάζουν τη συνολική διάρκεια του ταξιδιού.
  • Η μελέτη δείχνει πως η βελτιστοποίηση με βάση το επίπεδο τροχιάς ενός αστεροειδούς μπορεί να κάνει την αποστολή στον Άρη πιο εφικτή.
Snapshot powered by AI

Το φως χρειάζεται κατά μέσο όρο 12,5 λεπτά για να διανύσει την απόσταση μεταξύ της Γης και του Άρη.

Χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες σήμερα μεθόδους πρόωσης — και σε μια στιγμή που οι τροχιές των δύο πλανητών ευθυγραμμίζονται τέλεια, μια «αντίθεση του Άρη» που συμβαίνει μόνο κάθε 26 μήνες περίπου — το ταξίδι προς τον Κόκκινο Πλανήτη θα μπορούσε ακόμα να διαρκέσει από πέντε έως 11 μήνες.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Acta Astronautica, που αναδημοσιεύει το Futurism, ίσως υπάρχει ένας τρόπος να μειωθεί σημαντικά η διάρκεια του ταξιδιού.

Το ταξίδι από τη Γη στον Άρη θα μπορούσε να διαρκέσει 153 ημέρες

Ο συγγραφέας Marcelo de Oliveira Souza, κοσμολόγος στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Βόρειου Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, εξέτασε την τροχιά των αστεροειδών και υπολόγισε μια απόλυτα βελτιστοποιημένη διαδρομή που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να μειώσει τη διάρκεια ενός ταξιδιού μετ’ επιστροφής στον Άρη σε μόλις 153 ημέρες.

Εξέτασε την τροχιά του αστεροειδούς 2001 CA21, ο οποίος διέσχισε τις τροχιές τόσο της Γης όσο και του Άρη με σταθερή κλίση πέντε μοιρών. Στη συνέχεια, υπολόγισε αυτή τη διαδρομή για τις επερχόμενες αντιθέσεις του Άρη κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι το 2031 οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται τόσο τέλεια, ώστε «επιτρέπουν δύο πλήρεις αποστολές μετ' επιστροφής διάρκειας μικρότερης του ενός έτους, σύμφωνα με το επίπεδο που καθορίζεται από τον CA21».

«Η αντίθεση του 2031 εμφανίζεται ως η μοναδικά ευνοϊκή υπό τον περιορισμό του επιπέδου CA21, προσφέροντας δύο τροχιές με κατεύθυνση από τη Γη προς τον Άρη (33 και 56 ημέρες) και αντίστοιχες δυναμικά συνεπείς διαδρομές επιστροφής, που σχηματίζουν πλήρεις αρχιτεκτονικές ταξιδιού μετ' επιστροφής συνολικής διάρκειας περίπου 153 και 226 ημερών», αναφέρεται στη μελέτη.

Φυσικά, υπάρχουν πολλοί άλλοι σημαντικοί παράγοντες που θα καθορίσουν πόσο χρόνο θα χρειαστεί να περάσουν οι αστροναύτες για να φτάσουν στον Άρη, από τις μεθόδους πρόωσης και τη χωρητικότητα καυσίμων έως τη συνολική μάζα του ωφέλιμου φορτίου.

Παρά τις δεκαετίες εκτεταμένης έρευνας, η κάλυψη της μέσης απόστασης των 140 εκατομμυρίων μιλίων — κατά τάξεις μεγέθους μακρύτερα από τη Σελήνη — με ανθρώπινο πλήρωμα παραμένει ένας μακρινός στόχος.

Ωστόσο, όπως υποδηλώνει η τελευταία μελέτη, ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο το επίπεδο τροχιάς ενός αστεροειδούς θα μπορούσε να μας επιτρέψει να βελτιστοποιήσουμε τα ταξίδια μας προς εκεί — μια αχτίδα ελπίδας ότι η πρώτη μας επίσκεψη εκεί δεν είναι τόσο μακρινή όσο μπορεί να φαίνεται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ANNOUNCEMENTS

Ιωάννινα Half Marathon 9 και 10 Μαΐου - Για να μην πεις: «Έπρεπε να ήμουν και εγώ εκεί!»

13:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα διαδικασία για εξώσεις από 1 Μαΐου: Τι αλλάζει στο πλαίσιο – Οδηγός για ιδιοκτήτες

13:17LIFESTYLE

Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στην Αφροδίτη της Μήλου - Οι αδερφές Τζένερ έφεραν την αρχαία Ελλάδα στο κόκκινο χαλί του Met Gala

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η ιδρύτρια της GAP, Ντόρις Φίσερ - Η γυναίκα που έφερε επανάσταση στον τρόπο πώλησης των ενδυμάτων

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Πράκτορες πυροβόλησαν άνδρα που άνοιξε πυρ εναντίον τους κοντά στον Λευκό Οίκο

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες αιχμές Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη: Να μάθουν ιστορία, αν την ξέρουν ντροπή τους να λένε ψέμματα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Γιατροί στο κρουαζιερόπλοιο μετά το ξέσπασμα της ασθένειας - Δεν υπάρχουν τρωκτικά στο πλοίο, λέει ο ΠΟΥ

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη σύσκεψη για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες - Νέος σχεδιασμός από την ΕΛ. ΑΣ.

13:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και μεγάλη άνοδος της θερμοκρασίας μετά την ψυχρή εισβολή – Η εξέλιξη του φαινομένου

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νυχτερινός ολικός αποκλεισμός της Μεγάλης Περιμετρικής - Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Πλεύρη για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται σε Σύμη και Κηφισιά

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Πανηγυρικός εορτασμός των 95 χρόνων Πολεμικής Αεροπορίας με εντυπωσιακό Air show

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός σε παραλία της Σύρου: Δεκάδες μωβ μέδουσες στην ακτή

12:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Finos Film: Το βίντεο για τον Θανάση Βέγγο 15 χρόνια μετά τον θάνατό του - «Όλα είναι ατμός»

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Black out στην πρόσβαση των κινητών στο διαδίκτυο ενόψει της παρέλασης της 9ης Μαΐου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Το παραμύθι του Ντουμπάι δεν είχε «χάπι εντ»: Σιγκαπούρη και Ελβετία οι νέες «παιδικές χαρές» των πλουσίων

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

11:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καβάλα: Πατέρας 2 παιδιών ο αστυνομικός που αυτοκτόνησε μέσα σε Τμήμα - Τι ερευνούν οι Αρχές

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ κατά τη διαδρομή Αθήνα - Πάργα

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Νεκρός ο Στάνισλαβ Πετρόβ, «πατέρας» των χημικών και βιολογικών όπλων ΕΣΣΔ και Ρωσίας - Η συνωνυμία με τον άνθρωπο που απέτρεψε το τέλος του κόσμου

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Έκαψαν το μαγαζί του περιπτερά που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από ομάδα Ρομά

13:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» τριήμερο θερμό επεισόδιο στην Ελλάδα - Πότε ξεκινάει

12:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι υποψήφιοι θα λάβουν την παροχή των 1.000 ευρώ

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά – Δείτε βίντεο

11:37ΕΛΛΑΔΑ

«Πιστεύω πως ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά για να την εκβιάζουν» λέει η μητέρα της Μυρτούς

09:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καβάλα: Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα

10:55LIFESTYLE

Καζάνι που βράζει ο ΣΚΑΪ – Οι διαρροές, η ενόχληση Κοσιώνη και η επόμενη μέρα

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το πρώτο θερμό επεισόδιο για φέτος - Πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία

07:30ΥΓΕΙΑ

Το πιο μυστηριώδες όργανο του σώματος μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην μακροζωία και τον καρκίνο

10:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το νέο trailer της ταινίας του Νόλαν - Μια σκοτεινή ματιά στο ομηρικό έπος

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Όλοι οι λαμπεροί σταρ που παρευρέθηκαν στο Met Gala 2026 - Ποιοι εντυπωσίασαν

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Πλεύρη για τους αλλοδαπούς που κατηγορούνται σε Σύμη και Κηφισιά

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ