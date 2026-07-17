Χαλκιδική: Παραδόθηκε η οδική σύνδεση της Αρναίας με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ουρανούπολης

Η νέα οδική σύνδεση του δυτικού τμήματος της Αρναίας με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ουρανούπολης, στην περιοχή «Άγιος Χριστόφορος», παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600.000 ευρώ και μήκους 1,08 χιλιομέτρων χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου Εσωτερικών και, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αριστοτέλη «αποτελεί πλέον έναν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, ο οποίος εξυπηρετεί τόσο τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής όσο και κατοικίες δημοτών της Αρναίας, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων».

Παράλληλα με τις εργασίες οδοποιίας, κατασκευάστηκαν αντιπλημμυρικά έργα και υποδομές απορροής των υδάτων, με στόχο την προστασία του δρόμου και της ευρύτερης περιοχής από προβλήματα που προκαλούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Το έργο μελετήθηκε και υλοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Αριστοτέλη, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών», δήλωσε δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος.

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