Μεξικό: Βίντεο και φωτογραφίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,3 Ρίχτερ

Snapshot Σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού με εστιακό βάθος περίπου 10-15,2 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στα σύνορα Μεξικού-Γουατεμάλας, κοντά στην πόλη Ακίλες Σερντάν και την πολιτεία Τσιάπας.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, προκαλώντας εκκενώσεις κτιρίων και ανησυχία στους κατοίκους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή εκτεταμένες καταστροφές. Snapshot powered by AI

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού κι έγινε αισθητή επίσης στη Γουατεμάλα και στο Ελ Σαλβαδόρ και προκάλεσε πανικό στους κατοίκους.

Ο σεισμός έγινε στις 17:48 και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 48 χλμ. νοτιοδυτικά του Ακίλες Σερντάν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα σύνορα με την Γουατεμάλα. Το εστιακό βάθος είναι 15,2 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία του Μεξικού (Servicio Sismológico Nacional, SSN), το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 135 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτιρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών.