Μεξικό: Μεγάλος σεισμός 7,3 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Snapshot Σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεξικό στις 17:48.

Το επίκεντρο βρισκόταν 48 χλμ. νοτιοδυτικά του Ακίλες Σερντάν, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 15,2 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Snapshot powered by AI

Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Μεξικό, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS).

Ο σεισμός έγινε στις 17:48 και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 48 χλμ. νοτιοδυτικά του Ακίλες Σερντάν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα σύνορα με την Γουατεμάλα. Το εστιακό βάθος είναι 15,2 χιλιόμετρα.

Το Σύστημα προειδοποίησης Τσουνάμι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (ΝΟΑΑ) εξέδωσε στις δύο προειδοποιήσεις για τσουνάμι για την περιοχή της Γουατεμάλας και του Μεξικού που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο.

Ακόμη δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.