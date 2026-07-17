Μονακό: Νέο βίντεο από την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού Ολιγάρχη - Ανακτήθηκαν τα πλάνα

Snapshot Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέκτησε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος σχετική με την απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ στο Μονακό.

Το βίντεο είχε εγκατασταθεί από τους δράστες για να επιβεβαιώσουν την εκτέλεση της επίθεσης και αρχικά είχε διαγραφεί.

Η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα θεωρείται η ύποπτη που επιχείρησε να σκοτώσει τον Γερμολάεφ, τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους, με αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.

Η Μπερεζόφσκα βρέθηκε νεκρή στην Ουκρανία μετά την επίθεση, ενώ δύο άνδρες με δεσμούς στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία της.

Η έρευνα και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την υπόθεση συνεχίζονται τόσο στην Ουκρανία όσο και στο Μονακό. Snapshot powered by AI

Νέα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος που κατάφερε να ανακτήσει η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), από τη βομβιστική επίθεση στον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό, έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Εισαγγελέας, Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram αναφέρει πως η έρευνα και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας του Βαντίμ Γερμολάεφ στο Πριγκιπάτο συνεχίζονται και στο πλαίσιο αυτό, ανακτήθηκαν πλάνα, τα οποία οι ύποπτοι προσπάθησαν να καταστρέψουν.

Πρόκειται για βίντεο από κάμερα παρακολούθησης, την οποία οι δράστες είχαν εγκαταστήσει εκ των προτέρων κοντά στον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να λάβουν επιβεβαίωση της εκτέλεσης της παραγγελίας. Παρά το γεγονός ότι το στοιχείο αυτό είχε διαγραφεί, οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας κατάφεραν να το ανακτήσουν, όπως γράφει στην ανάρτησή του.

🚨🇺🇦🇲🇨 HOLY SH*T: We have footage of the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev in Monaco...



Ukraine's Security Service (SBU) recovered the footage, which reportedly only exists so the hitman (or hitwoman) could prove the job was "done."



Prosecutors in… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 17, 2026

Εκτιμάται ότι το βίντεο είχε σκοπό να αποδείξει ότι η δουλειά «έγινε». Οι εισαγγελείς στο Μονακό πιστεύουν ότι η 39χρονη Ουκρανή, Αναστασία Μπερεζόφσκα, επιχείρησε να σκοτώσει τον Γερμολάεφ, τη σύντροφό του και τον 13χρονο γιο τους. Και οι 3 τραυματίστηκαν από την έκρηξη το βράδυ της 29ης Ιουνίου. Η σύντροφος του Γερμολάεφ έχασε και τα δύο της πόδια με ακρωτηριασμό.

Η Μπερεζόφσκα βρέθηκε νεκρή λίγο μετά την επίθεση, στην Ουκρανία. Δύο άνδρες με δεσμούς με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη δολοφονία της.

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