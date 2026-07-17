Σάκκαρη: Στο πλευρό της ο Κυριάκος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής την Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά του Athens Open
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- Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στα προημιτελικά του Athens Open ενάντια στην Αλίσια Παρκς.
- Ο αγώνας διεξάγεται το βράδυ της Παρασκευής.
- Στις εξέδρες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να στηρίξει τη Σάκκαρη.
- Δίπλα του είναι και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σύντροφος της Σάκκαρη, που επίσης την υποστηρίζει.
- Η Σάκκαρη διεκδικεί την πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.
Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στα προημιτελικά του Athens Open, με την οικογένεια Μητσοτάκη να δίνει το «παρών» στις εξέδρες.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής την Αλίσια Παρκς, διεκδικώντας την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.
Στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δίπλα του παρακολουθεί την αναμέτρηση και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι σύντροφος της Μαρίας Σάκκαρη, στηρίζοντάς την σε έναν ακόμη σημαντικό αγώνα.
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