Σάκκαρη: Στο πλευρό της ο Κυριάκος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής την Αλίσια Παρκς στα προημιτελικά του Athens Open

Μίλτος Τσεκούρας

Σάκκαρη: Στο πλευρό της ο Κυριάκος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στα προημιτελικά του Athens Open ενάντια στην Αλίσια Παρκς.
  • Ο αγώνας διεξάγεται το βράδυ της Παρασκευής.
  • Στις εξέδρες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να στηρίξει τη Σάκκαρη.
  • Δίπλα του είναι και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σύντροφος της Σάκκαρη, που επίσης την υποστηρίζει.
  • Η Σάκκαρη διεκδικεί την πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.
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Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στα προημιτελικά του Athens Open, με την οικογένεια Μητσοτάκη να δίνει το «παρών» στις εξέδρες.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής την Αλίσια Παρκς, διεκδικώντας την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δίπλα του παρακολουθεί την αναμέτρηση και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι σύντροφος της Μαρίας Σάκκαρη, στηρίζοντάς την σε έναν ακόμη σημαντικό αγώνα.

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