Σάκκαρη: Στο πλευρό της ο Κυριάκος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

Snapshot Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στα προημιτελικά του Athens Open ενάντια στην Αλίσια Παρκς.

Ο αγώνας διεξάγεται το βράδυ της Παρασκευής.

Στις εξέδρες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να στηρίξει τη Σάκκαρη.

Δίπλα του είναι και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σύντροφος της Σάκκαρη, που επίσης την υποστηρίζει.

Η Σάκκαρη διεκδικεί την πρόκριση στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Snapshot powered by AI

Η Μαρία Σάκκαρη αγωνίζεται στα προημιτελικά του Athens Open, με την οικογένεια Μητσοτάκη να δίνει το «παρών» στις εξέδρες.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει το βράδυ της Παρασκευής την Αλίσια Παρκς, διεκδικώντας την πρόκρισή της στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Στις εξέδρες του γηπέδου βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δίπλα του παρακολουθεί την αναμέτρηση και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι σύντροφος της Μαρίας Σάκκαρη, στηρίζοντάς την σε έναν ακόμη σημαντικό αγώνα.

Διαβάστε επίσης