Μαρία Σάκκαρη: Με νίκη 2-0 η πρώτη της εμφάνιση στο WTA Athens Open

Snapshot Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα στην πρώτη φάση του WTA Athens Open.

Το τουρνουά WTA Athens Open είναι το πρώτο αντίστοιχο που διεξάγεται στην Αθήνα από το 1990.

Η Σάκκαρη προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του WTA 250 μετά τη νίκη της στη φάση των «32».

Η παρουσία αγαπημένων της προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήταν σημαντική για την υποστήριξή της κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η Σάκκαρη εξέφρασε την επιθυμία να παίξει και το Σαββατοκύριακο και τόνισε τη δυσκολία των επόμενων ματς. Snapshot powered by AI

Πρεμιέρα «με το δεξί» έκανε η Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά WTA Athens Open που πραγματοποιείται στο Μαρούσι.

Πρόκειται για το πρώτο τουρνουά αυτού του είδους που διεξάγεται στην ελληνική πρωτεύουσα από το Athens Trophy το 1990.

Στην πρώτη της εμφάνιση τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, η Σάκκαρη είχε μία εκπληκτική νίκη με 2-0 απέναντι στην Πολίνα Κουντερμέτοβα (6-0, 7-6) στη φάση των «32» και προχωρά στον επόμενο γύρο του τουρνουά WTA 250.

Στο πλευρό της βρίσκονταν αγαπημένα της πρόσωπα και κοντινοί της φίλοι, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να την δουν από κοντά σε ένα γήπεδο που η ίδια είχε παίξει τελευταία φορά όταν ήταν 16 χρονών.

Φυσικά, δεν μπορούσε να λείπει και ο αγαπημένος της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος την στήριζε κάθε λεπτό του αγώνα. Η ίδια δήλωσε ενθουσιασμένη που βρίσκεται και πάλι σε αυτό το γήπεδο, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι βρισκόταν κοντά σε δικά της πρόσωπα τα οποία της έδωσαν δύναμη για να κερδίσει. Ο σύντροφός της ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικός και δίπλα της σε όλο τον αγώνα.

Η Μαρία ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και δήλωσε πως θα ήταν «όνειρο» να παίζει στους αγώνες το Σαββατοκύριακο.

«Θα ήταν το όνειρό μου να μπορέσω να παίξω αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξέρουμε πως είναι το τένις. Το Σάββατο είναι τόσο μακρινό… πρέπει να κερδίσω δύο σίγουρα δύσκολα ματς. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι κοπέλες μπορεί να μην είναι στην πρώτη 50άδα, αλλά όλες παίζουν καλά πλέον. Η σημερινή νίκη μου έδωσε μεγαλύτερο κίνητρο και μια άλλη εμπιστοσύνη για το ματς της Τετάρτης», είπε αρχικά η Ελληνίδα τενίστρια.

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