Στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη με τρομερή ανατροπή

Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbledon πήρε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας με 2-1 στο τάιμπρεϊκ της Καμίλα Ραχίμοβα

Ηλίας Λαλιώτης

Στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη με τρομερή ανατροπή
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Η Μαρία Σάκκαρη (Νο43) πανηγύρισε μια σπουδαία και παλικαρίσια πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon, επικρατώντας της μαχητικής Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ (6-3, 0-6, 7-6) μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μπήκε δυνατά παίρνοντας το πρώτο σετ, ωστόσο η αθλήτρια από Ραχίμοβα αντέδρασε εμφατικά στο δεύτερο (6-0). Όλα κρίθηκαν στο καθοριστικό τρίτο σετ, το οποίο οδηγήθηκε στο tie-break των 10 πόντων. Εκεί, η Σάκκαρη διατήρησε την ψυχραιμία της, επικράτησε με 10-5 και «τσέκαρε» το εισιτήριό της για τη φάση των «32».

Στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Τζασμίν Παολίνι και τη Βικτόριγια Γκόλουμπιτς.

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