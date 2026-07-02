Στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη με τρομερή ανατροπή

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο43) πανηγύρισε μια σπουδαία και παλικαρίσια πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon, επικρατώντας της μαχητικής Καμίλα Ραχίμοβα με 2-1 σετ (6-3, 0-6, 7-6) μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μπήκε δυνατά παίρνοντας το πρώτο σετ, ωστόσο η αθλήτρια από Ραχίμοβα αντέδρασε εμφατικά στο δεύτερο (6-0). Όλα κρίθηκαν στο καθοριστικό τρίτο σετ, το οποίο οδηγήθηκε στο tie-break των 10 πόντων. Εκεί, η Σάκκαρη διατήρησε την ψυχραιμία της, επικράτησε με 10-5 και «τσέκαρε» το εισιτήριό της για τη φάση των «32».

Στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Τζασμίν Παολίνι και τη Βικτόριγια Γκόλουμπιτς.