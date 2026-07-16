Μαρία Σάκκαρη: Στα προημιτελικά του Athens Open WTA 250 με νίκη 2-0

Snapshot Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open WTA 250 με νίκη 2-0 επί της Χάριετ Νταρτ.

Η Σάκκαρη κέρδισε άνετα με 6-1, 6-2, δείχνοντας κυριαρχία καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Χοντάμα (Ιαπωνία) – Παρκς (ΗΠΑ).

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τον αγώνα της Σάκκαρη στο Stadion Sports Center.

Ο Μητσοτάκης έχει παρακολουθήσει ξανά αγώνες τένις με τη συμμετοχή της Σάκκαρη, συμπεριλαμβανομένων του Hellenic Championship και τουρνουά Wimbledon. Snapshot powered by AI

Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε το δύο στα δύο στο Athens Open WTA 250, κερδίζοντας με 2-0 την Χάριετ Νταρτ.

Με 6-1, 6-2 η 30χρονη πρωταθλήτρια πήρε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του τουρνουά WTA 250, με το ελληνικό κοινό που έκανε ξανά αισθητή την παρουσία του στο Stadion Sports Center να την αποθεώνει γι’ άλλη μια φορά.

Απέναντι στο νο 152 της παγκόσμιας κατάταξης η Σάκκαρη ήταν κυρίαρχη από το ξεκίνημα του αγώνα. Πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ με 6-1, ενώ χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα κατέκτησε και το δεύτερο με 6-2, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κόσμου, που ήταν περισσότερος από το πρώτο παιχνίδι.

Στον επόμενο γύρο η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού, Χοντάμα (Ιαπωνία) – Παρκς (ΗΠΑ).

Να σημειωθεί ότι στο… πλευρό της Σάκκαρη βρέθηκε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης βρέθηκε στο Stadion Sports Center και παρακολούθησε την προσπάθεια της Σάκκαρη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κ. Μητσοτάκης παρακολουθεί από κοντά αγώνα τένις, καθώς το είχε κάνει τόσο στο Hellenic Championship του περασμένου Νοεμβρίου, ενώ είχε βρεθεί δίπλα στην Ελληνίδα τενίστρια και στο πρόσφατο τουρνουά του Wimbledon.

Διαβάστε επίσης