Πυροσβεστική: 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Snapshot Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Πολιτικά Ευβοίας και Ακόντιο Βοιωτίας, με ισχυρή κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στα Πολιτικά Ευβοίας η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε οικίες και αντιμετωπίστηκε με τη συνδρομή 35 πυροσβεστών, αεροσκαφών, ελικοπτέρου και μηχανημάτων έργου.

Στο Ακόντιο Βοιωτίας η πυρκαγιά έκαψε αγροτοδασική έκταση μακριά από οικίες.

Τις τελευταίες 24 ώρες εκδηλώθηκαν 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, από τις οποίες 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα και 8 συνεχίζουν να ελέγχονται.

Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από ανακριτικά γραφεία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και τήρηση οδηγιών. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές σε Πολιτικά Ευβοίας και Ακόντιο Βοιωτίας.

Ειδικότερα, στα Πολιτικά Ευβοίας η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση περίπου στις 16.45 και, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κοντά στο σημείο έναρξής της υπήρχαν διάσπαρτες οικίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρείχαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο αργότερα , γύρω στις 17:30 , φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εξελισσόταν μακριά από οικίες ή υποδομές και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα , 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

35 πυρκαγιές σε 24 ώρες

Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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