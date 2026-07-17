Πυρκαγιά στο Ακόντιο Βοιωτίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πυρκαγιά στο Ακόντιο Βοιωτίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Ακόντιο Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 17:30 και μέχρι στιγμής εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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